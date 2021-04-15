Есть ли наука в Казахстане?

Сетевые СМИ о проблемах ученых, которые превращаются в безработных

«Казахстан будет активно осваивать космические технологии — Токаев» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ 12 апреля поздравил научных работников с профессиональным праздником, сообщает Total.kz.

«Поздравляю научных работников с профессиональным праздником! Символично, что День казахстанской науки приурочен ко дню рождения выдающегося ученого Каныша Сатпаева. Поддержка перспективных научных исследований, развитие интеллектуального потенциала нации — стратегические задачи, подлежащие безусловному решению. 60 лет назад началась эра освоения космоса человеком. Полет Юрия Гагарина с космодрома Байконур стал ярким символом прогресса мировой науки. Казахстан будет активно участвовать в международных программах, осваивать космические технологии», — написал Токаев в Twitter.

«Закон о науке и ограничениях для директоров школ подписал Токаев» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон по вопросам науки. Одна из поправок запретит директорам государственных школ, детсадов и других организаций образования единолично устраивать сотрудников на работу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Первая поправка касается внедрения конкурсного приема педагогов в госорганизации образования. Теперь исключается практика, когда решение о приеме на работу педагога принимает директор единолично. Как ранее пояснил министр образования Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, действовавшая система назначения педагогов носила непрозрачный характер и имела коррупционные риски.

Вторая поправка заставит руководителей госорганизаций образования менять должность через несколько лет на посту.

«Однако никто не отменяет и профессиональное выгорание, отсутствие мотивации и желание движения по карьерной лестнице других сотрудников. Поэтому в том, что руководители занимают свои места много лет, есть, конечно, свои плюсы, но имеются и минусы. Вводимый институт ротации позволит, к примеру, переносить лучшие практики и опыт в другие организации», — объяснял Аймагамбетов.

Некоторые новшества закона позволят финансировать широкий спектр научных исследований из республиканского бюджета. Ожидается, что это поможет увеличить число прикладных научных открытий, а также вклад науки в развитие экономики страны.

«Грантовое финансирование науки как мера поддержки отечественных ученых» — Одним из самых частых призывов Президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА — оказание поддержки отечественным ученым и всемерное способствование развитию науки. Грантовое финансирование стало одним из решений такой поддержки. На 2020-2022 годы общий объем грантового финансирования научных исследований только по одному конкурсу молодых ученых составляет 9 млрд тг.

Гранты — одни из наиболее востребованных видов финансирования. Только в 2020 году Министерством образования и науки РК проведено 5 конкурсов на гранты с разными объемами финансирования и сроками реализации проектов. Впервые были введены новые виды грантов — на коллаборацию с зарубежными учеными, индивидуальные, краткосрочные.

Объем финансирования каждого проекта зависит от поставленных задач и масштаба исследований, проводимых в рамках проекта. Окончательное решение о грантовом финансировании и его объемах выносится Национальным научным советом (ННС) и утверждается уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс, в соответствии с Законом РК «О науке».

Сауле ИСАБАЕВА – «Ученые: казахстанская наука скорее мертва, чем жива» — О печальном состоянии казахстанской науки в последние годы говорили и писали так много, что было бы странно, если бы государство не обратило на эту проблему особое внимание и не протянуло бы руку помощи. Но его вмешательство в эту сложную сферу нередко оборачивается лишь разочарованием и негативными последствиями. Как считают сами ученые, если власти не сменят, причем в срочном порядке, тактику и подходы в отношении науки, то вскоре страна может и вовсе ее потерять. О том, как, почему и когда это может произойти, говорят эксперты.

Виктор ТЕЙФЕЛЬ, доктор физико-математических наук, профессор, член Международного астрономического союза — Если раньше в Казахстане насчитывалось более 50 тысяч научных работников, то сейчас — около 22 тысяч. Куда делись почти 30 тысяч? Либо лишились работы, либо сами ушли из науки, либо эмигрировали. Из оставшихся 22 тысяч лишь некоторая часть может рассчитывать на краткосрочные государственные гранты, если судить по тому, что только 10-15% подаваемых заявок получают одобрение. А что делать другим? Неясно. Тем, кто преподает в вузах, оплачивается лекционная или ассистентская работа, тогда как сотрудники НИИ оказываются на неопределенный срок в статусе безработных и вынуждены ежемесячно подавать заявления на отпуск без содержания. Впрочем, нельзя сказать, что даже грантовая поддержка гарантирует всем, кому повезло ею заручиться, достойные оклады и возможность полноценно работать. Зачастую она доходит до ученых в настолько урезанном виде, что ее даже на минимальную зарплату еле хватает, не говоря уже о проведении качественных исследований.

Вы спрашиваете, можно ли спасти казахстанскую науку? Пока наши ученые пребывают в унизительнейшем положении – ограниченными в правах, лишенными возможности заниматься полноценной научной деятельностью, вряд ли. Даже у уборщиц при НИИ, которые получают, пусть и невысокую, но фиксированную зарплату, сегодня больше прав, чем у научных работников, которые всецело зависят от грантов и от воли чиновников.

«Наука без будущего. Армия ученых превращается в армию безработных» — Нариман ЖАЛГАСУЛЫ, д.т.н., профессор, руководитель отдела экологии и безопасности горных работ Институт горного дела им. Д.А. Кунаева — Институт горного дела, который находится в подчинении Национального центра по комплексной переработке минерального сырья РК, оказался на грани закрытия. Более ста его сотрудников написали заявления на бессрочный отпуск без сохранения заработной платы. Причина банальна – отсутствие финансирования.

Помнится, в период существования Академии наук только наш институт мог за год получить свыше сотни патентов на разработку новых технологий по добыче и переработке крепких горных пород. Благодаря этому нам удалось создать немало оборудования, которое по своим техническим характеристикам не имеет аналогов за рубежом. Среди них электромагнитный перфоратор (предназначенный для бурения шпуров и скважин диаметром 40–85 мм в породах крепостью более 10 по Протодьяконову); гидроимпульсный проходчик УПГ-1 (буровое устройство, которое разрушает любой массив сверхзвуковыми выбросами); гидроударный компрессор КГУ-1 (обеспечивающий паровоздушное дутье высокого давления и температуры, за счет чего стало возможным разрабатывать угольные месторождения, не допуская людей в шахты).

Сегодня же мы с трудом набираем пять-шесть патентов, а здание, в котором когда-то работали 850 человек, практически пустует. Но, похоже, никому до этого нет дела – ни правительству, ни профильному министерству. Если там и проявляют активность, то разве что тогда, когда дело доходит до контроля либо запретов.

У меня часто возникает ощущение, что казахстанская наука исчезла вместе с закрытием Академии наук КазССР. Все 44 научных института, входившие в ее состав, будто осиротели, стали никому не нужными, а сами ученые в результате абсурдных реформ оказались почти бесправными и безработными. В такие моменты с завистью смотришь на те страны, в том числе соседние, которым, несмотря ни на что, удалось сохранить и свои академии наук, и статус ученого.

Анатолий ГРИБАНОВСКИЙ, д.т.н., академик НАН РК, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники — Аграрной науке Казахстана, пережившей немало скоропалительных и разрушительных реформ, сейчас грозят новые удары. Чего стоит одна только «гениальная» идея сократить количество оставшихся научно-исследовательских институтов (НИИ) аграрного профиля путем передачи их в три казахстанских сельскохозяйственных вуза с целью создания исследовательских университетов…

Напомню, в Казахстане насчитывается 55 почвенно-климатических зон. Сами посудите: что три вуза могут сделать в условиях, когда сельхозпроизводство и аграрная наука дифференцированы по географическому признаку?

Для решения этой проблемы десять лет назад при подготовке нового варианта Закона РК «О науке» предлагалось создать три консорциума — южный, северный и западный, в каждый из которых должны были входить региональный сельхозвуз и все зональные НИИ, опытные станции и опытные хозяйства. Они бы совместно решали региональные проблемы научно-технического обеспечения сельхозпроизводства, хранения и переработки произведенной продукции, подготовки кадров для производства и науки, а также внедрения научных достижений в практику. Только таким образом можно учесть специфику природно-климатических условий сельхозпроизводства и решить проблему интеграции образования и науки…

«В состоянии агонии. Сколько еще протянет казахстанская наука?» — Людмила АЛЕКСЕЕВА, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института математики и математического моделирования МОН РК, академик МАНЕ — Деятельность Комитета науки МОН РК можно описать одной известной фразой из басни Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», поскольку так бездумно управлять наукой могут лишь люди, далекие от нее и совершено не заинтересованные в ее развитии. Отсюда и все эти псевдореформы, в результате которых стремительно сокращается число научных работников и исчезают целые научные направления, по которым в советские времена казахстанская наука занимала лидирующие позиции.

На мой взгляд, цифра в 23 тысячи ученых, которые якобы работают в Казахстане, слишком преувеличена (впрочем, даже этого количества мало при нынешних темпах развития мировой науки), поскольку многие сидят без работы. Причем 30 процентов – это магистранты, докторанты, молодые специалисты, которые только начинают свой путь в науке и в большинстве своем вряд ли захотят при нынешнем положении дел связывать с ней дальнейшую судьбу. В лучшем случае они уедут реализовывать себя за границу…

Увы, сегодня ученых оценивают не по квалификации, даже не по актуальности и уровню проводимых ими исследований, а по пресловутому индексу Хирша и количеству англоязычных публикаций в научных журналах с высокими квартилями. Даже небольшая статейка в таком издании на 5-7 страниц, где умещаются выводы разве что недолгих исследований, ценится много выше серьезной научной статьи в отечественном журнале, в которой изложены результаты зачастую многолетних исследований на русском или казахском языках. Да что говорить, если в РК перестали признавать даже статьи, опубликованные в изданиях Российской академии наук с высоким индексом научного цитирования – хотя попасть туда куда сложнее, нежели в большинство зарубежных.

Алтыншаш НАЙМАНОВА, доктор физико-математических наук, профессор — Первое. Складывается ощущение, что Министерству образования и науки, в частности, клеркам-исполнителям из Комитета науки абсолютно наплевать на то, что многие высококвалифицированные ученые по итогам последних конкурсов на грантовое финансирование остались безработными либо вынужденными выживать на мизерные зарплаты. Мы уже и забыли, когда руководители ведомства встречались с нами или хотя бы просто интересовались проблемами и трудностями, с которыми приходится сталкиваться научно-исследовательским лабораториям. Они допускают к себе разве что избранных, удобных и довольных людей, а остальных попросту игнорируют. Иначе как объяснить тот факт, что неоднократные наши обращения к министру образования и науки ни разу не удостоились ответа?

Второе. Финансируя сомнительные проекты, МОН РК собственноручно породило армию псевдо-ученых, которые научились делать бизнес на науке. Странным образом они выигрывают сразу по несколько грантов, но при этом неспособны выдать хоть сколько-нибудь значимые научные результаты. Вина за это отчасти лежит на ННС, где восседают местные князьки, считающие себя вершителями судеб. Раскидываясь дополнительными баллами по принципу «нравится – не нравится», они даже не пытаются отделять зерна от плевел. И никому «наверху» нет дела до того, что специалисты одной области науки без зазрения совести ставят несоразмерные баллы по проектам в других областях, в которых ничего не смыслят. Обращаюсь к ним: вам не стыдно участвовать в этом фарсе?..

«Критика во благо. Какие перемены ждут казахстанскую науку?» — Около месяца на страницах нашего издания ведется дискуссия о состоянии казахстанской науки и возможных путях ее выхода из кризиса, в рамках которой своим мнением смогли поделиться ученые из разных отечественных НИИ. Подвести черту под этим обсуждением мы предложили непосредственно самому председателю Комитета науки Министерства образования и науки РК Жанне КУРМАНГАЛИЕВОЙ.

— Любая критика, даже несправедливая – это возможность скорректировать курс во благо всей сферы. Мы понимаем, что за ней стоит искреннее желание ученых добрых перемен, и готовы обсудить все проблемы вместе с участниками вашей дискуссии, да со всеми, кто выразит желание, в старом добром формате встречи за круглым столом с освещением в вашем же издании.

Как вы знаете, главой государства поставлена задача повышения результативности науки и ее вклада в социально-экономическое развитие страны. Очевидно, что ее успешное решение требует значительных перемен не только в государственном администрировании, но и в научной экосистеме в целом. Не бывает науки вне исторического контекста, поэтому при всех высоких рисках этого вида деятельности, общество вправе требовать и от государства, и от науки отчета за свои налоги. Это прекрасно понимает и научное сообщество. Любые изменения не происходят без трудностей, борьбы мнений, преодоления. Но чтобы наша молодежь «видела дальше», мы должны сохранить плечи титанов – наших ученых, научные школы, ведущие направления.

Вместе с тем в рамках действующего Закона решение многих назревших проблем науки невозможно. Поэтому сейчас Министерством образования и науки во взаимодействии с научным сообществом подготовлен проект изменений в Закон о науке, в котором получат разрешение все самые острые проблемы в этой сфере. В частности, вопросы включения и достойной оплаты труда ученых в рамках базового финансирования; введения прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями вне конкурсных процедур; повышения хотя бы до 60 месяцев сроков грантового финансирования, которые сейчас ограничены действующим Законом до 36 месяцев; введения «социального пакета» для ученых, научных стажировок, выделения мега-грантов на оборудование; налоговых преференций; использования на нужды науки 1 процента отчислений недропользователей и многие другие.

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