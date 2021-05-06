30 лет спустя: с чего начинать Казахстану, чтобы стать успешным?

На взгляд Запада, пора бы нашей стране прекратить вбухивать деньги в заведомо провальные государственные программы и предприятия

Всемирный банк опубликовал доклад на очень актуальную тему – «Производительность труда в Казахстане: в поисках путей для раскрытия потенциала динамично развивающихся предприятий».

Кажется, само определение «производительность труда» — очень специфичное, для понимания требующее по крайней мере каких-то, пусть начальных, но экономических знаний.

«Во всем мире производительность труда, то есть эффективность, с которой предприятия объединяют трудовые и капитальные ресурсы для производства товаров и услуг, является важнейшим фактором экономического роста. Она же представляет основной фактор глобального неравенства. Фактически производительность труда важна настолько, что на нее приходится практически половина разницы в доходах на душу населения между странами», — отмечают эксперты Всемирного банка.

Как видите, на самом деле – все очень просто. Этот академически экономический термин для любого гражданина означает только одно: чем выше производительность труда, тем легче труд. И тем выше качество жизни.

Есть шанс войти в 30-ку

Аналитики Всемирного банка полагают, что «резкий скачок в росте производительности во всех сферах помимо добывающих отраслей мог бы «разбудить» двигатель роста и привести страну к процветанию».

Это то, о чем мы мечтаем, но скажите, как запустить этот двигатель роста? «Казахстану нужно приложить немало усилий для повышения производительности труда, чтобы к 2050 году достичь статуса страны с высоким уровнем дохода и войти в 30-ку наиболее развитых государств в мире. Для этого казахстанские предприятия должны усовершенствовать процесс сочетания трудовых навыков с финансовыми и физическими ресурсами для производства качественных товаров и услуг для внутреннего потребления и экспорта», — пишут авторы доклада.

Они напоминают, что рост производительности труда занимает центральное место в экономических стратегиях Казахстана, в том числе и в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года. Однако страна в значительной степени, как и раньше, полагается на добывающую промышленность для достижения какого-либо эффекта в части производительности труда. Про остальные отрасли, где мы могли бы совершить качественный скачок, вообще речи нет (хотя ее нужно вести).

Всемирный банк отмечает, что с 2015 по 2018 годы в сфере обрабатывающего производства и услуг отмечался лишь небольшой рост производительности, составлявший в среднем 1,1% и 0,4% соответственно. А до экономического кризиса 2014 года рост производительности труда в Казахстане колебался на уровне 2,3%, что представлялось более существенным показателем, близким к уровню производительности в 2,8%, который быстрорастущий Китай демонстрировал до глобального финансового кризиса 2008 года.

К сожалению, и правительство РК, и ведущие компании, увы, про приоритеты помнят не всегда, а вспоминают, условно говоря, лишь к очередному съезду правящей партии.

Забудьте про семейные связи

Эксперты ВБ сформулировали три основных фактора производительности труда.

Во-первых, учитывается насколько эффективно модернизируются предприятия за счет внедрения инноваций и технологий и совершенствования процессов управления, таких как мониторинг производства для выявления и решения повторяющихся проблем, продвижение сотрудников на основании их производительности (а не, к примеру, семейных связей), а также переподготовка или даже увольнение некомпетентных работников.

Во-вторых, производительность труда зависит от того, получают ли более продуктивные предприятия нужные ресурсы, включая необходимое финансирование, квалифицированные кадры и подходящие земельные ресурсы для улучшения качества или повышения объема продукции, а также их роста.

В-третьих, предприятиям с новыми идеями по усовершенствованию и расширению производства и бизнес-модели необходимо помогать осваивать рынки, а компании с низкой эффективностью должны вытесняться с рынка с тем, чтобы их кадровые и финансовые ресурсы могли быть задействованы более продуктивно на другом предприятии. Другими словами, непродуктивные предприятия должны закрыться, а продуктивные – расти.

«При анализе роста производительности труда в Казахстане за последнее десятилетие картина представляется довольно неутешительной по всем трем аспектам», — выводы экспертов ВБ неутешительны.

Кому нужны эти зомби?

Как это бывает на Западе? Финансовый рынок является ключевым звеном в производительности предприятий. «Затраты на финансовые операции, такие как комиссии за оплату услуг, проценты по кредитному финансированию производственных ресурсов или страховые взносы для защиты производственных мощностей в совокупности влияют на процессы ведения бизнеса, которые в свою очередь определяют производительность предприятия. (…) Давление со стороны конкурентов побуждает банки предоставлять кредитование только для наиболее перспективных проектов, что помогает исключить бесперспективные проекты и тем самым повысить совокупную производительность труда на уровне всей страны», — отмечают в ВБ.

А как это у нас? «Зачастую банкам в Казахстане не удается способствовать повышению производительности труда в стране, т.к. они не кредитуют предприятия, способные трансформировать кредит в свой экономический рост. Предприятия в Казахстане испытывают острый недостаток финансирования. Существующий небольшой объем кредитования в увеличивающейся степени направляется нежизнеспособным предприятиям, снижая тем самым производительность труда», — вот каков вердикт международных экспертов.

Увы, «разработанные с благими намерениями государственные программы кредитования, не стимулируют банки к поиску более продуктивных проектов, а вместо этого способствуют бесконечному выживанию неэффективных «зомби-предприятий». По данным ВБ, к концу 2018 года каждый восьмой корпоративный заем был предоставлен в рамках государственной программы, а каждый пятый корпоративный заемщик получил субсидию.

Но нет худа без добра. Некоторые предприятия из-за текущей ситуации никогда не оправятся, но зато в будущем, возможно, комплексные государственные программы финансовой поддержки будут сориентированы на жизнеспособные — цифровые, экологичные и устойчивые предприятия.

Что делать?

Что же необходимо сделать правительству для возобновления качественного экономического роста?

Прежде всего, считают эксперты Всемирного банка, обеспечить рост производительности труда за счет устранения искажений в деловой среде, таких как непрозрачные подзаконные акты в отношении инвестиций, недостаточная защита инвесторов и обременительные правила соблюдения налогового законодательства.

В качестве мер нефинансовой поддержки государства они советуют организовать консультационные услуги по вопросам управления, программы развития поставщиков и облегчение доступа, например, к базовым услугам поддержки. Действительно, у людей нет подобных навыков, и это препятствует развитию малых и средних предприятий. Государство уже давно оказывает эти услуги через институты развития, но, увы, подходит к этому формально – выходя из аудитории, люди не становятся успешными бизнесменами и даже финансовая поддержка бизнес-инициатив в виде грантов и кредитов не меняет ситуацию к лучшему.

Ну а самое главное, что советует Казахстану Всемирный банк, — это поддерживать бизнес, производящий товары с высокой добавленной стоимостью, даже несмотря на риски. Но в любом случае государственные программы и банковское кредитование должны поддерживать наиболее жизнеспособные проекты – «вместо стремления к комфортному крупному залоговому обеспечению».

Чтобы эти меры оказались успешными, правительству следует разработать надежные системы мониторинга и анализа, чтобы оценивать реальный эффект, а не просто подсчитывать процент освоения средств или потраченные ресурсы, чем только и занимается исполнительная ветвь власти вот уже 30 лет…

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