Почему Даленов говорит с акцентом?

Проблема в том, что министр экономики не имеет стратегического видения

На заседании правительства во вторник министр национальной экономики Руслан Даленов решил произвести впечатление не только на коллег, но и на общество. Его пресс-служба сообщила, что он, как министр, предложил властям Казахстана сконцентрироваться на шести акцентах для развития экономики.

Руслан Даленов. (Фото: Аскар Ахметуллин/kursiv.kz)

Что уж там, звучит солидно. Еще бы понимать, что это за акценты.

Шесть китов Даленова

Удержаться от цитирования просто невозможно!. Читайте внимательно!

«С учетом принимаемых мер по восстановлению деловой активности центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на следующих аспектах: 1. Инвестиции – обеспечение достижения целевого показателя по инвестиционным проектам; 2. Госпрограммы – активная реализация проектов в рамках госпрограмм «Нұрлы жер», «Нұрлы жол», «ГПИИР» и «Дорожная карта занятости»; 3. Кредитование – ускоренный отбор и рассмотрение проектов МСБ для кредитования в рамках госпрограмм поддержки бизнеса; 4. Деятельность – обеспечение деятельности бизнеса с соблюдением санитарных норм и масочного режима; 5. Цены – мониторинг цен на все виды социально-значимых товаров и принятие соответствующих мер по недопущению роста; 6. Эффективность – эффективное освоение бюджетных средств, направленных на поддержку экономики», – цитирует министра Даленова пресс-служба.

А вот тут наступает разочарование. Куда уехал цирк? Если раньше министры и выступали с какой-то, по их мнению, программной речью, то формулировки были настолько виртуозны, что не подкопаешься. А сейчас все так простенько, словно начинающий садовник втыкает саженцы наобум – и почва не подготовлена, и о культурной колировке нет у него представления, и с обрезкой он пока не дружит.

В общем, аналитические способности спичрайтеров Даленова оставляют желать много лучшего (можете их сразу уволить, чтобы не подставляться в будущем!). И дело даже не в мастерских формулировках, а в полнейшем отсутствии живых и жизнеспособных мыслей и идей.

Чистой воды демагогия с претензией на некую структурность (как же, шесть пунктов в наличии) – вот что мы слышим из уст, пожалуй, самого главного министра страны.

Что он сказал нового? Ничего. Какие конкретные шаги он предложил сделать? Никакие.

Похоже, он еще не понял, что без конкретных целей и абсолютно конкретных шагов экономику не вывести из коллапса. Без контроля и персональной ответственности уже нельзя двигаться дальше. Без развития конкуренции и создания приемлемых условий для этого (а не начать ли, наконец, настоящее разгосударствление, на деле, а не на словах?) невозможно построить здоровую экономику.

«Печально я гляжу на наше поколенье»

Итак, какой выхлоп получит казахстанская экономика под управлением министра Руслана Даленова? На этот и другие вопросы интеренет-газеты ЗОНАКЗ ответил наш эксперт, аналитик Wall Street Invest Partners Данияр Джумекенов:

– Довольно печально, что вместо того чтобы озвучить какие-то конкретные идеи по восстановлению экономики, отвечающие своему времени, или хотя бы сформировать рабочую группу, которая бы мониторила действующие программы и регулярно информировала общественность о ходе их выполнения, ответственные люди занимаются популизмом. То есть правительство и так должно заниматься выполнением целевых планов по инвестициям или осуществлять кредитование МСБ в рамках господдержки бизнеса. Это как если бы была озвучена мысль, что полиции стоит сконцентрироваться на борьбе с преступностью, а пожарным обеспечить тушение пожаров.

Все озвученные пункты действительно заслуживают внимания: неужели кто-то способен спорить с тем, что привлечение инвестиций, эффективное освоение бюджетных средств или выполнение госпрограмм не принесет пользу? Другой вопрос, что за всем этим делом необходимо внимательно следить: принимать критику и вносить коррективы — иначе работа правительства продолжит оставаться неэффективной. В частности, уже неоднократно говорилось о низкой эффективности инвестиций в рамках «Ауыл – ел бесігі» и о том, что их следует подвязать под исполнение других госпрограмм «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», «Дорожная карта бизнеса-2025» и так далее. Во втором квартале 2020 года доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума выросла до 5,7%, причем в сельской местности ситуация ощутимо хуже, чем в городах: там этот процент достигает уже 7,8%.

Иными словами, это просто замечательно, что у нас есть резервы в Нацфонде, которые можно тратить на улучшение жизни граждан, но при этом стоит максимально тщательно контролировать эффективность этих расходов и предварительно исследовать проблемные вопросы. К сожалению, в Казахстане так и не смогли выработать действительно долгосрочную стратегию развития страны, как это делают, например, в Китае, разбить ее на конкретные шаги и последовательно двигаться по «дорожной карте». Вместо этого присутствует желание добиться всего и сразу, которое зачастую ни к чему не приводит.

Самой болезненной темой является кредитования МСБ, без которого невозможно себе представить полноценное развитие экономики. Буквально на днях была информация о том, что правительство решило привлечь займы в рублях, так как в этом случае они обойдутся в два раза дешевле, чем в тенге: примерно 5,7% против 11% годовых. Бюджетный дефицит ожидается в размере 3,5%, так что правительству не остаётся ничего кроме как увеличивать госдолг. Однако, «дешевые» деньги нужны не только государству. Корпоративное кредитование в стране почти не развивается: стоимость кредитов слишком высокая, как и требования к предпринимателям. В результате мы наблюдаем ситуацию когда хозяин бизнеса не может привлечь деньги на его развитие, в то время как его работники совершенно спокойно берут потребкредиты. Опыт той же России, где с 2019 года снизили ключевую ставку с 7,75% до 4,25%, демонстрирует нам, что Нацбанк РК вполне может ослабить монетарную политику как минимум на несколько процентов.

Более доступные кредиты помогут решить и проблему с ростом цен на социально значимые товары, которые по большей части закупаются извне. К ним относятся: мясо птицы, сыр, творог, рыба, яблоки и т.д. Все это вполне можно производить и у себя, было бы желание и средства. В таком случае не придется идти на действия, противоречащие концепции свободного рынка.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.