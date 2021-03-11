Раздача социальных благ до 2025 года: что стоит за громкими обещаниями?

Получите и распишитесь, господа хорошие, очередной программный документ – Национальный план развития страны до 2025 года

Так, товарищи-граждане, все эти 30 лет вы вели себя очень хорошо, поэтому вот вам очередной подарочек. От Агентства по стратегическому планированию и реформам. Возглавляет это ведомство сами знаете кто – Мистер Главный Реформатор страны. И ничего, что многие реформы и перемены так и не увенчались успехом – зато вдохновение и пыл писать новые проекты он бережно проносит сквозь годы.

Получите и распишитесь, господа хорошие, вот очередной программный документ – Национальный план развития страны до 2025 года. Уже хорошо, что не до 2055 года. Здесь – рукой подать, а потому и оценить можно будет. Да, и не расслабляйтесь пожалуйста, документ подразумевает и вашу ответственность.

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В общем, Казахстан берет новый экономический курс. В красивой упаковке уже через 4 года мы получим справедливое распределение благ и обязанностей; честную конкуренцию, открытие рынков для нового поколения предпринимателей (а что делать бизнесменам строго поколения?); рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики (за 30 лет эта задача так и не была решена); развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа (красивые слова, не правда ли?).

Еще нам обещают «озеленение» экономики – здесь даже ЭКСПО не помогло, не стало драйвером нового отношения к природе и бизнесу, но, может быть, на этот раз что-нибудь получится.

Вишенкой на торте должна стать подотчетность государства (о чиновниках ни слова) – оно должно принимать обоснованные решения и нести ответственность за них перед обществом. Если для этого нужен был Национальный план развития, согласны! Запрос от общества н подотчетность уже существует, но «слышащее государство» пропускает это мимо ушей.

Авторы документа обращают внимание на принципиальные изменения. Их три. Необходимо перейти: от патерналистских ожиданий населения к личной ответственности, от приоритета количественного роста к созданию условий для качественного и устойчивого роста, от регулирования государством экономической деятельности к стимулированию частной инициативы и минимально необходимому регулированию.

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Мистер Главный Реформатор и его команда – мастера по написанию правильных, едва ли не до интонации и каждой запятой, документов. Однако буквально воспринимать Нацплан вряд ли стоит.

Взять хотя бы один из первых и основных пунктов – «справедливое распределение благ и обязанностей». Это же то, о чем мечтает почти каждый казахстанец! Неужели из офшоров вернут награбленное, каждый получит часть национального богатства без условий, приватизация будет вестись на честных принципах, а все, кто при должности, наконец, начнут все делать для общего, а не для личного блага?

Прочитав пять страниц убористого текста, посвященного первому общенациональному приоритету, мы не обнаружили ничего подобного. Речь идет лишь о «справедливой социальной политике», суть которой фактически сводится к содействию продуктивной занятости населения и исполнению государством всех обязательств по социальным выплатам и государственным пособиям, направленных на поддержку семей. Все до банальности просто.

Тем не менее, грядут кое-какие изменения. Нет уверенности, что они будут к лучшему, как это было недавно с заменой социальных пособий адресной помощью.

Например, читайте: «Усиление адресности будет достигнуто через переход от заявительного к проактивному подходу оказания услуг. Государственные органы будут самостоятельно выявлять нуждающиеся категории населения с упором на сельскую местность, определяя малообеспеченных граждан через информационные системы».

То есть, теперь чиновники будут сами определять бедняков и самолично решать, требуется им помощь или нет! Если информационные системы неполные, если они давно не обновлялись, если чиновник не имеет достаточного «детективного» опыта, если он ленив и не образован?

Видно, государственные социальные органы сильно устали от наплыва и натиска малоимущих и страждущих в 2019-2020 годах, раз инициируют закрытие дверей своих контор.

Также в правовом поле появится Социальный кодекс, и страна перейдет «от множества законодательных актов в сфере социального обеспечения к единому источнику знаний граждан о своих правах и обязанностях в соответствующей области». Может быть, в целях просвещения и информирования это и неплохо, но не лучше ли просто не усложнять систему?

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Знаете, что еще нового нам пообещали авторы титанического словоблудия? Дескать, «минимальные социальные стандарты, связанные с ростом экономики и бюджетными возможностями, поэтапно приблизятся к международным аналогам». Ловите их на слове и не дайте убежать! Тем более, что предпосылок для этого не видно.

Реальные доходы населения стагнируют, по величине минимальной зарплаты Казахстан плетется в конце большинства развивающихся стран, и уже третий год этот показатель «заморожен». А величина прожиточного минимума, хоть и будет пересматриваться на постоянной основе, но будет гарантировать лишь приемлемый уровень жизни базовой пенсии и пособий.

В системе социального страхования обещают усилить взаимосвязь между стажем участия и размерами выплат: будут увеличены коэффициенты замещения доходов (потеря работы, потеря кормильца, утрата трудоспособности), поэтапно увеличена продолжительность выплат (потеря работы) до уровня стран Организации экономического сотрудничества и развития. С этим сложно не согласиться. Но, опять-таки, как именно это будет реализовано – вот в чем вопрос.

Будут снова кромсать пенсионную систему – во имя «ее большей эффективности и прозрачности». Пока без подробностей и потому – без комментариев.

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Что касается рынка труда, то здесь ничего сверхъестественного. Собираются стимулировать работодателей, если они будут создавать новые рабочие места. Очень сомнительная инициатива, с большим коррупционным потенциалом. Впрочем, как и господдержка обучения новым знаниям и новым компетенциям. Столько копий сломало общество, обсуждая эти вопросы, а социальное ведомство по-прежнему практикует социалистические приемы, не выглядывая на улицу, где уже давно царит рынок, пусть кривой, не идеальный, но все-таки рынок.

Программа добровольного переселения из областей с избыточным предложением рабочей силы в те области, где отмечается нехватка кадров, продолжится. И это неплохо. Но стимулирование просто физического перемещения людей, без возможности адаптации и трудоустройства недопустимо. Местная власть должна постараться непросто освоить бюджетные деньги на мобильность граждан, но и сделать так, чтобы вдохнуть в регионы жизнь. Получим ли мы в итоге возрождение – вот в чем вопрос.

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