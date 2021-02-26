Вам барышня-мадам прислала чемодан!

Язвительный, но сочувственный комментарий к манифесту Константина Богомолова

1

Иссохший, как астраханская вобла, Гордон призвал Богомолова в свой «ДокТок», а получился у них тык-мык и бек-мек. Минаев там пучил глазенапы, тужился небритой физией, но так и не разродился.

Венедиктов, дымчато сияя полунинским венчиком, гонял его по углам ринга с эхомосковской настырностью, но туз главреда оказался не козырным, а мастырными. Ушёл в отбой.

2:0. Нормально, Алексеич? Отлично, Константин!

Я тоже – Je suis pass. «Ни асилил». Яду мне, яду!

Вот Богомолов говорит: «Человек — прекрасное, но и опасное существо».

Этой глубоководной, но плоской, как рыба камбала, сентенцией открывается текст.

Кстати, а почему, собственно, манифест? У этого жанра есть точные признаки. Александр II именно манифестом прикончил крепостное право в 1861 году, а Николай II в 1917 даровал свободу гражданамъ Россiи. То есть манифест — это царское дело. Или бунтарское — «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма!». Бывают ещё литературные манифесты, авторы которых норовят «сбросить с парохода современности» плесневелые мумии иммортелей.

Но в любом случае манифест должен быть начинён, как бомба, взрывчатым веществом прямого действия, которое похоронит всё плохое, чтобы дать дорогу всему хорошему.

Однако широковещательный манускрипт Богомолова признаков программы лишён.

Это не манифест.

Так что же?

Полагаю, Константин Юрьевич сочинил меланхолическое эссе в духе философических писем Чаадаева, но в отличие от Петра Яковлевича, взглянувшего окрест и уязвивишегося страданиями екатерининской России, узрел скорбь мировую вне её пределов.

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»!

Так выглядит, по Богомолову, «новый этический рейх».

2

Строго говоря, понятие «Рейх» является имперским и принадлежит Германии. «Рейхов» было три: 1. Священная Римская империя германской нации; (Оттон), 962 год; 2. Германская империя (Бисмарк) 1871 год. Третий Рейх – гитлеровский (1933). Его и выбрал эссеист для сравнения, которое заметно хромает, но такова судьба всех метафор.

Вероятно, под «чудищем», которое обло, озорно, etc, etc, Богомолов разумеет сложившийся в последнее время в странах так называемого «Запада» невыносимо идиотский обычай выдерживать свои высказывания в духе детской игры: «Вам барышня-мадам прислала чемодан. Велела не смеяться, не улыбаться, губки бантиком не делать, «да» и «нет» не говорить, чёрный с белым не носить».

А в конце лукавый вопросик: вы поедете на бал?

На пошлом, но выразительном языке современности это называется «фильтровать базар» и «следить за метлой». За вольнодумные нарушения правил, а их уже просто несть числа, накажут не по-детски: сломают карьеру, лишат состояния, а то и в кутузку засадят. А за благонамеренность пощекочут за ушком.

Мур-мур.

Помню, моя сестра, едва научившись лепетать, выучила стишок: «Мама стряпала печенье, дала ложечку варенья. Если хочешь сладко кушать, маму с папой надо слушать!». Мама с папой плакали от восторга, а меня сильно тошнило. И до сих пор.

Ещё Екклесиаст заметил, что ничего нового нет. Всё уже было. Достаточно вспомнить пресловутые костры Святой инквизиции, пылавшие по всей Европе. Кстати, инквизиция существовала с середины XVI века до начала XX.

Применив им же изобретённый термин – новый этический рейх – Богомолов, справедливости ради, должен был упомянуть и сталинское чудище, которое мало чем отличалось от гитлеровского по части лютого искоренения инакомыслия, однако ещё в Евангелии сказано о соринке в чужом глазу и бревне в собственном, чего уж там.

Я бы заменил «этический рейх» на «новую инквизицию». Точнее будет.

3

Далее в повествовании Константина Юрьевича Б. появляется «сложный человек». Его терзают времена, которые он не выбирал. Не дают ему слова вольного молвить, грозят подвергнуть зверскому оскоплению и вообще извести. Эта трагическая коллизия и кипятит гейзер авторского негодования.

Что тут скажешь, публицист прав. Уж извините за феню, однако новая инквизиция, в натуре, пошла вразнос и по беспределу. Джоан Роулинг, матушку Гарри Поттера, травили и травят за её возмущение по поводу выражения «менструирующие люди». Так принято называть человеческих особей с неясными половыми различиями.

Эта писательница считается самой влиятельной женщиной Британии, тиражи её книг достигают астрономических величин, она мультимиллионер, но Сеть шельмует её в хвост и в гриву фекалиями немыслимых оскорблений. А некоторые британские кинозвёзды, ставшие знаменитыми благодаря фильмам о Гарри Поттере, сгруппировавшись, поспешили её сурово осудить. Группа товарищей — forever!

Кстати, о «Группе товарищей» — так называется последний фильм А. Кончаловского, который деликатно топчется в прихожего короля Оскара. Но один из его присных, не в силах сохранить тайну, слил её прямо в ослиное ухо прессы: вряд ли. Золотого болвана велено нынче давать тому, кому положено давать. И даже обрисовал контур: режиссер — предпочтительно женщина, афро-американка, открытый трансгендер с фильмом о гомосексуалистах, лесбиянках, нетипичных детях или инвалидах, роли которых должны исполнять такие же актёры. Вот им дядюшка Оскар дружелюбно подмигивает.

Что это, квота? Социальный заказ лагерного типа? Шаг влево, шаг вправо, конвой стреляет без предупреждения? Или в американскую Академию эмигрировал весь личный состав идеологического отдела ЦК КПСС?

Чудны дела твои, Господи.

Собственно, это скверное кино и началось в кино: Харви Вайнштейна, легендарного оскаровского продюсера, упекли на сталинский срок за голословную клевету. Поразительно, с какой быстротой и здесь образовалась такая же группа товарищей, имя ей – легион и маленькая тележка с клоунами всех мастей. Теперь они Депардье дело шьют – вроде как снасильничал кого-то три года назад. Аж два раза.

Харрасмент! Вопль, предваряющий благочестивую резню.

Сотни миллионов испуганных человечков, ещё недавно полагавших себя наследниками большой культуры, тщательно жуют сопли, чтобы, ненароком чихнув, не угодить в сексисты-шовинисты-морганисты-расисты-вейсманисты-уклонисты-маоисты-отзовисты-националисты-путинисты-трамписты-троцкисты-эксгибиционисты и ещё чёрт знает в какие куртуазные маньеристы.

Как говорил мой школьный друг Серёга Дьяченко, вокруг все такие обидчивые, некого на хрен послать. Даже любимец Европы Навальный огрёб. Пару дней назад Amnesty International лишила его статуса узника совести за речевые косяки десятилетней давности. Недолго музыка играла.

Вы всё ещё хотите поехать на бал? Тогда извольте разжевать и проглотить норму.

Ту самую, из крест-на крест изруганного романа Владимира Сорокина, персонажи которого, в общем, симпатичные и неглупые люди, ежедневно послушно пожирают, давясь и срыгивая, пайку прессованного говна.

И эти драконовские запреты — чёрного и белого не носить, да и нет не говорить, не смеяться, не улыбаться, но при этом быть «на позитиве» — и есть те самые экскременты, которыми загадили культуру, стремясь превратить её в планету Ку.

4

Кто устроил этот феерический бардак? Богомолов полагает, что обитатели Сети. Власть «делегировала» палаческие полномочия толпе, которая, овладев возможностями интернета, обрела неслыханное могущество, утверждает мыслящий режиссёр.

Я думаю, он ошибается. Охлос и сегодня, как, впрочем, всегда, не источник зла а орудие его.

В середине 15 века началась эпоха Гутенберга. Печатный станок сделал книжную мудрость доступной любому. Как на дрожжах поднялась квашня цивилизации: литература, науки, искусства. То есть жизнь стремительно разветвилась в своём многообразии и пригласила на авансцену интеллектуалов. Мыслителей. Производителей смыслов. Это и были те самые «сложные люди». Власть тогда растерялась. Она давила их скопом и по одиночке, прессовала, пугала, подкупала, вербовала, но по очкам проиграла, что привело к череде потрясений, преобразивших мир.

Спустя пять веков время Гутенберга истекло, началась эпоха Цукерберга, мы в ней живём. Facebook, в сущности, тот же печатный станок чудовищной мощи, обладающий к тому же фантастическими преимуществами: теперь любой бобчинский-добчинский сам себе философ, режиссёр, актёр, сочинитель, исполнитель сам свой лоцман и свой капитан. Любой сукин сын, присыпкин-подсекальников, может прокричать всему миру, что прочитал Маркса, и он ему не понравился! Любая инфузория щеголяет в туфельках, день и ночь допрашивая «селфи» — я ль на свете всех милее? И развешивает свои филейные части во всех витринах, зазывая: купите меня, боссы, посмотрите, ноги мои босы!

А «сложный человек» стал в тягость. Он одинок и растерян.

«Мама, мама, что мы будем делать?» — горестно хнычет он под ржавый аккомпанемент скрипача, который не нужен.

А что ещё делать, когда делать нечего. Манифесты издавать…

5

Сложный человек вне игры. Миллиардоголовое чудище Фейсбука гонит его прочь за слишком «много букф». А власти он уже тысячу лет поперёк горла. Он её, в натуре, дико достал своей сложностью, кривогубыми ухмылочками, сомнениями, прихотливо устроенным мозгом и зубною болью в сердце, по которому прошла трещина мира.

Дело в том, что власть – везде — состарилась и одряхлела, её облезлые клоуны больше не могут потешать публику. Но она, как состарившаяся шлюха, всё ещё причепуривается, вертит сохлым задом и корчит ведьмины рожи, пытаясь сохранить бабло, которое порождает зло. Из обитателей ячеек ладит банду охотнорядцев, натравливая «простых людей» на «сложных». И вообще, сталкивает лбами всех со всеми: патриотов с либералами, консерваторов с демократами, академиков с плотниками, омоновцев с горожанами, привитых с не привитыми, Россию с Европой, Америку с Китаем, а весь этот струсивший человейник — с загадочной пандемией, похожей на чёрную кошку в тёмной комнате, в которой её нет.

Пионерская сказка после отбоя стала явью – кто бы мог подумать!

Вот какие чемоданы прислала нам эта дама.

Воля ваша, Константин Юрьевич, но это у вас не манифест получился, а некролог.

И, полагаю, преждевременный.

Dixi.

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Фото: www.1tv.ru/shows/doctalk

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