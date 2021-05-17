Что волнует душу казаха (в середине мая)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Казахстан – это (вам) не лаборатория народов» — Страна в очередной раз справила 1 Мая – в календаре красных дат он означен как «Праздник единства народа Казахстана». Еженедельник «Жас Алаш» не преминул отметить сию дату в своем ключе. Обозреватель газеты Батыр ЖАСҰЛАН материал «Қазақстан – ұлттар лабораториясы емес» — «Казахстан – это не лаборатория народов» начинает с вопросов, которые сегодня, как он утверждает, роятся у каждого здравомыслящего человека, и все это заметно в социальных сетях. Что же это за вопросы? Они таковы: есть у нас настоящее единство? Крепко ли оно? У слабого общества когда пробудится дух? Эти вопросы особенно остро толкуются 1 Мая. Но как бы они не ставились громко, они остаются без ответа. Так как власть привыкла пропускать их мимо своих ушей, а «слышащее» правительство тоже их не слышит.

О чем речь? Об Ассамблее народов Казахстана, образованной в 1995 году. По телевидению и другим СМИ мы видели, как отмечали единство народов. Все правильно – единство и совместность нужны. Но здесь один совершенно искусственно созданный момент, когда такими словосочетаниями как «Казахстан – родина 130 народов» и «Казахстан – лаборатория народов», которыми власть пичкает нас, и особенно молодежь, напрочь забывается реальность, что Казахстан – это прежде всего страна казахов. А уж потом диаспор. И этот посыл полностью неверен.

«Жас Алаш» – одно из изданий, которое издавна, еще во времена оные, когда не было интернета, соцсетей, сайтов, окучивало, назовем ее так, «акимскую» тематику. Разумеется, окучивали эту тему и другие издания, но «Жас Алаш» одним из первых давал своим читателям полную палитру. Зачастую критическими мазками еще тогда, когда он не был фрондистским, в какой-то степени прооппозиционным изданием.

В обзоре «Сапарбаевтың ауыс-түйіс жасаудан қолы босар емес»-«У Сапарбаева не освобождаюстя руки от чехарды (подразумевается чехарды в внутриакиматских перестановках)». Мелькают фамилии местных чиновников, которых поставил на должности в прошлом месяце аким Жамбылской области. Рожденного в девяностые Даулета Карибека сделал своим заместителем. Архата Байзакова посадил командовать областной цифровизацией. На туризм – Жалгаса Муртаза, на строительство – Ерлана Орымбаева. Руководителя аппарата отправили в Таласский район акимом, а бывшего таласского акима отправил в Байзаковский район. Ну а прежний аким этого района стал его, Сапарбаева, замом по сельскому хозяйству в масштабе области. И да, на аппарат облакимата рулевым пришел молодой кадр из президентского резерва…

«Жас Алаш» отслеживает вотчину Сапарбаева и в курсе всех происходящих в самом акимате и вокруг него интригах…

Не менее интересные вещи можно узнать и о других акиматах в других регионах. Так Мариям МАҚСАТ прямо называет свой опус «Әкімдер арасындағы текетірес ушығып барады»-«Между акимами пошло соперничество». Это о Павлодарской области, о бывшем депутате Мажилиса, а ныне мэре промышленного Аксу Нуржане Ашимбетове. Многолетняя безупречная госслужба этого управленца дала серьезную трещину и первое масштабное порицание. Дело в том, что его подчиненные написали наверх по его поводу бумагу, полную компромата. Приводятся причины такого бунта, как то приглашение на работу в акимат своих людей и т.п. Данную коллизию автор расшифровывает не иначе, как начало аппаратной борьбы в элите Павлодарской области.

В стране у нас пока один Олжас, возвышающийся над всеми остальными… Это казахский поэт, пишущий на русском языке, автор беспримерной научно-популярной «АЗиЯ», Олжас Сулейменов. Тот самый, которому вот-вот исполнится 85 лет, но он не шаркает ногами, бодр и, даже перенеся ковид, появляется на виду у публики (открытие памятника Герольду Бельгеру в Алматы)….

Это подлинный кумир семидесятых-восьмидесятых городской казахской молодежи, той самой, которая плохо понимала и изъяснялась на родном, казахском языке — как впрочем и сам русскоязычный акын – но как бы обрела для себя некую опору, самость, идентификацию. Это у него, по сути единственного литератора из Казахстана была огромная всесоюзная слава, а в таких республиках как Азербайджан его безмерно уважали и до сих пор отсветы той славы делают Олжаса заметной фигурой (пусть и уходящей эпохи). И любое его редкое слово, статья, выступление приковывает достаточно много внимания.

К чему такая длинная преамбула к вещам, вроде как не касающихся обозрения казахскоязычной прессы и казахского языка в принципе? Да все как раз в том и состоит, что тема «Олжас Сулейменов и казахская пресса», сиречь казахскоязычное общественное мнение – это как две взаимоотталкивающие поверхности, две черные дыры в казахском космосе (кому как нравится!), которые при приближениях создают напряжение… Олжас Омарович известен своей приверженностью к завоеваниям советской власти, к «ленинской национальной политике», не кидает булыжник в прошлое страны… За что не раз и не два, а сотни раз люто бит казахскоязычной прессой, и началось это практически с начала обретения суверенитета. С появлением новейших средств коммуникации (интернета прежде всего) создается впечатление, что нынешняя молодежь его на дух не переносит и обличает его «ватничество» (думаем, контекст этого определения сегодня все знают и понимают – Авт.). Причем критика идет со стороны как казахскоязычных (их все равно большинство), так и русскоязычных казахов, которые обличают «ватников», демонстративно, например, дистанцируются от России и всем сердцем чают Соединенные Штаты. В социальных сетях так вообще Олжаса называют не иначе как Алжас (пародируя манеру русских искажать национальные имена…).

Так, популярный портал Dalanews.kz приводит слова О. Сулейменова, который сокрушается по поводу сегодняшнего положения города Семей (Семипалатинска). Поэт и видный общественный деятель (движение «Невада-Семипалатинск», партия «Народный Конгресс») указывает, что Семей являлся высококультурным и цивилизационным центром Казахстана издревле, что он по праву занимает особое место в истории Казахстана и соразмерен в этом значении таким сакральным местам как Ясная Поляна для русских, для россиян. Он произносит/пишет такие уничижительные слова с намеком: когда закрывался близлежащий ядерный полигон — это был настоящий город, административно-областной центр, а сейчас тянет только на захудалый районный центр… Поэт, по сути, призывает восстановить былой статус Семея, некогда культурной столицы казахской автономии, некогда динамично развивающегося города, а теперь полудепрессивного непонятного городка…

Назира ДАРИМБЕТ – «Официальная статистика занижает численность казахов» — Газета «Жас Алаш» публикует статью Батыра ЖАСУЛАНА, в которой он предполагает, что официальная статистика намеренно искажает данные об истинной численности коренного населения.

«Некоторые эксперты уже не раз высказывали мнение, что государствообразующая нация в стране стала преобладать и составила 72–75%. Комитет по статистике недавно сообщил, что численность казахов превысила 13 миллионов. Это говорит о том, что после переписи 1989 года в Советском Союзе количество казахов увеличилось почти вдвое. В 2020 году население Казахстана увеличилось на 265 тысяч человек. Следовательно, численность казахов в стране достигает 13,025 миллиона человек. В результате переписи 2009 года изначально власти заявляли, что «доля казахов в стране достигла 67%». Но спустя какое-то время данные изменились и стали ближе к 65%, затем и вовсе оказалось, что доля равна 63%. Не повторится ли эта история с искусственным снижением данных о численности казахов в переписи нынешнего года? В последнее время все чаще стала появляться информация о том, что количество казахов в стране достигло 69%. И этот факт заставляет сомневаться. Нужно прежде всего провести предстоящую перепись как следует и без оглядки на северного соседа показать реальные цифры. Перепись населения ― большая политика. А умышленное искажение данных о численности казахского население на самом деле не выгодно никому», ― считает автор.

Интернет-сайт Dalanews публикует мнение политолога Адиля КАУКЕНОВА, считающего, что синофобия в Казахстане необоснованна.

«Пекин хочет сделать Казахстан зависимым», «Цель китайских инвестиций — завоевать Казахстан», все эти лозунги, которые выдвигаются на митингах в Алматы ничем не обоснованы. Не надо поддаваться эмоциям. Они ни к чему хорошему не приведут. Все разговоры о китайской угрозе — ничем не подтвержденная фобия. Никакой китайской экспансии нет. На самом деле Китай теряет интерес к Казахстану. С каждым годом товарооборот между двумя странами падает. С 2015 года он упал в два раза. Если в 2010 году товарооборот составлял больше 20 миллиардов долларов, то в 2019 году он был меньше 15 миллиардов. Все эти данные есть на сайте Всемирного банка. Зато Узбекистан наращивает свои взаимоотношения с КНР. В стране на сегодня действуют 1125 предприятий, куда вложены китайские инвестиции. Только в прошлом году в Узбекистане открылись 344 компании. Такими темпами Узбекистан обгонит нас в привлечении китайских инвестиций. И если они будут уходить к нашим соседям, мы останемся ни с чем. Это все следствие искусственной синофобии в казахстанском обществе», — считает Каукенов.

Досымжан НАУХАНОВ – «Уровень нашей независимости всего 20%» — Abay.kz опубликовал пост Марата БАЙДИЛЬДАУЛЫ, в котором писатель подсчитал, насколько Казахстан независим от других стран. Писатель считает, что основополагающим фактором независимости является состояние аграрного сектора.

Несмотря на то, что аграрный сектор является основой нашей экономики, его доля в ВВП Казахстана составляет всего 4,2%. В 1990 году этот показатель был около 9%. То есть как бы ни гордились власти какими-то достижениями, у нас нет роста в стратегической сфере.

По данным депутатов, сегодня 80% потребностей Казахстана в продуктах питания импортируется. Выходит, что уровень независимости Казахстана, измеренный по продовольственной безопасности, составляет всего 20%! Это «успех» нашего правительства?!

«Неизвестный Казахстан: летчик-казах вместо золотой звезды Героя получил Орден Красного Знамени» — Историк Берик АБДЫГАЛИУЛЫ рассказал о фронтовом пути Байтурсына ЕСИРКЕПОВА. Как пишет Egemen.kz, о легендарном пилоте бомбардировщика в родном отечестве мало кто знает.

По словам Берика Абдыгалиулы, капитан гвардии Есиркепов родился в 1917 году в селе Талдыарык Талдыкорганского района Алматинской области. Во время войны он управлял бомбардировщиком ПЕ-2, на борту которого была надпись «За Советский Казахстан!». Его штурманом был Кадес Имашев, а стрелком-радистом Толебай Тажиев.

Есть документы, подтверждающие, что Есиркепов был выдвинут на звание Героя Советского Союза 7 июня 1945 года, когда исполнял обязанности заместителя командира 127-й гвардейской бомбардировочной эскадрильи.

Однако Верховная ставка в Москве не утвердила кандидатуру Есиркепова на получение звания «Герой Советского Союза». Вместо золотой звезды его наградили Орденом Красного Знамени.

«Цифровизация ведет к отупению народа» — Доктор филологических наук, профессор Шерубай КУРМАНБАЙУЛЫ считает, что в ходе цифровизации люди теряют способность думать, воспринимая только то, что видят, пишет Baq.kz.

Об этом ученый заявил на международной научно-практической конференции «Цифровая трансформация Казахстана: цели, задачи и ключевые факторы успеха».

По словам Курманбайулы, цифровизация упрощает работу, особенно когда дело касается счета больших чисел. Но есть и другая сторона, которую необходимо учитывать. А именно: цифровизация постепенно приводит к клиповому мышлению, упрощению и потере образной красоты языка…

«Мы говорим, что богатая страна, а сирот сплавляем за границу» — Газета «Егемен Казахстан» опубликовала отклик читателя на статью о торговле детьми.

В статье «Когда остановится торговля младенцами?» от 23 апреля говорилось, что с начала года в Казахстане зарегистрировано три случая торговли детьми. Причем в «сделке купли-продажи» участвовала и мать ребенка.

Статья не оставила равнодушных. Например, профессор Сайлау БАТЫРШАУЛЫ считает, что особая острота проблемы в том, что Казахстан отдает казахских детей гражданам других стран.

«На самом деле богатые американцы воспринимают наших детей как живые игрушки. Они не хотят переживать родовые муки и покупают у нас уже готовых младенцев. Кроме того, льготы для детей за границей очень высоки, поэтому, усыновив двоих-троих, они могут жить сладкой жизнью на их деньги. Сколько детей американцы забрали из Казахстана, а потом выбросили на улицу или убили?

Мы гордимся тем, что являемся богатой страной. Мы помогаем Афганистану, Таджикистану и Кыргызстану. Это хорошо. Но при этом мы не можем содержать своих сирот и тысячами отправляем за границу, «потому что у нас нет денег».

Кроме того, мы говорим, что население республики небольшое, но по-прежнему не предоставляем гражданство казахам, проживающим за рубежом. Мы приглашаем иностранных мигрантов, потому что нам нужна рабочая сила. И это большая ошибка», — написал Сайлау Батыршаулы.

«Рукопожатие — это не традиция казахов» — Президент казахской академии питания Торегельды ШАРМАНОВ считает, что рукопожатие при встрече не только снижает эффективность мер по нераспространению вируса, но и в принципе противоречит казахским традициям, пишет Рaryz.kz.

По его мнению, современному независимому Казахстану необходимо очиститься от привычек, не свойственных нации.

«При встрече казахи никогда не жали руки. Они здоровались, кланяясь друг другу. В основе этого лежит уважение и честь. Приветствовать, положа руку на грудь, это не просто наше историческое сложившееся понятие, это красота приветствия», — высказался Торегельды Шарманов.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.