Тенге «роняет» ситуация вокруг Навального?

Почему тенге и рубль дали отрицательную реакцию: из-за ареста российского оппозиционера или все-таки «благодаря» общим рыночным трендам?

Когда курс тенге плавно движется то в сторону укрепления, то в сторону ослабления, это событие экспертами воспринимается как констатация факта. Качает не сильно, и на этом спасибо. Но когда движения становятся все более заметными, а то и вовсе – мощными, сразу требуется прояснить эту ситуацию: что будет с нашей валютой дальше?

Несколько последних дней тенге слабел, причем, вчера его курс упал до 423 тенге за доллар. И это при нефти на уровне $55! Падает рубль, на мировых фондовых рынках льется «кровь». Все это изрядно нервирует нашу валюту. И все-таки, какие факторы для проявления силы и слабости у тенге?

Навальный ни причём?

Экономист Галымжан Айтказин, редактор Телеграм-канала Tengenomika, отмечает, что тренд на ослабление тенге соизмерим с динамикой курса доллара США к рублю, который тоже сейчас умеренно развернулся в сторону роста чуть выше 75. Учитывая этот фактор, отмечает эксперт, возникает желание связать ослабление и тенге, и рубля с политическими процессами в России, а именно с прошедшими 23 января митингами в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Но это можно расценивать как некое совпадение. «На самом деле, если увеличить фокус наблюдений за факторами валютных рынков шире «фактора Навального», то можно заметить более экономические причины умеренного роста курса доллара США в России и в Казахстане», — уверен экономист.

Так, первая причина, если говорить о курсе рубля, то момент перехода его динамики в сторону ослабления пришелся на конец выплат российскими экспортера месячного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также на вновь начавшиеся покупки валюты на внутреннем рынке Банком России в пользу Минфина в рамках выполнения бюджетного правила.

Вторая причина, по мнению Галымжана Айтказина, в том, что рост курса доллара к тенге и рублю не является локальным процессом. «В эти дни курсы практических всех валют крупных развивающихся стран, включая бразильский реал, южноафриканский ранд, мексиканское, чилийское и филлипинское песо, тайский бат, ботсванскую пулу, индонезийскую рупию и др. демонстрируют коррекцию к доллару США в пределах 1-1,5%. При этом, очень показательным является курсы аргентинского песо и венесуэльского боливара, которые каждый на текущей недели обновляли свои исторические минимумы к доллару США», — поясняет аналитик.

Поэтому он все-таки склоняется к мнению, что наблюдаемое ослабление тенге и рубля – это, скорее всего, не реакция на то, что происходит вокруг Навального, а следование общим рыночным трендам. «Да и на самом деле, пока ничего существенного в виде острой и нетривиальной реакции стран запада на митинги и задержание Навального в России в виде новой санкционной риторики, что могло бы реально сказаться на курсе валют стран ЕАЭС, не прозвучало», — резюмирует тему с Навальным эксперт.

Что касается других факторов, то он поясняет, что текущую коррекцию на валютных рынках можно объяснить волатильностью индекса доллара (DXY), который в начале недели резко вырос в пределах 91 пункта, так и отсутствием у участников рынка полной уверенности в том, что пандемия уже полностью отступила, несмотря на вакцинацию, а это вызывает бегство от рисковых активов, номинированных в валютах развивающихся стран.

«В свою очередь, среди внутренних факторов курса тенге на ближайшую перспективу можно выделить февральскую налоговую неделю, которая (при прочих равных условиях) имеет шансы положительно отразиться на паре USDKZT, увеличив предложение долларов США на внутреннем рынке», — надеется Галымжан Айтказин на то, что ралли вниз не случится.

Как начнется год для тенге?

Какие риски будут доминирующими для тенге в I квартале? Галымжан Айтказин в своем Телеграм-канале дал предельно внятный расклад. Главное, что движение тенге в целом соответствует динамике и уровням других «нефтяных» валют (норвежская крона, российский рубль, мексиканское песо и канадский доллар). Цены на нефть марки Brent поддержали и продолжают поддерживать стабильность сырьевых валют. Никто не ожидает сильных потрясений, но, предупреждает эксперт, баланс на нефтяном рынке может нарушиться буквально за пару недель, и виной всему может вновь стать жесткий локдаун в крупнейших экономиках мира ввиду мутации COVID-19. «Поэтому оголтелый оптимизм по цене на нефть в данный момент времени может быть неуместен, а значит необходимо сохранять консервативный (заметьте не негативный и пессимистичный, а консервативный) подход при оценки данного фактора тенге», — считает аналитик.

Он уверен, что сравнению с рынком нефти, над которым все еще висит Дамоклов меч в виде мутации COVID-19, и геополитикой, тесно сопряженной с реакцией властей России на действия оппозиционера Навального, внутренние факторы курса тенге выглядят более позитивными и определенными.

Что может сыграть в пользу тенге? Во-первых, восстановление экономической активности в Казахстане. «Бюджетные параметры «на пределе», следовательно, намеренно в жесткой форме ограничивать экономическую активность в этом году в Казахстане будет сложнее, что для курса тенге (в общих чертах) является больше плюсом, нежели минусом», — пишет редактор Телеграм-канала Tengonomika.

Во-вторых, в первом квартале фактор сезонности сказывается положительно на текущем счете, следовательно, это является дополнительной поддержкой для курса тенге.

Среди прочих положительных факторов — очередной квартальный период налоговых платежей крупных экспортеров (в середине февраля) и существенное снижение девальвационных ожиданий. В настоящее время доля тенговых вкладов в банках растет не за счет «переворачивания» долларовых депозитов, а за счет новых притоков тенговых средств. Ну и на самый крайний случай, по мнению Галымжана Айтказина, у страны есть солидный объем «запасенного буфера» в виде золотовалютных резервов, способных позволить Нацбанку при самых острых внешних шоках сгладить негативное воздействие на курс тенге – на данный момент времени он равен $35 млрд., или более 20% к ВВП.

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