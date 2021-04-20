Дураки или дороги?

На минувшей неделе Касым-Жомарт Токаев сменил глав Антикора и Казавтожола

Если вспомнить классика, то у нас в стране две беды: дураки и дороги. Дорог в нашем просторном и малолюдном отечестве, конечно, немало, но «дураков» — весьма неглупых и влиятельных — в разы больше. При этом, качество первых напрямую зависит от движений вторых. Можно сколько угодно возмущаться состоянием отечественных трасс, можно хоть каждый год менять отвечающих за это чиновников. Но до тех пор, пока не изменятся правила игры (все эти бесконечные тендеры, почему-то всегда заканчивающиеся победой «нужных» людей и фирм), президент каждый раз будет возмущаться, а асфальт – таять вместе со снегом.

С коррупцией – та же песня. Каким бы жестким не было грозящее мздоимцу по закону наказание, каких бы «акул» не вылавливали с поличным антикоровцы, какой бы передовой международный опыт не применяли к «проклятым расхитителям», последние будут процветать, пока носители власти не прекратят лоббировать победу своих людей в дорожных (и не только) «тендерах-шмендерах»…

…В эти дни журналисты и прочие эксперты-политологи на полном серьезе гадают: удастся ли новому командиру борцов с коррупцией побороть тех, кого недоборол старый? Мол, его предшественник поймал за руку стольких-то акимов, начдепартаментов, вице-министров. А министра среди его улова – ни одного. Посмотрим, дескать, сколько их угодит в сети преемника. Абсолютно бессмысленное дело! Ибо борьба с коррупцией не измеряется количественными показателями. Здесь, как в бородатом анекдоте про сантехника, всю систему менять надо. До тех пор, пока условные «дороги» будут исправно кормить конкретных «дураков», от перемены глав «профильного» ведомства сумма коррупционных преступлений не изменится. И президент Токаев, назначивший Марата Ахметжанова вместо Алика Шпекбаева, прекрасно это понимает. Не может не понимать…

…В свое время про одного акима области, увлекавшегося ежегодной заменой новых тротуарных бордюров на еще более новые (при этом, отнюдь не блещущие качеством), поговаривали, будто бы не чужие ему люди владеют заводиком, выпускающим эти самые бордюры. Позже примерно в том же самом подозревали нескольких мэров Алматы, с завидным постоянством перестилавших асфальт на одних и тех же центральных улицах и мостивших их плиткой. Люди эти давно выпали из властной обоймы, а дело их живет. Неужто новые бастыки перекупили те самые «заводики» у предшественников? Ребята, не смешите мои тапочки — у них есть свои!

Это на самом верху все как бы новое – новый президент, новый парламент, новые, неслыханные доселе лозунги про «слышащее» государство, про «глубокие» политические реформы. А ниже – все то же и все те же: одни «кормятся», другие имитируют борьбу с ними. Причем, сложившийся статус-кво вполне себе устраивает и тех, и других.

Вот сейчас объявлено, что до конца года начнутся выборы сельских акимчиков. Им обещаны новые полномочия, новые права и главное – свой бюджет, пусть и небольшой. Что характерно, к этой маленькой кормушечке обещают допустить всех, включая самовыдвиженцев. Но если новые «старосты» вздумают своевольничать, то им одна дорога – в отставку. Их незамедлительно отлучат от стола не избиратели, а вышестоящий аким или подконтрольные ему депутаты маслихата, выразив «бунтарю» недоверие минимум третью голосов.

Те же, кто не дураки, получат возможность безнаказанно пощипывать аульскую казну, отстегивая за это наверх – районному акиму – регулярный «рахмет». А ежели недовольные пейзане станут роптать, им на это резонно возразят: чего ,мол, бузотерите – сами ж такого выбрали! Понятно, что такие «выборы» очень даже устраивают власть – как местную, так и центральную. Наверху будут трубить о «торжестве демократии», а внизу – возрадуются возможности сохранить прежнюю кормушку.

Да и у нового главы антикора расширится поле деятельности – «неправильного» сельского акимчика всегда можно подвести под статью. А наверх отчитаться об успехах в борьбе с «низовой коррупцией».

С дорогами проще и одновременно сложнее. «Во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей. Президент намерен и впредь держать под личным контролем решение данной проблемы», — написал в Facebook Берик Уали, пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева.

Выполнима ли миссия? И чем это обернется на практике? Новыми «хлопушками» в исполнении борцов с коррупцией? Наверняка. Однако, это – стрельба из пушки по воробьям. Нужно начисто переписать законодательство, запретив специально создаваемые «под тендеры» фирмы-однодневки с высокой крышей, не имеющие ни спецтехники, ни людей и тут же отдающие выигранные на тендере объемы работ и миллиарды на них в субподряд – настоящим дорожникам. Не без пользы для себя, разумеется… Понятно, что эти «Рога и копыта» ни разу не заинтересованы в качественных автобанах, не знающих сноса по 30-50 лет. Их девиз: чем хуже – тем лучше.

Поэтому сопротивление ожидается нешуточное – с громкими судебными тяжбами, открытыми письмами, подковерным давлением. Токаеву не раз припомнят его же слова о вмешательстве чиновников в частный бизнес, как тягчайшем преступлении против государства. Иначе и быть не может, когда на кону миллиарды государственных тенге.

Но хорошие дороги – это эффективное образование и здравоохранение, бойкая торговля, доходный туризм. Это международный престиж Казахстана, в том числе – в глазах потенциальных инвесторов. Это элементарная безопасность, в конце концов. Если на то пошло, по качеству дорог принято судить о качестве власти…

Даешь дороги – и без дураков! Чем не национальная идея на следующие 30 лет?

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