Что волнует душу казаха (во второй половине февраля)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Досымжан НАУХАНОВ – «Новую концепцию праздника Наурыз жестко раскритиковали» — Серик ЕРГАЛИ, имеющий патент на концепцию празднования Наурыза, утверждает, что Минкульт не только украл его многолетний труд, но и исказил его, пишет Еlana.kz.

Культуролог и магистр педагогических наук Серик Ергали утверждает, что над разработкой нового формата празднования казахского нового года работал с 2009 года. В 2011 научно-исследовательская работа на тему Наурыза была издана в виде книги.

На научной конференции в 2016 году был представлен план 9-дневного празднования Наурыза, который широко обсуждался и был поддержан научным сообществом.

Как говорит ученый, это его проект, но сильно измененный в худшую сторону…

Еlana опубликовала экспертное заключение по концепции, предложенной минкультом. Экспертом, естественно, выступил автор оригинала. В частности, в экспертном заключении сказано: «Многие указанные в документе мероприятия не соответствуют цели и содержанию национального праздника. Скорее, они представляют собой идеологические и политические кампании, которые следует рассматривать отдельно».

«Отцы и дети: что нужно для счастья в семье» — Некоторые из классических методов и приемов воспитания детей уже неэффективны, пишет Baq.kz.

Учитывая подобные тенденции, для правильного развития психологического здоровья детей необходимо уделять внимание созданию комфортной семейной атмосферы, говорит школьный психолог Райгуль САЙЛАУБАЕВА.

По мнению специалиста, ребенка надо принимать со всеми сильными и слабыми сторонами. Но современные родители редко воспринимают своих детей как личность, и это одна из основных ошибок.

«Забытый казахский: какие слова больше не используются?» — Stan.kz рассказал о казахских словах, вышедших из активного употребления в повседневной жизни.

Причины исчезновения слов самые разные, но основными являются рост уровня жизни и урбанизация казахов.

Например, мало кто слышал о традиционном способе приготовления мяса на камне, нагретом в костре. Тем не менее это считается одним из старейших рецептов, такое мясо казахи называли «бодық». В современном кулинарном искусстве оно наиболее близко к стейку.

Также редко сегодня встретишь слово «антсүйек». Так называлась задняя часть туши. У казахов, как правило, мясо на тазовой кости хранится как последняя часть согыма. Предложить ее гостю в качестве угощения считалось моветоном. Ведь получается, раз в доме нет другого мяса, значит там плохой хозяин.

«266 тенге в секунду: сколько бюджет тратит на депутатов» — На содержание депутатов от трех партий государство за пять лет потратит примерно 42 млрд тенге.

Минфин сообщает, что информация, сколько бюджетных денег уходит на одного депутата парламента, считается конфиденциальной. Однако в социальных сетях время от времени всплывают данные о финансовой нагрузке на госбюджет, пишет Skifnews.kz.

Так, продюсер и ведущий новостей AzatNEWS Нурбек ТУСИПХАН, заявил, что на представителей трех партий за пять лет будет потрачено 42 млрд тенге.

«Юбилей Ахмета Байтурсынулы отметят ремонтом дороги» — В следующем году исполняется 150 лет со дня рождения политического деятеля, известного ученого и педагога, пишет Stan.kz.

Сенатор Алтынбек НУХУЛЫ в запросе на имя премьер-министра отметил, что Ахмет БАЙТУРСЫНУЛЫ открыто выступал против негативных проявлений большевизма. Он многое сделал для сохранения целостности казахской земли и нации. В связи с этим сенатор обобщил предложения депутатов по достойной подготовке к юбилею общественного деятеля и ученого.

«В рамках программы «Рухани жаңғыру» надо установить памятник Ахмету Байтурсынулы в столице. Кроме того, подобные памятники необходимо установить еще в трех городах страны, где он работал. Это Кызылорда, Семей и Алматы», — сказал Алтынбек Нухулы.

Виктор МАЙЛИН – «Вечная тема – состояние госязыка» — Надо полагать, что с самоидентификацией у титульной нации в Республике Казахстан очень даже все в порядке. Так считают внутри страны сограждане казахов, так считают и за пределами суверенного Казахстана.

Есть и другая точка зрения, и она связана, скажем так, с «самоидентификацией» казахского языка – государственного языка. Речь идет о том, что государственный язык вроде как не может преодолеть некий последний рубеж, после которого он станет таковым безоговорочно — без каких бы то ни было околичностей. Такое мнение существует в среде интеллигенции государствообразующей нации: мол, пора из состояния де-юре войти в состояние де-факто. Скорее всего, и те неказахи, которым кажется, что все-таки госязык начинает превалировать, и те, кто беспокоится за определенное топтание перед последним победным рывком, – одинаково правы. Просто каждый видит развитие госязыка со своей колокольни. В принципе, казахский язык, безусловно, расширил свое влияние, становится языком в полном значении рабочим. С другой стороны, он развивается и ему есть куда развиваться, чтобы стать, как выше говорилось, полноценным государственным языком. Поэтому неудивительно, что по этим причинам языковая тема – одна из ключевых и вечных в казахскоязычной прессе.

Информационное агентство Jazqazaq.kz (на базе одноименной газеты) опубликовало интервью под красочным названием «Отты отпен сөндіреді. Тіл тартысы бар қазаққа ортақ» — «Огонь тушат огнем <встречным>» с Арманом КАНИ, который недавно всколыхнул общественное мнение своими жесткими предложениями по… даже трудно сказать, то ли по развитию госязыка, то ли ущемлениями русского языка через довольно суровые мероприятия.

Кстати, в том же Jazqazaq.kz опубликована и другая статья, точнее даже реплика, касающаяся проблематики госязыка. Подписана она за авторством Мақпал Ноғайбаевой, но дан портрет и ФИО Айдос Жұқанұлы. Надо понимать, что данный текст все-таки это мнение Айдоса, а Мақпал просто записала это мнение. Человек говорит о том, что вопросами языка должно заниматься не общество, не носители, а государство. Что русский язык по-прежнему важен, ибо без него трудно придется в городе. Вспоминает миллион оралманов, проходящих социализацию в Казахстане. Дескать, встретил одного парня из Монголии, так ему пришлось изучать русский язык, чтобы по-нормальному жить в Казахстане. Так же он жалуется, что его статью в интернете прочло только 50 пользователей, про алашординцев. А статьи про каких-то звезд и медиа-личностей набирают бешенные просмотры, всякие шуточки и пр. Молодежь составляет 45 процентов <казахов>. Никто не интересуется политикой. Человек таким образом сам ставит вопросы и сам же отвечает на них, вполне верно…

В одной из старейших газет эпохи независимости, которая, в общем-то, даже своим названием полагает защиту госязыка и его развитие под названием «Ana tili», выступил сотрудник редакции Нұрперзент Домбай. Его статья «ТІЛГЕ ТӨҢКЕРІС ҚАЖЕТ» — «Языку <казахскому> необходимо восстание <мятеж>» вполне ложится в ту публицистическую канву, которая уже много лет главенствует практически повсеместно — т.е. во всех без исключения СМИ на госязыке. Другим словами, это великолепный образчик этого популярного жанра: сначала посыпание головы пеплом, что казахский язык никак не может встать на ноги и его состояние на самом-то деле ужаснее ужасного, потом идут предложения по улучшению этой ужасной ситуации. Н. Домбай начинает с дежурного пассажа что «в последнее время очень часто (много) говорят о казахском языке». Затем автор сокрушается, что казязык находится под спудом русяза, на котором забывшие свой язык его соплеменники «поют как соловьи» (в смысле упиваются им?…). Получается, что госязыком является казахский, но в жизни на самом-то деле все коммуницируется на другом языке.

Что же необходимо делать, согласно «Ana tili», чтобы изменить такое положение вещей и дел? Редакция газеты пером своего автора не оригинальна, она советует начать с Конституции, откуда надо убрать статью, где указано, что русский язык используется наравне с казахским. А пока что надо перевод наименований улиц уже убирать – есть название «Абай даңғылы», «Мұхтар Әуезов көшесі». Например, в Нур-Султане все же понимают что такое «Үкімет үйі», «Жоғарғы сот», «Бас прокуратура» — «Дом Правительства», «Верховный суд» и т.д. Так же не стоит уже переводить государственные звания «Қазақстанның Еңбек Ері», «Халық Қаһарманы» в «Герой Труда Казахстана», «Народный Герой» (как это делают русскоязычные СМИ) — они же первоначально написаны на госязыке.

Кстати, сама статья небольшая по объему и очень акцентированная, ясно изложенная — вот за это можно дать и несомненный плюс, потому что лет 15–20 тому назад на такую тему писались огромные полотна, очень мутные в изложении и аргументации… Правда, ничего необычного и те паче «революционного» (см. выше перевод названия статьи…) в статье, в предложениях ее автора нет.

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