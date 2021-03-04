Банки Казахстана сделали совместное обращение из-за участившихся случаев мошенничества

Что делать, если вам позвонил мошенник?

Банки Казахстана Kaspi.kz, ДБ АО «Сбербанк», Halyk Bank, Нурбанк, Банк ВТБ (Казахстан), ForteBank, Jýsan Bank, AltynBank, Банк Хоум Кредит, Евразийский банк, АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» сделали совместное обращение.

Уважаемые клиенты!

Вновь участились атаки мошенников на клиентов банков. Вот лишь несколько распространенных схем. Мошенники:

Звонят и представляются сотрудниками банков. Они сообщают о подозрительной операции и выведывают данные для перевода денег со счета клиента. Например, просят сменить пароль в личном кабинете, сообщить новый пароль и секретный код из SMS-сообщений. Используя эти данные, мошенники переводят деньги со счета клиента или даже берут на его имя денежные кредиты.

Фото: Dickson Lee/scmp.com

Звонят, сообщают о возможной краже денег со счетов клиента и предлагают ему срочно перевести деньги на «зеркальный счет», «страховому агенту», на «страховую ячейку» и т. д. Легенда может быть разной, главное – чтобы клиент перевел деньги на указанные счета. В некоторых случаях с помощью специальных компьютерных программ мошенники могут звонить якобы с номера банка, или с номера, очень похожего на номер банка.

Рассылают сообщения по почте или в мессенджерах с информацией про благотворительные акции, уникальные финансовые услуги, розыгрыши призов и многое другое. В них есть ссылки, по которым нужно ввести персональные данные или совершить банковские операции. Когда человек вводит данные своей карты, мошенники снимают с нее деньги. Также по ссылке может быть вирус, который предоставит мошенникам доступ к вашему приложению.

Звонят, говорят, что кто-то пытается зайти в ваш личный кабинет и предлагают скачать приложение для обеспечения дополнительной безопасности. На самом деле это приложение дает мошенникам доступ к вашему телефону. После этого они могут совершать звонки и осуществлять финансовые операции от имени клиента.

Банки дорожат доверием своих клиентов. Они обеспечивают высокий уровень безопасности персональных данных и электронных денежных операций. Поэтому мошенники пытаются обманом выманить деньги у самих пользователей.

Помните, что мошенники стараются испугать человека, заставить его отдать деньги быстро, не дают возможности подумать, сориентироваться в ситуации. Не дайте себя запугать, будьте бдительны! Только вместе мы можем противостоять действиям злоумышленников.

Пожалуйста, сохраните эту информацию:

Что делать, если вам позвонил мошенник?

Не разговаривайте с мошенником. Положите трубку. Проверьте сохранность денег на счете. Если есть вопросы, звоните в колл-центр банка.

Никому не говорите:

Пароль от своего личного кабинета в мобильном приложении или интернет-банкинге;

Реквизиты карты: номер, срок действия, CVV/CVC-код (трехзначный код на обратной стороне карты).

SMS-код для подтверждения совершаемой операции: платежа, перевода и т. д.

Эту информацию нельзя говорить, даже, если человек представляется сотрудником банка и звонит с номера, похожего на номер банка. Настоящие сотрудники никогда об этом не спрашивают. Так делают только мошенники.

Не устанавливайте:

Любые мобильные приложения, если об этом вас просят незнакомые люди

Не переходите по ссылкам:

Даже если сообщение пришло от имени известного банка или компании. Нажав на ссылку, вы можете запустить вредоносный компьютерный вирус, который поможет мошенникам украсть ваши деньги с банковских счетов.

Не заполняйте: