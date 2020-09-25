«Почти полгода не исполняется прямое поручение Президента, в чем дело?». «В Казахстане не будут лишать жизни граждан, какими бы мерзавцами те ни были». «Зачем президенту нужен Чакрабарти?». «Новации» от Саакашвили и популизм: какие реформы продвигают в РК?»

Сетевой Казахстан 25 сентября 2020г.

IA — CENTR . RU . «Новации» от Саакашвили и популизм: какие реформы продвигают в РК?» — Год назад первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил, что возврата к мажоритарной системе выборов (когда население голосует за конкретного кандидата, а не за политические партии) в стране не будет. Однако сегодня отдельные политические фигуры заявляют о том, что в условиях коронакризиса властям надо вернуть избирателям право голосовать за персоналии, а не за партии. В сочетании с популистской критикой власти и отсутствием четких предложений такие выступления напоминают ревизию «устаревшего курса». Кто и зачем продвигает «народные идеи» – разбирается Егор ВАСИЛЬЕВ.

«История про казахстанца «Васю» – сознательный политический перегиб?» — Политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ комментирует ставший популярным в Сети диалог «между казахстанцем и украинцем» — Естественно, что высказывания «Васи» и «Кирилла» вызвали волну негатива в социальных сетях. Считаю, что оба персонажа заслуживают привлечения к уголовной ответственности за разжигание национальной (межэтнической) розни… Пока же в том же YouTube и Фейсбуке «Васю» и «Кирилла» «полощут» по полной, что они, конечно, заслуживают. Но одновременно идет негатив и в отношении всех представителей русского этноса в целом, что уже является эмоциональным либо сознательным политическим перегибом… Когда данный пост уже был опубликован, выяснилось, что персонаж вчерашних двух видео казахстанец Кирилл Божко.

EHONEWS . KZ . Даулет МУХИМОВ – «Принесет ли прозападный советник Казахстану пользу?» — Зачем президенту Казахстана нужен Чакрабарти, если он не является экономическим гуру, да и каких-то впечатляющих успехов на посту председателя европейского банка у него нет? Как мне кажется, секрет приглашения Чакрабарти, как и других иностранных специалистов, кроется в том, что наше государство очень зависимо от внешней оценки — как оценят, сколько баллов поставят, какое место в иностранном рейтинге дадут. Всем нравятся, когда иностранцы хвалят их проекты и достижения.

Султанбек АГЕЕВ – «Способны ли американские НПО расшатать обстановку в Казахстане?» — Доказательством этому служит незарегистрированная Демократическая партия Казахстана, созданная при содействии Бюро по правам человека, которое существует за счёт финансирования американского Национального фонда демократии. Если учесть, что лидер этой партии Жанболат МАМАЙ долгое время возглавлял клуб «Политон», ставший местом прямых контактов дипломатов США, руководителей НПО и националистов, то пазл складывается. Ещё одним примером финансирования Америкой протестных акций в Казахстане является фонд «Еркендик канаты», который, получив гранты посольства США и Фонда Сороса, вступил в коалицию с группировками «Оян, Казахстан» и «Республика», и участвовал в протестном движении.

KAZPRAVDA . KZ . ««Полгода не исполняется поручение Президента, пусть отчитается!» – Нигматулин о главе Минздрава» — Министра здравоохранения РК Алексея ЦОЯ вызовут на заседание фракции «Nur Otan». Об этом в ходе пленарного заседания Мажилиса сообщил спикер палаты Нурлан НИГМАТУЛИН — Почти полгода не исполняется прямое поручение Президента, в чем дело? Медицинские работники в тяжелейших условиях работали, в первых рядах были, у кого-то здоровье пошатнулось, кто-то сам скончался и до сих пор не исполнено! Вы сейчас слышали из депутатского запроса депутата Аманжоловой. В ближайшее время фракция «Nur Otan» рассмотрит эти вопросы с приглашением министра, — сказал спикер палаты.

EXPRESS — K . KZ . «В Казахстане не будут лишать жизни граждан, какими бы мерзавцами те ни были» — Казахстан сделал еще один шаг к полной отмене смертной казни. Постоянный представитель страны при ООН Кайрат УМАРОВ подписал второй факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену данного вида наказания. Вступление в силу второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, предполагает внесение поправок в Конституцию Казахстана, сообщил в четверг МИД республики.

««Минздрав кивает на акиматы, те наоборот». Детский омбудсмен потребовала от министра принять меры» — Аружан САИН опубликовала в Facebook письмо министру здравоохранения Алексею ЦОЮ. Уполномоченная по правам ребенка подняла проблемы тяжелобольных детей, которые остаются без жизненно важных препаратов. В своем письме детский омбудсмен потребовала обеспечить лекарствами и расходными материалами за государственный счет детей, страдающих от тяжелых орфанных заболеваний: эпилепсии, муковисцидоза, буллезного эпидермолиза и других.

«Более чем двум миллионам казахстанцев понадобится поддержка в случае второй волны Covid-19» — Более чем двум миллионам казахстанцев может потребоваться помощь от государства в случае второй волны коронавируса и введения ограничительных мер. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты населения. Занятость казахстанцев и создание новых рабочих мест обсуждались на правительственном часе в мажилисе. В условиях пандемии и новых экономических вызовов эти вопросы выходят на передний план.

KURSIV . KZ . «Почему высшее образование в Казахстане нуждается в фундаментальных реформах» — Десятки подзаконных нормативных актов, регулирующих высшее образование в стране, привели к созданию парадоксальной ситуации, когда у граждан Казахстана при поступлении в вузы меньше возможностей и прав, чем у иностранцев.

365 INFO . KZ . «При каждом кризисе власти спасают банки, а малый бизнес часто тонет» — Частные банки практически не участвуют в кредитовании отечественного МСБ. Зато в каждый кризис разные БВУ начинают спасать за счет республиканского бюджета. Так было уже трижды. Предприниматели не хотят брать кредиты, потому что это невыгодно. В результате малый и средний бизнес (МСБ) в стране практически стагнирует. Об этом говорится в запросе группы сенаторов на имя премьер-министра Аскара МАМИНА.

CARAVAN . KZ . «Вместо упрощения условий для бизнеса налоговики решили закрутить гайки» — Предприниматели страны встали на дыбы, когда узнали, какие поправки готовят налоговики в ответ на распоряжение Президента страны помочь бизнесу. От лица бизнеса Казахстана выступила руководитель компании “БK AUDIT” Айжан БАЛАКЕШОВА — Во-первых, налоговики хотят убрать налог ЕСП (Единый совокупный платеж), это “народный” налог, при работе с ним не требуется кассового аппарата и терминала. Но на этом фискалы не остановились и предложили переиграть правила работы для МСБ, которые пользуются упрощенным режимом. Ну и, конечно, творческий зуд, который одолевает наших чиновников, не мог не перекинуться на тему кассовых аппаратов. Обидно, что каждый раз вводятся новшества, а они лишь вытаскивают деньги у предпринимателя.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Блеф и нищета про инвестора «Dunbia»» — Какие известные фейковые проекты с иностранными инвесторами запускало прежнее руководство Минсельхоза Казахстана. Недавно коллеги с интернет-портала «Казахзерно» опубликовали любопытный материал, в котором вспомнили весьма тернистый путь к провалу когда-то многообещающего проекта – откормочной площадки и мясоперерабатывающего завода «Crown Batys» в Западно-Казахстанской области. А что до «Crown Batys», то последнее упоминание в сети о нем датируется серединой прошлого 2019 года. Тогда оказывается уже официально признали, что никаких инвесторов из Великобритании там близко не будет. Они перешли в разряд тех, кто «когда-то интересовался».

TENGRINEWS . KZ . ««Второй карантин нас убил». Как выживает казахстанский бизнес» — «Мы открыли кафе 17 марта, за несколько дней до объявления карантина. Если в первый карантин мы пытались выжить, второй просто нас убил«, — рассказывает свою историю предпринимательница из Костаная. Марал и ее супруг вложили все сбережения в семейное дело, не предполагая, что из-за пандемии коронавируса они окажутся в долгах. Таких историй, как у Марал, сотни по стране. Многие представители казахстанского бизнеса были вынуждены закрыться. Те, кто еще держится на плаву, боятся банкротства. Айгерим АБИЛМАЖИТОВА записала истории предпринимателей, которые каждый день думают о том, как бы не повесить на свой объект желтый плакат с надписью «Продажа/аренда».

LITER . KZ . «В Казахстане закрывают несколько школ на карантин из-за вспышки коронавируса» — Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат КОДЖАХМЕТОВ рассказал о заболевших коронавирусом школьниках в Восточно-Казахстанской области. Он также дал разъяснения по закрытию учебных заведений на карантин.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.