«Слышу, как некоторые оппозиционные товарищи говорят: вот, он все время про стабильность и спокойствие! А что лучше? Нестабильность?». «Какими могут быть планы России в отношении Казахстана?». «Плохое и дорогое образование, отсутствие работы…»

Сетевой Казахстан 29 апреля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Новая идентичность нации» — XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана прошла под председательством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА с участием Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Очередная сессия АНК «30 лет единства, мира и согласия» стала исторической: в ее рамках Нурсултан Назарбаев, возглавлявший ассамблею с момента ее создания в 1995 году, передал полномочия Председателя действующему Главе государства Касым-Жомарту Токаеву. В жизни важнейшего института Елбасы продолжит участвовать в качестве Почетного Председателя. — Слышу, как некоторые оппозиционные товарищи говорят: вот, он все время про стабильность и спокойствие! А что лучше? Нестабильность? Мы видим, что это: от революции к революции, от войны к войне, и страна при этом не развивается…

IA — CENTR . RU . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Передача Ассамблеи народа Казахстана: не только показатель транзита в стране» — Передачу Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) президенту страны Касым-Жомарту ТОКАЕВУ следует рассматривать не просто как очередной шаг вперед в процессе продолжающегося транзита власти, но и как показатель смены приоритетов и механизмов реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений. Прошлогодние события в Кордайском районе Жамбылской области лишний раз показали слабые места данного направления деятельности государства и его органов…

QMONITOR . KZ . «Какими могут быть планы России в отношении Казахстана?» — Международная обстановка накаляется буквально на глазах. На этом фоне Центральная Азия и Казахстан так или иначе становятся ареной столкновения интересов главных геополитических игроков – США, Китая и РФ… Вместе с тем, учитывая, что исторически центрально-азиатский регион всегда был одним из приоритетных направлений внешней политики нашего северного соседа, а также то, что РФ является нашим стратегическим партнером, хотелось бы понять, как может измениться политика Кремля в отношении стран ЦА и какую он выстроит линию поведения в обозримом будущем.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Несезонное обострение» — Я о других обострениях, которые имеют несезонный политический характер. Об обострении на поле компроматов, которые обрели второе дыхание. Аффилированные СМИ бьют неаффилированных конкурентов. Соцсети кишма кишат анонимными вбросами. Правда, фигуранты пока второстепенные, но все знают, по ком звонит колокол. Об обострении на поле сокрытия неправедных доходов: на днях Минфин заявил, что до 2025 года законность имущества и других активов, находящихся в Казахстане, проверять не будут, а ведь была хорошая идея всеобщего декларирования! Видимо, нувориши от власти не успевают оформить все нажитое непосильным трудом на подставных лиц. Об обострении отношений между народом и латифундистами, которые, пользуясь моментом, прибрали к рукам лакомые куски земли…

KZAIF . KZ . «Перепалка о двух концах» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о последних околополитических (в прямом и всяких иных смыслах) казахстанских коллизиях — Жанболат Мамай и Бауыржан Байбек, они сошлись, сошлись вплотную. Можно констатировать, что эта дуэль сегодня – хит номер один в нашей, с позволения сказать, внутриполитической повестке. Кипит вся сфера виртуальная, взбеленились все, кто только мог. Ну как же, такое шоу! Видный оппозиционер режет правду-матку, разоблачает, клеймит и призывает. А эксаким заявляет, что подаст на него в суд.

TIME . KZ . «Цвет настроения синий» — Ashyq — это мобильное приложение для регистрации посетителей в общественных заведениях, своего рода пропуск, только не бумажный, а электронный. Скачав приложение на свой смартфон, на входе в торговый центр, кинотеатр или другой объект нужно сканировать табличку с QR-кодом заведения и предъявить администратору. Приложение, объединенное с базой данных центра контроля COVID-19 Министерства здравоохранения и Единым интеграционным центром ПЦР-тестирования, в считаные секунды выдает информацию о ковид-статусе человека.

«Тайны подземелья» — Почему алматинское метро снова превращается в долгострой? Каждый год аккурат к 16 декабря в нашей стране наступает период подведения итогов. Вот только складывается впечатление, что такому городу, как Алматы, хвалиться на юбилей особо будет нечем. Мегаполис находится в откровенно плохом состоянии, дороги разбиты, тротуары и пешеходные улицы ветшают, а особенно на окраинах каких-то грандиозных строек не наблюдается. Более того, запланированный на декабрь запуск двух новых станций метро, которые должны соединить спальные районы города с центром, скорее всего, будет отложен. Причина — у подрядчика нет необходимого оборудования. Почему же он не может его приобрести?

LITER . KZ . «Нефтяники убьют Каспий? Почему углубление дна переполошило весь Казахстан» — Инициатива исходит от нефтяников, и не только, как выясняется, казахстанских. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов об этом, разумеется, знают, но что конкретно будет сделано, пока не понятно. В то же время становится понятно, что углубление, скорее всего, убьет одних обитателей Каспия, а существование других поставит под угрозу – будут нарушены естественные условия жизни и выстроившаяся за тысячи, миллионы лет пищевая цепочка.

FORBES . KZ . «Рустам Журсунов: Цены на продукты должен регулировать рынок, а не госорганы» — При чрезмерном ценовом регулировании возникнет дефицит и мы вернемся к пустым полкам магазинов, уверен уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Отказали в лечении пенсионными»: как врачи футболят пациентов» — Несмотря на то, что список медицинских услуг, на которые можно потратить пенсионные излишки, довольно мал, казахстанцы тем не менее используют эти деньги. Как таковой поправкой здоровья это не назовешь – по большей части люди тратятся на стоматологические услуги или лазерную коррекцию зрения. Но некоторые пациенты не могут получить и этого, имея на пенсионном счету деньги, разумеется. Врачи от них попросту отмахиваются – мол, за счет пенсионных не лечим и не оперируем. Причем врачи государственных клиник.

EHONEWS . KZ . «Система образования погрязла в коррупции и разрушается неолиберализмом» — Получается, что министерство образования сознательно препятствует проведению мониторинга и опроса с целью выявления коррупционных фактов в данной сфере. Выходит, что это явление носит системный характер и поставлено на поток. Собственно, неудивительно раз возглавляет ведомство ученик Сороса, а перманентные неолиберальные реформы и переход на западные образцы является кормушкой для растаскивания громадных средств бюджета. Возможно, что для этого же затевается и переход на латиницу, что даст огромные возможности статусным чиновникам заработать целые состояния на выпуске новых учебников, методической литературы и самом процессе переобучения.

365 INFO . KZ . «Плохое и дорогое образование, отсутствие работы — политолог объяснил почему специалисты покидают страну» — Тенденции к «утечке мозгов» складывались в Казахстане годами. Коронавирус лишь ускорил процесс. Люди хотят быть востребованы как профессионалы. За лучшей жизнью уезжают даже патриоты своей страны. Политолог Расул ЖУМАЛЫ отмечает, что подобная проблема характерна для многих развивающихся стран и обсуждается уже не первый год — «Мозги» утекают из неразвитых экономик и экономик сырьевой ориентации, перекочевывая в индустриально развитые страны. А в ситуации, когда весь мир переходит на так называемую «умную экономику», появляются новые рекрутинговые технологии. Специалисты приглашаются отовсюду, включая Казахстан.

AZATTYQ . ORG . «Без изменений. Казахстан — «консолидированный авторитарный режим»» — Казахстан в докладе международной организации Freedom House отнесен, как и в предыдущие годы, к числу «консолидированных авторитарных режимов». Базирующаяся в США правозащитная организация констатирует «антидемократический поворот» в Европе и Евразии.

«Имитация бурной деятельности, или Как в селе Багыс 19 лет ждали решения проблемы, которой нет» — Село Багыс на казахстанско-узбекской границе известно тем, что в 2001 году его жители сделали неоднозначное заявление о «создании независимой республики». Жители села не знали, к какой стране они относятся — Казахстану или Узбекистану, и таким образом подтолкнули Астану и Ташкент скорее сесть за стол переговоров. В итоге село отошло к Казахстану, но проблемы на этом не закончились. Сельчане 19 лет не могут зарегистрировать свои дома и землю, поскольку населенный пункт так и не нанесли на карту Казахстана. Но когда дело касалось уплаты налогов, власти эти проблемы не замечали.

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