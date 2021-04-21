Война Миров. Убить президента

В Беларуси раскрыт заговор против Александра Лукашенко

Из-за противоречивости характера президента Беларуси Александра Лукашенко многие новости из западных краев ЕАЭС воспринимаются с иронией. Но даже комичность фигур Юрия Зенковича и Александра Федуты не отменяет серьезности предъявленных им обвинений по 357-ой статье УК РБ («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»). Если судить по выложенным в Сети видеозаписям их разговора с «мятежно» настроенными «генералами», наболтали они себе на очень длительный срок заключения.

Убийством политического лидера на планете Земля никого не удивишь. Те же американцы стреляют своих президентов как куропаток. Поэтому убийство чужого главы государства для них дело обыденное. Другой момент, что не всегда желание и политическая санкция реализуются в практическое устранение неугодного человека.

Рекордсменом по числу покушений считается Фидель Кастро. Это не считая штурма казармы Монкада и серии боев, которые у революционера начались с экспедиции яхты «Гранма» в район Алегрия-дель-Пио. Муаммару Каддафи тоже долго везло, но умереть своей смертью уже не получилось.

Александр Лукашенко удивительно долго пытался усидеть на двух геополитических стульях – российском и западном – даже когда они стали быстро разъезжаться. В августе 2020-го такая манера чуть не стоила ему президентского кресла. Однако российское вмешательство позволило вернуть ситуацию под контроль. Правда, надо отдать должное белорусскому лидеру, он не испугался негативного развития событий как его украинский коллега Виктор Янукович и из страны не убежал.

После политической стабилизации президент Лукашенко занялся ревизией разнообразного белорусского хозяйства. Экспортные потоки были перенаправлены с портов Прибалтики на российские морские терминалы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Продолжились увольнения, отчисления из вузов и призыв в армию тех лиц, кто неправильно себя вел в период политического противостояния, но до кого сразу не дошли руки.

Генеральный прокурор РБ Андрей Швед 9 апреля заявил о возбуждении уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Формально все это делается в рамках борьбы с героизацией нацизма и устранения «белых пятен» истории, но в реальности у данного шага масса практической направленности. Дело в том, что под юридическое оформление попадут не только немецкие каратели, но и латышские эсэсовцы, которые зверствовали на белорусской территории, а также украинские и белорусские коллаборационисты.

После того, как белорусские пособники нацистов будут осуждены, под уголовные статьи подпадет символика, которой пользовались приспешники гитлеровцев. А это как раз те флаги, с которыми сегодня пытаются выходить на акции протеста деятели белорусской оппозиции. Фактически Александр Лукашенко взялся за своих врагов на системном уровне, что оставляет им крайне мало шансов не то что на победу, а хотя бы на сохранение в политическом поле страны в качестве сколько-нибудь законной и заметной силы.

В ходе выборов президента Лукашенко победить невозможно, ибо так устроена избирательная модель Беларуси. Снести его митингами и прочими акциями протеста сложно, что показали многомесячные действия оппозиционеров и силовиков. В таких реалиях возникает соблазн физического устранения белорусского лидера. Однако спецслужбы Минска сыграли на упреждение и «развели» горе-оппозиционеров как отпетых фраеров.

Разработанная (в виде неконтролируемых речевых выбросов) белорусскими заговорщиками операция «Тишина» забавляет своими наивностью и инфантилизмом. А ведь тот же г-н Федута позиционируется как политолог и политический деятель. В СИЗО КГБ с 12 апреля помещен и Григорий Костусев, руководитель карликовой оппозиционной праволиберальной партии БНФ.

Юрий Зенкович, который помимо белорусского гражданства имеет еще и паспорт США, неуместно хвастался, что в случае его ареста будет защищен американским госдепартаментом. В реальности же его второе гражданство стало поводом в ходе телефонного разговора Владимира Путина с Джо Байденом затронуть тему госпереворота в Беларуси.

Бренд «Гомельские погреба» (якобы подготовленные заговорщиками для президента Лукашенко и его детей) далеко не главное последствие раскрытой ячейки. На встрече с журналистами Александр Лукашенко заявил: «Сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется». Слово «худо» скорее всего оговорка и следует читать как «мало». Есть еще одна важная фраза от белорусского лидера: «Почему американцы себя так ведут? Дальше никто этого терпеть не будет!».

История с покушением на президента Беларуси в информационном пространстве стала быстро затираться дипломатическо-атомно-вакцинным скандалом между Чехией и Россией. Одни наблюдатели считают, что приквел про Александра Петрова и Руслана Боширова, которые всю Европу затерроризировали, имеет самостоятельную ценность (надо было «Росатом» из тендера на постройку энергоблоков АЭС выбить и не допустить закупки Прагой вакцины «Спутник V»). Другие полагают, что сюжет про пожар на складе боеприпасов в 2014 году был форсирован из-за кейса белорусских мятежников, потому что они постоянно козыряли тем, будто Запад (США) им поможет.

Часть экспертов увязывает белорусские события с предстоящим 21 апреля посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Александр Лукашенко своим раскрытием заговора должен создать российскому коллеге удобный фон. Потому что когда меняется фон, тогда изменяются и протекающие на нем процессы.

Среди важных моментов, на которые обращают внимание эксперты, стоит выделить поведение г-на Федуты на переговорах с белорусскими генералами в Москве. В вооруженных силах Беларуси генералов мало, поскольку страна сама по себе небольшая. Следовательно, Александр Федута был уверен в статусе тех, с кем он ведет переговоры. Лица на оперативном видео замазаны, поэтому остается только гадать.

Скорее всего, генералов для игры с оппозиционными балбесами подобрали настоящих. Они с одной стороны должны были сделать провокацию убедительной, а с другой обладать приемлемым уровнем артистизма. Ведь не каждый вояка может сыграть отведенную ему в спектакле роль без срыва в хохот. Можно спорить об интеллектуальном уровне и понимании жизни у г-д Зенковича и Федуты, но то, что президент Лукашенко с их помощью продемонстрировал Кремлю в ответственный момент общность врагов – сомнений не вызывает.

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