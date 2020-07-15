«Уволить легко, найти замену сложно». «Карантин до 2 августа, перевод на сухой паек госорганов и нацкомпаний, возвращение соцвыплаты 42 500». «Госорганы продолжают покупать мебель и автомобили, несмотря на мораторий». «Зачем и как Аблязов ограбил собственный банк?»

Сетевой Казахстан 15 июля 2020г.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Уволить легко, найти замену сложно» — Эпидемиологическая ситуация в Казахстане с каждым днем становится все хуже. На грани взрыва и социальная сфера. Если оценивать настроения в обществе по социальным сетям, люди в буквальном смысле готовы взяться за вилы. Однако нельзя сказать, что руководство страны не видит и не слышит того, что происходит. Правда, власти решают эту проблему традиционным способом – ищут козлов отпущения, чтобы общество могло спустить пар в свисток. Но достаточно ли этих мер? С этим вопросом мы обратились к известному казахстанскому политологу, главному редактору биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияру АШИМБАЕВУ — Возьмем, к примеру, Алматы. Кого бы вы поставили акимом города вместо Бакытжана Сагинтаева? Да, есть варианты. Но для этого их надо освободить с занимаемых должностей. А кто придет им на замену? У нас сильных управленцев априори не так много! Поэтому вопрос не в том, чтобы уволить, а в том, чтобы заставить аппарат работать хотя бы в половину своих возможностей.

TIME . KZ . «Подконтрольная работа» — Карантин до 2 августа, перевод на сухой паек госорганов и нацкомпаний, возвращение соцвыплаты 42 500 — во вторник в правительстве предложили ответные решения по обузданию коронавируса после жесткой критики президента страны Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Напомним, на расширенном заседании кабмина 10 июля глава государства предупредил, что в правительственной команде произойдут кадровые перестановки, если в стране не улучшится ситуация с COVID-19. Поэтому министры на вторничном заседании были предельно лаконичны и инициативны.

«Первым делом — интернет и телевидение» — Министерство образования и науки уже определилось: студенты и основной контингент школьников начнут новый учебный год не в аудиториях и не за партами, а будут снова учиться из дома. Глава образовательного ведомства Асхат АЙМАГАМБЕТОВ обещает, что на этот раз дистанционное обучение пройдет по-другому.

«Отказ от донорства? Впервые слышу!» — С 18 июля вступит в силу новый кодекс “О здоровье народа и системе здравоохранения”. Одна из его норм — самых скандальных и обсуждаемых — посмертное донорство. Хотя первые операции по трансплантации органов от умершего человека в Казахстане начали делать еще в 2012 году, есть ощущение, что многие только сейчас осознали, кем могут стать после смерти. Даже мысль о донорстве у массы людей вызывает стойкое неприятие и страх. “Нас не будут лечить, а пустят на органы!” — что-то типа этого. При нынешнем уровне коррупции в нашей стране и критическом настрое общества к власти — вполне ожидаемая риторика. И все же, и тем не менее…

CARAVAN . KZ . «Почему Алтай Кульгинов — вечный аутсайдер в рейтинге акимов?» — С начала года мы пытаемся вытянуть на откровенный разговор акима столицы Алтая КУЛЬГИНОВА. Полгода журналисты «КАРАВАНА» бьются о железобетонные заслоны различных подразделений и пресс-службы акимата. Полгода мы получаем отписки на наши запросы. Проблемных вопросов в столице скопилось множество, а ее глава Алтай Кульгинов стабильно занимает последние места в рейтинге акимов. Но все наши попытки выяснить у градоначальника реальное положение дел заканчиваются провалом. Честно говоря, с таким игнорированием СМИ мы сталкиваемся впервые!

««Зарубежные вузы скидывают цены на треть, а у нас они только растут»: как система образования в РК лишает людей знаний и денег» — Как казахстанские вузы лишают студентов грантов на обучение, при этом взимая с них штрафы практически «за воздух», и есть ли смысл обучаться в отечественных университетах за ту же сумму, что и до дистанционки, если с таким же успехом можно дешевле поступить в зарубежный.

EXPRESS — K . KZ . «Несмотря на карантин, жамбылцы проводят свадьбы и беташары, посетовал Бердибек Сапарбаев» — На онлайн-брифинге в региональной службе коммуникаций аким области рассказал о текущей ситуации с распространением коронавируса. На данный момент в регионе зарегистрировано 2 267 случаев заражения. Среди больных более 300 пенсионеров, около 500 безработных, 68 беременных женщин, 121 военнослужащий, около 100 детей и школьников. По официальным данным, вылечились 598 человек, трое умерли.

FORBES . KZ . «НПП: Новый «вирус» зафиксирован в Казахстане» — На смену коронавирусу в Казахстан пришел #вирусдобра. Акцию с таким непривычным для слуха названием запустили НПП «Атамекен» и общественное объединение «Менің Атамекенім». Основной задачей благотворительного движения является сбор средств, лекарств, а также необходимого оборудования для медицинских учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Инициатива согласована с Министерством здравоохранения Республики Казахстан, а также поддержана отечественными предпринимателями, политиками, лидерами общественного мнения и блогерами.

KAPITAL . KZ . «Как будут отбирать зарубежных управляющих активами ЕНПФ» — Стали известны правила управления частью активов ЕНПФ для сторонних компаний. Аналитики по-разному оценили предложенные критерии отбора зарубежных игроков. «На наш взгляд, помимо размера активов и рейтинга важны исторический перформанс управляющего и более широкое обсуждение бенчмарка», – считает аналитик «Фридом Финанс» Станислав КИМ. Согласно требованиям, одному зарубежному управляющему может быть передано не более 10% портфеля фонда в иностранной валюте. Об этом говорится в постановлении об утверждении Правил выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами ЕНПФ.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто стоит за «СК-Фармацией»?» — «За этот месяц можно было 20 раз купить необходимые препараты, но ТОО «СК-Фармация», являясь образцом узаконенной бюрократии, не может оперативно решить вопрос с обеспечением медучреждении препаратами. И Минздраву из-за этого тормоза остается только констатировать статистику смертей и заражений граждан этой несчастной страны». 13 июля полиция на полтора часа заблокировали работу столичной аптеки «Арысфарм». По мнению ее владельца Талгата АЛИЕВА это реакция на его пост в соцсетях о том, что акимат Нур-Нурсултана лоббирует интересы крупных аффилированных между собой сетевых аптек, пытающихся монополизировать рынок фармацевтических услуг.

EHONEWS . KZ . «Нападки Запада и националистов на гуманитарную помощь из России обусловлены ее успехами и лидерством в медицине» — Россия первая отреагировала на тяжелую эпидемиологическую обстановку в разных странах мира, помогая народам, нуждающимся в экстренной поддержке. Российские медики первыми отреагировали и на вспышку атипичной пневмонии в Казахстане, направив как группу опытных врачей, так и два борта с медикаментами и необходимой аппаратурой. Но такая гуманитарная активность вызвала одновременный гнев со стороны западных правительств и различных казахских национал-патриотических групп.

INFORMBURO . KZ . «Госорганы продолжают покупать мебель и автомобили, несмотря на мораторий. Обзор тендеров» — Трёхлетний мораторий на покупку авто и мебели для госорганов ввели 7 июля. Аппарат акима Алматы закупает мебель на сумму 1 658 035 тенге без НДС. Среди лотов четыре кресла для руководителей стоимостью 40 178 тенге каждые и 70 офисных стульев за 437,5 тысячи тенге. Приём заявок начался 9 июля и завершится 24 июля… Отдел строительства Илийского района Алматинской области купил служебный автомобиль за 8,35 млн тенге. Требования к машине: легковой, класса D, с автоматической трансмиссией и объёмом двигателя до 2500 см3.

365 INFO . KZ . «Зачем и как Аблязов ограбил собственный банк?» — Брайан О’Нил — основатель и глава LS TV, считает, что дело беглого казахстанского банкира — это повод для реформирования банковской системы в странах третьего мира. Схема обмана была разработана сотни лет назад. Это так называемый сектор самообслуживания. Чтобы ограбить свой собственный банк, его владелец должен создать сеть фальшивых компаний, которым банк даст кредиты или займы. Потом компании банкротятся, а займы зависают как необслуживаемые. Это вызывает у банка ряд проблем. Но по сути, крадутся деньги не банка второго уровня, а Национального банка, то есть государства. Это актуально особенно для тех стран, где государство за свой счет вынужденно поддерживать стабильность даже коммерческих банков.

SPUTNIKNEWS . KZ . ««Не успеваем копать могилы»: сфера ритуальных услуг едва справляется с потоком умерших» — Это лето стало горячей порой не только для медиков, но и для работников сферы ритуальных услуг – по их признаниям, число похорон увеличилось в несколько раз. Как кладбища справляются с нагрузкой – читайте в материале Sputnik.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.