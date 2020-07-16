ЦБ на сумму более $1 млрд хочет разместить под госгарантию бывшая «Астана LRT» за рубежом

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Ценные бумаги (ЦБ) на сумму более $1 млрд хочет разместить под государственную гарантию за рубежом ТОО «City Transportation Systems» (CTS), бывшее когда-то компанией «Астана LRT», передает корреспондент агентства.

«Организация выпуска эмиссионных ценных бумаг на внешних рынках капитала (выпуск) на сумму, эквивалентную не менее $1 080 400 000 (возможен один или несколько выпусков в пределах общего объема выпуска), под государственную гарантию Республики Казахстан», — говорится в технической спецификации к конкурсу государственных закупок услуг размещения облигаций на внешних рынках капитала, объявленному CTS.

Эмитентом указано ТОО «City Transportation Systems», а гарантом – Республика Казахстан, действующая через министерство финансов. Время выпуска – в течение 2020 года. Валюта и общий объем выпуска – предпочтительно в долларах США и/или евро на сумму, эквивалентную не менее $1 080 400 000.

«Формат выпуска: старшие необеспеченные облигации (ЦБ), выпускаемые под государственную гарантию Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан по английскому праву, в соответствии c положением S (RegulationS) и/или правилом 144А (Rule 144A) закона США «О Ценных Бумагах» (US Securities Act 1933)», — сказано в техспеке.

Срок обращения/гарантии: до 10 лет.

«Выплата и тип купона: полугодовые или годовые платежи (30/360 или actual/actual соответственно) в зависимости от срока обращения ЦБ, фиксированная купонная ставка. В этой связи, необходимо представить анализ стоимости и ценовое обоснование по выпуску в евро и долларах США на различные сроки обращения – 5,5, 7 и 10 лет, включая следующее: ставка по среднесрочным свопам (mid swap rates); кредитный спрэд к среднесрочным свопам (mid swap rates); справедливые уровни доходности/купонной ставки; факторы, способствующие повышению интереса инвесторов к выпуску», — указано в документе.

Ранее сообщалось, что CTS готова потратить Т649 млн

на услугу по организации выпуска и размещения эмиссионных ценных бумаг на внешних рынках капитала.

Напомним, 27 февраля 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что ТОО «Астана LRT» после череды коррупционных скандалов переименовали в City Transportation Systems (CTS).

Ранее – 13 июня 2019 года стало известно, что власти Казахстана одобрили госгарантию на $1,6 млрд для ТОО «Астана LRT», а еще раньше – 9 июля 2018 года сообщалось, что на первую очередь строительства проекта системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) планируют направить более Т305 млрд.

30 июля 2019 года стало известно, что экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск, а 13 декабря – о том, что в розыск объявлен бывший заместитель председателя правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) и экс-заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков. Он был назван организатором хищения средств ТОО «Астана ЛРТ».

8 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Нур-Султана возобновить строительство системы легкорельсового транспорта (ЛРТ), при этом он назвал проект «злополучным» и «спорным».

10 октября 2019 года сообщалось, что антикоррупционной службой при взаимодействии с Национальным банком и счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в ликвидированном в последствии «Банке Астаны» денежных средств, полученных у Банка развития Китая на проект ЛРТ.