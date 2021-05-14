Евразийские страны: каждая действует, как может

Интернет-газета ЗОНАКЗ составила шуточный рейтинг восстановления разных экономик региона

Евразийский банк развития (ЕАБР), участниками которого являются 6 стран, опубликовал «Макроэкономический обзор ЕАБР. Май 2021». Экономисты проанализировали, как восстанавливается мировая экономика и регион, на котором сосредоточены интересы финансового института. Оказывается, не все так плохо: идет восстановление активности, что воодушевляет.

«На улицах городов это еще не всегда видно, но мировая экономика начала расти. Деловая активность в мире восстанавливается. Глобальный совокупный индекс деловой активности (PMI) повысился с 54,8 пункта в марте до 56,3 в апреле. Драйвером остается промышленность, хотя активность в сфере услуг также увеличивается. Локомотивом восстановления глобальной экономики в настоящий момент выступают США, где реализуются масштабные бюджетные и денежно-кредитные стимулы», — отметил главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров.

Согласно базовому прогнозу банка, рост мировой экономики будет ускоряться в 2021 году и по его итогам достигнет 5,7%. Прежде всего, этому способствует два фактора: усиление глобальной деловой активности и сверхмягкая политика ведущих центробанков, — все это поддерживает цены на сырье.

Экспорт государств – участников банка начинает приносить более существенные доходы, чем до пандемии.

Тем не менее, путь восстановления стран – у каждой свой. Мы учредили шуточные номинации с помощью обзора ЕАБР, чтобы отметить сильные и слабые стороны экономик номинантов. Надеемся, никто не обидится…

«Самый быстрый мигрант»

В обзоре отмечается, что высокие темпы роста демонстрирует Таджикистан. Доходы от поставок продукции таджикских предприятий за рубеж составили по итогам января-марта 2021 года $949,5 млн., увеличившись на треть по сравнению с I кварталом прошлого года.

Значительный вклад внес рост экспорта драгоценных металлов (его доля в общей стоимости экспорта составила 59,8%). Быстро растущими статьями экспорта остались минеральные продукты (руды и цемент) и текстильные материалы, включая хлопок-волокно.

На расширение внутреннего спроса повлияли увеличившиеся денежные переводы трудовых мигрантов. То есть, первичный скачок экономики стран-реципиентов мигрантов очень сильно влияет на экономический рост страны, поставляющей эти самые рабочие руки.

«В IV квартале переводы продемонстрировали значительный рост – на 13,8% г/г, снизив годовое падение до 5,9%. Это стало одним из факторов ускорения роста экономики страны в последние месяцы прошлого года и продолжило оказывать поддержку в I квартале 2021 года», — отмечают аналитики.

«Самый сдержанный торговец»

Рост экономической активности в марте наблюдался в Армении (3,8% г/г) благодаря усилению внешнего спроса и постепенному восстановлению внутреннего.

Потребительский спрос в I квартале остался слабым из-за медленного роста доходов населения. Это привело к снижению оборота розничной торговли (на 8,6% г/г в январе-марте) и секторов сферы услуг, связанных с отдыхом, общественным питанием и транспортом. Трудно сказать, что при этом чувствуют армяне, традиционно сильные в сфере торговли.

Почему же так просела торговля? Одной из причин стал слабый рост номинальных заработных плат, в основном из-за прошлогодней высокой базы сравнения (на 2,1% г/г в январе-марте против 9,2% в аналогичном периоде 2020 года).

Другая причина – замедление темпов роста кредитования. Банки ужесточили свои условия.

Но не все так плохо. В течение 2021 года, уверены аналитики, поддержку потребительскому спросу окажут денежные переводы из-за рубежа.

«Самая ностальгирующая по дефициту»

Началось восстановление и российской экономики, которая уже в марте показала рост на 0,5% г/г.

В России настолько быстро восстановился внутренний спрос до докризисных уровней, что эксперты опасаются, как бы отрицательный разрыв выпуска не привел к тому, что предложение начнет отставать от спроса. А это означает то, что в определённых группах товаров может начаться уже позабытый дефицит.

«Самый диверсифицированный трактор»

Российская экономика, как локомотив, тянет экономику Беларуси, где увеличение ВВП на 0,9% г/г в I квартале обеспечено ориентированной на экспорт обрабатывающей промышленностью. По итогам I квартала она выросла на 9%. При этом в марте рост ускорился до 12%. Нефтепереработка выросла 47,1% г/г в I квартале, а химическая отрасль – на четверть. Уверенный рост отмечен в секторах машиностроения, традиционно ориентированных на экспорт.

Эксперты отмечают, что «усиление внешнего спроса и недооцененность белорусского рубля поддерживают реальный сектор». Так, физические объемы экспорта белорусских товаров увеличились в январе-феврале на 22,5% г/г, в том числе энергетических – на 141,3%, инвестиционных – на 26,3%, потребительских – на 7,6%.

«Самый заслуженный строитель»

В Казахстане ситуация тоже начинает улучшаться, но пока ВВП находится в отрицательной зоне, хотя и удалось уменьшить снижение ВВП до 1,6% г/г с 2,9% в январе-феврале.

Низкая деловая активность в сфере услуг – не единственная причина сдержанного восстановления экономики. Негативно сказалась, например, и временная приостановка работ на нефтяном месторождении Тенгиз – одном из крупнейших в Казахстане.

Но зато… «Падение выпуска в добывающих отраслях компенсировано положительной динамикой объемов производства в обрабатывающей промышленности и энергосекторе. Строительство и сельское хозяйство продолжили выступать в роли драйверов роста», — обобщают авторы обзора.

«Самый таинственный золотоискатель»

В Кыргызстане деловая активность в начале года оставалась сдержанной, именно по этой причине ВПП за I квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил минус 9,4%. Абсолютный антирекорд среди всех стран.

Несмотря на то, что обрушились показатели розничной торговли, транспорта, ресторанного и гостиничного бизнеса, положительная динамика роста сохранилась в сельском хозяйстве, электро- и водоснабжении.

«Сдерживающее влияние на показатели промышленного выпуска оказало углубление спада производства золота, в то время как в других секторах отмечены либо восстановление, либо рост активности», — эксперты полагают, что рудник Кумтор в определённой степени «ответствен» за текущее положение дел.

Но, опять-таки, ожидается рост чистого притока денежных переводов из других стран, что будет способствовать восстановлению потребительского спроса и, соответственно, их отраслей, которые формируют предложение.

P. S. Эксперты ЕАБР в целом очень оптимистично смотрят в будущее и прогнозируют, что экономика обозреваемой шестерки стран в 2021 году вырастет на 3,3%.

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