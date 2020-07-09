К вопросу о том, отчего же не совсем уместно говорить о едином крымско-татарском народе, который-де в большинстве своем дружно выступает за принадлежность Крыма Украине, а не России

Немецкий журнал Focus опубликовал аналитическую статью Андреаса Умланда, cтаршего научного сотрудника Центра европейской безопасности Института международных отношений в Праге и преподавателя Института политических наук Университета имени Фридриха Шиллера в Йене, под названием «Warum Putins Krim-Eroberung nur vorübergehender Natur ist» — «Почему путинское завоевание Крыма носит временный характер».

В ней говорится так: «Крупнейшим по численности коренным этносом Черноморского полуострова являются крымские татары-мусульмане. Их наиболее важные политические органы — исполнительный Меджлис и репрезентативный Курултай — определенно являются антипутинистскими и проукраинскими структурами. Русские в девятнадцатом веке были пришельцами в Крыму и долгое время оставались относительным меньшинством. Лишь в 1944 году они стали составлять абсолютное большинство населения полуострова в результате сталинской этнической чистки в виде депортации крымских татар и других меньшинств».

В свете вышеизложенного текста возникают сразу два вопроса. Во-первых — о том, можно ли сейчас, в XXI веке, продолжать считать русских, живущих на полуострове еще с XVIII – XIX веков, пришельцами в Крыму, а не коренными его жителями. Во-вторых — действительно ли нынешние крымские татары в своем большинстве поддерживают принадлежность этого черноморского полуострова Украине, а не России.

Относительно первого вопроса можно сказать вот что. В мире в прошлом было гораздо больше монархических владений, чем сейчас насчитывается отдельных независимых стран. Многие из них еще в свое время были завоеваны или подчинены и поглощены более крупными и могущественными государствами. Такая была история. Яркий пример — Северная Ирландия. Она входит в состав Великобритании, хотя исторически является частью собственно островной Ирландии. Там сейчас здесь живет около полумиллиона ирландцев-католиков, являющихся потомками коренных жителей острова Ирландия, и примерно миллион ирландцев-протестантов английского и шотландского происхождения, являющихся потомками переселенцев из Британии. Так вот, одна часть населения выступает за союз с Республикой Ирландия, а вторая — за сохранение верности британской короне. В результате же статус-кво, поддерживаемое численным большинством населения, остается пока неизменным.

И никто не выступает со страниц уважаемых издании с заявлениями типа «Почему британское завоевание Северной Ирландии носит временный характер». Потому что это так же бессмысленно, как и утверждение о том, что нахождение Крыма в составе Российской Федерации продлится недолго. Есть такое выражение: Ничего нет более постоянного, чем временное. Но только лишь само время может показать то, как в действительности все сложится. И оно неподвластно человеку.

Что же касается второго вопроса, ответ на него лежит, что называется, на поверхности. Крымские татары — это на самом деле не один, а целых три этноса: ялы бойлю — южнобережные, орта йолак — горные и предгорные, ногайцы — степные жители. Представители первых двух так называемых субэтнических групп — это исторически оседлые европейцы. А те, кто представляет собой третью группу, — это родственный кавказским ногайцам и казахам народ. И именно с ними ассоциировались все осуществлявшиеся на протяжении веков завоевательные походы так называемых крымских татар в направлении Польши, Литвы, Украины и России.

Большинство крымских ногайцев, судя по выступлениям их представителей в прессе, поддержало присоединение Крыма к России. Вот тому свидетельство.

Издание Kavpolit.com опубликовало материал под названием «Крымским ногайцам безопаснее называть себя ногайцами, а не татарами».

В нем приводится следующее высказывание члена Национального совета ногайского народа Анувара Суюнова: «Доля ногайцев среди крымских татар достаточно высока. Их пытаются делить на собственно ногайцев и степных татар. Но степные татары тоже в большинстве своем — ногайцы. Просто одни поселились в Крыму раньше, другие позже. Однако язык у них, по сути, единый. Есть лишь незначительные различия на уровне диалектизмов.

А вот орта-йолак, средний диалект крымско-татарского языка, отличается от ногайского уже существенно. Ялыбойцы — третья группа крымских татар — говорят практически на турецком. Они, в общем-то, и есть турки, которые переселились в Крым, когда Крымское ханство было вассалом Османской империи.

Ногайцы сейчас формально причислены к крымским татарам. Для общения с другими группами они используют орта-йолак. Но в своем кругу говорят на ногайском. Язык, национальные традиции они сохранили».

То есть получается, что не совсем уместно говорить о едином крымско-татарском народе, который-де в большинстве своем дружно выступает за принадлежность Крыма Украине, а не России.

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