Не принижайте достоинства протестующих в США людей, называя их борьбу «цветной революцией»

За рубежом 151 0
После распада Советского Союза ситуация выглядела отчаянной. Но вместе с подъемом Китая и России, а также Ирана возродились большие надежды, и многие страны приступили ко второму этапу деколонизации

Издание Dissident Voice опубликовало статью философа, романиста, кинорежиссера и специализирующегося на журналистских расследованиях репортера Андрэ Влтчека, под названием «Do Not Belittle Protesters in the US by calling their Struggle a Color Revolution» — «Не принижайте достоинства протестующих в США людей, называя их борьбу «цветной революцией».

В ней говорится так: «Вот о чем следует сказать прежде всего. Даже сам термин — «цветные революции» — как таковой сделался плохим клише.

США

Протесты в США. (Фото: Robert Cohen/St. Louis Post-Dispatch via AP, www.twincities.com)

Западная империя уничтожает мир вот уже 500 с лишним лет. Уничтожает самым жестоким образом, который только можно себе представить. Сотни миллионов жизней были потеряны. Целые континенты были разграблены. Люди оказались порабощены.

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В конце колониальной эры в разных частях нашей планеты была достигнута, по крайней мере, какая-то частичная независимость. Но многочисленные правительства в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке по-прежнему подчиняются диктату, осуществляемому непосредственно из Вашингтона, Лондона, Парижа и других западных столиц.

После распада Советского Союза ситуация выглядела отчаянной. Но вместе с подъемом Китая и России, а также Ирана возродились большие надежды, и многие страны приступили ко второму этапу деколонизации.

Процесс носил запутанный и запутывающий характер. В каждой стране была своя ситуация, присущая только ей определенная национальная специфика. Имели место попытки инициировать настоящие революции (Египет), но имело также место появление кое-каких откровенно анти-революционных и правых движений (Сирия, Украина).

Сейчас важно отделить борьбу против расизма, колониализма и империализма от политических интересов истеблишмента или его части.

Такая сепарация может произойти только на баррикадах. И поскольку образование было похищено режимом, необходимо ускорить внедрение революционного образования, администрируемого как протестующими, так и широкой общественностью. Речь идет об образовании, касающемся прошлого и настоящего.

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Но мы не должны разочаровываться в протестующих демонстрантах!

И называть их восстание «цветной революцией» — это значит проявлять к ним неуважение и, да, расистское отношение!

Их ярость является правомерной. И, конечно же, ярость людей во всем мире также вне всяких сомнений является правомерной.

Заключение

Пункт первый: использование общеупотребительного термина «цветные революции» является неправильным. Те, кто способствует его распространению, фактически запутывают ситуацию. За последние годы и десятилетия Запад использовал моножество разных тактик в целях свержения правительств, подрыва правомерных выступлений и революций и сдерживания революционной и антиколониальной борьбы. Каждый такой случай должен рассматриваться и разоблачаться отдельным, индивидуальным образом. В противном случае получится картина неудобоваримой, нарочито запутанной массы, и это еще больше повредит делу борьбы за независимость. В противном случае нигилизм будет распространяться, а революционное усердие сдерживаться.

Пункт второй: в США — продолжающаяся борьба с расизмом, сегрегацией и империализмом является законной борьбой, которая оказывает огромное и позитивное влияние на весь мир. Если есть такие силы со своими политическими интересами, которые пытаются подорвать это движение и пустить его под откос, они должны быть разоблачены людьми в Соединенных Штатах. Но это вовсе не означает, что протестующие должны почувствовать себя обескураженными и, тем более, осмеянными. Тех, кто борется за справедливость и за весь мир, следует приветствовать и искренним образом поддерживать!».

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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