Санэпидтребования по предупреждению распространения коронавируса утвердили в Казахстане

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Санитарно-эпидемиологические требования по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (КВИ) утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Так, приказом министерства здравоохранения в числе прочих утверждены следующие санэпидтребования к организации санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения COVID-19:

В целях организации санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения COVID-19 главные государственные санитарные врачи осуществляют:

1) регулирование авиасообщений между регионами, железнодорожных перевозок, других пассажирских перевозок, а также регулирование передвижения на личных автотранспортных средствах;

2) регулирование проведения зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

3) регулирование проведения религиозных, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, за исключением мероприятий, в которых участвуют только совместно проживающие лица;

4) регулирование деятельности объектов;

5) регулирование перемещения населения;

6) регулирование деятельности государственных органов (организаций), национальных кампаний, иных физических и юридических лиц с установлением санитарно-эпидемиологических требований к их деятельности в период карантина;

7) регулирование проведения санитарной и дезинфекционной обработки общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и других жилых объектов;

8) обеспечение контроля за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена и принятия соответствующих административных мер в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В целях организации санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения COVID-19 главный государственный санитарный врач Республики Казахстан определяет показатели критериев ПЗКФ и среднего за 7 дней значения репродуктивного числа R (далее – R), расчет которых для каждого региона проводится республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан» (НЦОЗ) с ежедневным размещением на своем сайте.

Для недопущения распространения COVID-19 в местностях и (или) объектах, где проводятся санитарно- противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия, осуществляется:

1) определение групп лиц, с повышенным риском заражения COVID-19;

2) использование средств индивидуальной защиты, в том числе масок и антисептиков;

3) использование средств для дистанционного измерения температуры;

4) дистанцирование людей;

5) проветривание помещений;

6) функционирование стационаров;

7) особый режим работы в соответствии с настоящими Санитарными правилами и требованиями, устанавливаемыми главными государственными санитарными врачами;

8) выделение в организациях здравоохранения помещений для изоляции на случай выявления пациента с клиническими признаками, не исключающими COVID-19;

9) распределение в организациях здравоохранения ежедневного потока пациентов (по другим нозологическим заболеваниям) с исключением пересечения их с пациентами с подозрением на заболевание COVID-19.

В случае, когда определены лица, с повышенным риском заражения COVID-19 осуществляется их изоляция на карантин.

Для недопущения распространения COVID-19 объекты, подлежащие государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, обеспечиваются:

1) установками (приборами) для контроля температуры тела работников, посетителей на входе;

2) санитайзерами с кожным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты, санитарные узлы;

3) дезинфицирующими, моющими и антисептическими средствами;

4) средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики) в санитарных узлах;

5) антисептиками на рабочих местах;

6) журналами мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причинами отсутствия;

7) разметками мест посредством обозначений на полу или посредством ограничительных стоек для соблюдения социальной дистанции в местах наибольшего скопления людей, где наблюдается интенсивность передвижения;

8) бактерицидными лампами или рецеркуляторами.

В целях правильного использования средств индивидуальной защиты маски и перчатки подлежат своевременной смене (масок каждые 2 часа, перчаток в случае повреждения).

Для измерения температуры, проветривания и дистанцирования людей обеспечиваются следующие меры безопасности:

1) при посещение продовольственных магазинов (рынков) соблюдается расстояние не менее 1 метра между посетителем (клиентом) и работником;

2) посещение мест по оказанию работ и услуг осуществляется по предварительной записи;

3) в пунктах общественного питания столы размещаются не менее одного метра друг от друга;

4) на объектах сферы обслуживания рабочие места размещаются с соблюдением расстояния не менее двух метров друг от друга;

5) сотрудники в одном помещении располагаются на расстоянии не менее одного метра друг от друга;

6) внутри торговых центров осуществляется исправная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с обеспечением соблюдения режима проветривания;

7) одновременное посещение посетителей при проведении зрелищных мероприятий возможно при не превышении 50% проектной мощности в помещении;

8) передвижение (перемещение) на открытом воздухе осуществляется группами, не более трех человек или с соблюдением требований, установленных главными государственными санитарными врачами;

9) наполнение залов группами осуществляется не более 50% от проектной мощности;

10) посещение в закрытые помещения, а также в общественный транспорт осуществляется с ношением защитных масок;

11) наличие у водителей и кондукторов общественного транспорта, включая служебный транспорт, антисептиков для обработки рук и средств защиты (маски и перчатки);

12) в местах скопления людей соблюдается дистанцирование не менее одного метра друг от друга;

13) реализация продуктов питания осуществляется в фасованном виде (за исключением ненарезанных овощей и фруктов);

14) на входах в железнодорожные и автовокзалы используются тепловизоры и средства индивидуальной защиты.

В местностях и (или) объектах где введены ограничительные мероприятия, в том числе карантин не осуществляется:

1) коллективные и массовые мероприятия;

2) перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек (за исключением членов семьи);

3) посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

Для локализации инфекции на соответствующих административно- территориальных единицах и (или) объектах, где организовываются и проводятся санитарно- противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия органами внутренних дел Республики Казахстан осуществляется охрана мест карантинизации и провизорной госпитализации контактных по COVID-19, поиск и помещение на карантин контактных по COVID-19, лиц с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, прибывших в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, а также проводится противоэпидемические мероприятия, включающие лабораторное обследование, лечение, медицинское наблюдение за контактными, лицами среди осужденных и их изоляция.

Для локализации инфекции местными исполнительными органами обеспечивается функционирование провизорных стационаров для больных с симптомами, не исключающими заболевания COVID-19 и карантинных стационаров для лиц, контактировавших с больным COVID-19, многопрофильных стационаров для госпитализации по экстренным показаниям, транспортировка лиц, контактировавших с больным COVID-19.

При размещении карантинных стационаров в организациях немедицинского назначения (гостиницы, общежития, санатории и др.) осуществляется работа круглосуточных постов наблюдения за соблюдением требований карантина с соблюдением противоэпидемического режима работы.

При организации и проведении санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по локализации инфекции в организациях здравоохранения соблюдается зонирование и режим работы согласно требованиям санитарных правил.

Стационары обеспечиваются необходимым количеством лекарственных средств, изделий медицинского назначения, реанимационного и расходных материалов, тест-системами, диагностикумами, дезинфицирующими препаратами, отдельными койками.

В организациях здравоохранения выделяются помещения для изоляции на случай выявления пациента с клиническими признаками, не исключающими COVID-19, с учетом специфики оказываемой медицинской помощи, а также осуществляться распределение ежедневного потока пациентов (по другим нозологическим заболеваниям) с исключением пересечения их с пациентами с подозрением на заболевание COVID-19, а также используются тепловизоры для измерения температуры.

При подтверждении у пациента диагноза COVID-19, работник организации здравоохранения, контактировавший с пациентом изолируется на домашний карантин и проходит лабораторное обследование на COVID-19. При положительном результате отстраняется от работы и направляется на лечение, при отрицательном результате продолжает исполнять свои должностные обязанности и подлежит медицинскому наблюдению в течение 14 дней.

При заполнении инфекционных и провизорных стационаров медицинских организаций более 70% от коечной мощности оказание плановых медицинских услуг подлежит приостановлению, за исключением услуг гемодиализа и оказания медицинской помощи онкобольным, а также больным с хирургическими заболеваниями перенос лечения которых несет угрозу для жизни пациента.

В приемном покое многопрофильных больниц пациенты распределяются отдельно по хирургическому и терапевтическому профилям.

При организации и проведению санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по локализации инфекции ведомством государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется:

1) опрос больного COVID-19 в течение 3-х часов с момента получения извещения о регистрации случая COVID-19;

2) эпидемиологическое расследование случаев COVID-19 с оформлением карты эпидемиологического расследования в течение 24 часов с момента получения извещения о регистрации случая COVID-19 за исключением очагов бессимптомных вирусоносителей, в которых отсутствуют лица, из группы риска (люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, метаболическим синдромом, хроническими заболеваниями почек, беременные);

3) анкетирование лиц с подтвержденным (вероятным) диагнозом COVID-19 и близких контактных с больным COVID-19 согласно требованиям Санитарных правил;

4) обработка данных системой распознавания анкет с передачей их в уполномоченный орган в области здравоохранения в течение двух часов после прибытия рейса согласно требованиям Санитарных правил;

5) контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина;

6) уведомление контактных, находящихся на домашнем карантине, а также лиц, проживающих совместно с ними, о необходимости соблюдения изоляции на дому (домашний карантин) согласно требованиям Санитарных правил;

7) информирование о каждом новом случае COVID-19 в НЦОЗ в течение 12 часов с момента получения лабораторного подтверждения;

8) контроль за соблюдением противоэпидемического режима в инфекционных, провизорных, карантинных стационарах и иных организациях здравоохранения;

9) информирование населения о текущей эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19 и принимаемых мерах;

10) ежедневный мониторинг и представление в НЦОЗ информации за прошедшие сутки до 02-00 часов следующего дня о лицах, пересекающих границу Республики Казахстан, с разбивкой по гражданам Республики Казахстан, общему количеству иностранных граждан, с раздельным учетом иностранных граждан, прибывших из стран неблагополучных по заболеваемости COVID-19;

11) при выявлении подтвержденных случаев COVID-19 среди личного состава и гражданского персонала, уведомлять в течение 2-х часов подразделения государственных органов, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

12) контроль за работой объектов водоснабжения с принятием необходимых мер по обеспечению населения питьевой водой гарантированного качества;

13) санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды, подаваемой населению, без принятия административных мер;

14) надзор за продуктовыми магазинами и организациями общественного питания, осуществляющими доставку еды, в рамках контроля за соблюдением режима карантина.

22. Оповещение о случаях с положительным результатом лабораторного обследования ПЦР проводится согласно требованиям Санитарных правил.

23. На время осложнения ситуации по заболеваемости по COVID19 привлекаются:

1) организации образования и науки в области здравоохранения к оказанию помощи в мероприятиях по локализации COVID19;

2) лабораторий медицинских организаций к проведению диагностики COVID-19 после получения временного разрешения на работу с микроорганизмами II группы патогенности (при его отсутствии).

При нарушении и не соблюдении требований, установленных указанными санитарными правилами, предусматривается установленная законодательством Республики Казахстан ответственность.