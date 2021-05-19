«Грядет новый миропорядок, и Казахстану надо найти свое место». «Политические реформы в РК: перестройка или косметический ремонт?». «Единственное, что может спасти Казахстан — падение цен на нефть ниже 40 долларов». «Цифровизация в РК – крякнулась или гавкнулась?»

Сетевой Казахстан 19 мая 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Обширная тематика визита» — Сегодня, 19 мая, начинается официальный визит Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Душанбе, который он совершает по приглашению Президента Таджикистана Эмомали РАХМОНА. Отношения между Казахстаном и Таджикистаном последние три десятилетия развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства. Страны активно взаимодействуют не только в двустороннем, но и в многостороннем форматах. В частности, и Казахстан, и Таджикистан являются членами Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии… В последние годы усилилась также внутрирегиональная кооперация стран Центральной Азии.

SPIK . KZ . «Балташ Турсумбаев: Какие качества казахов ценят турки» — Турция стала одним из первых государств, признавших государственный суверенитет Казахстана сразу после объявления об этом 16 декабря 1991 года. А 2 марта 1992 года были установлены дипломатические отношения между двумя странами. В октябре 1992 года открыто первое зарубежное посольство РК в Анкаре. Первым послом в Турции стал Канат САУДАБАЕВ. За годы независимости отношения двух стран укрепились по многим направлениям, включая торговое сотрудничество и обмен студентами. О том, как проходило становление этих отношений, рассказывает видный государственный и общественный деятель Балташ ТУРСУМБАЕВ, ставший вторым послом РК в Турецкой Республике.

IA — CENTR . RU . «Тень НАТО на военном сотрудничестве России и Казахстана» — На прошлой неделе, 11 мая, Госдума Российской Федерации ратифицировала десятилетний обновленный договор о военном сотрудничестве с Республикой Казахстан, который министры обороны стран подписали в октябре прошлого года. Между тем, и Казахстан, и страны центральноазиатского региона сохраняют свою приверженность т.н. многовекторной политике. Один из признаков такой инерции – совместные учения со странами НАТО – «Степной орел», которые были запланированы на этот год на территории РК, а также почти тридцатилетние программы сотрудничества с альянсом.

365 INFO . KZ . «Грядет новый миропорядок, и Казахстану надо найти свое место» — Мир переживает непростые времена, говорит доктор исторических наук Булат СУЛТАНОВ. Коронавирус стал жестким испытанием, наглядно показав все изъяны международного сотрудничества. Пандемия усугубила кризис доверия между глобальными державами. Серьезный сбой дали механизмы превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования. В этих условиях Казахстану необходимо серьезно задуматься о своем будущем.

QMONITOR . KZ . «Политические реформы в Казахстане: перестройка или косметический ремонт?» — На открытии первой сессии нового созыва мажилиса 15 января с.г. глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил подготовить законопроект, который бы предусматривал снижение с 7 до 5 процентов порога прохождения политических партий в парламент и внесение в избирательные бюллетени на выборах всех уровней графы «Против всех». Юрий БУЛУКТАЕВ, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения МОН РК: «Настоящие политические реформы еще впереди». Максим КАЗНАЧЕЕВ, политолог: «Политическая либерализация неизбежна».

«Что выберет Казахстан – духовное возрождение или модернизацию сознания?» — Уже более 20 лет казахстанские идеологи бьются в поисках того, как наилучшим образом преобразовать массовое сознание казахстанцев. Но все пути, которые они выбирают, оказываются либо чересчур извилистыми, либо тупиковыми, и каждый раз «пастыри» возвращают нас в исходную точку. Вот и сегодня мы стоим перед выбором: как, куда и с кем двигаться дальше. Поразмышлять на эту тему мы предложили преподавателю одного из казахстанских вузов, российскому историку и политологу Николаю ОСИПОВУ.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстан расстался с амбициями войти в 30 конкурентоспособных стран мира» — Единственное, что может спасти Казахстан — падение цен на нефть ниже 40 долларов. Только тогда возникнет необходимость в реальных реформах. А пока мы обречены ещё долгие годы жить в условиях государственного и олигархического капитализма, при котором борьба идёт только за право распределять ресурсы. Это игла, с которой никто не сойдёт добровольно. Однако, расплата может быть трагической, – предупреждает экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ — Это очень нормальная программа — сохранять текущий статус-кво. Но проблема в том, что через 20 лет нефть закончится, и наше следующее поколение спросит нас: «Чего вы ждали?».

INFORM . KZ . «Всеобщее декларирование: какие сведения будут обязаны предоставить казахстанцы» — Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в четыре этапа. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель управления всеобщего декларирования департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Дина КУСАИНОВА. Первый этап всеобщего декларирования начался с 1 января 2021 года. На данном этапе будут охвачены государственные служащие и их супруги, а также лица, приравненные к ним, и их супруги.

TURANPRESS . KZ . «Цифровизация в РК – крякнулась или гавкнулась?» — На цифровизацию потрачены огромные бюджетные средства, но количество провалов в этой сфере так велико, что Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности не успевает за них оправдываться.

«Чему учат казахстанских медиков?» — Скандалы в медицинских вузах РК следуют один за другим. По мнению специалистов, снижение качества подготовки врачей приняло хронические формы.

CARAVAN . KZ . «Казахстан пытается запрыгнуть в модный «поезд криптовалют» без четкого представления целей поездки» — Корреспондент вместе с руководителем информационно-аналитического центра TeleTrade Сергеем ЛЫСАКОВЫМ обсудили последние актуальные новости из мира финансов и экономики Казахстана — Тестирование цифрового тенге Нацбанком Казахстана сейчас больше похоже на попытку заскочить в вагон модного, сверкающего огнями поезда без четкого представления целей поездки. Конечно, можно сказать, что подавляющее большинство центральных банков мира так или иначе изучают вопрос внедрения цифровой валюты, а более половины проводят эксперименты. По-видимому, Нацбанк решил сначала ввязаться в бой, а потом понять, насколько перспективен этот инструмент конкретно для РК. Возможно, НБ РК решил последовать примеру Банка России, который также внезапно в начале марта решил вводить цифровую валюту.

TIME . KZ . «Минкульт, привет!» — В мажилисе обсудили проблемы развития массового и детского спорта. На заседании во вторник профильное министерство подверглось жесткой критике со стороны как экспертов, так и депутатов. Первые выявили существенные расхождения в статистике ведомства, отвечающего за показатели охвата граждан физкультурой.

«Задачки на засыпку» — Внедряемая со скрипом жилищная реформа еще не решила поднадоевшие всем проблемы с КСК, а уже успела породить новые. Об этих проблемах и не только поговорили и поспорили на заседании общественного совета (ОС) Алматы.

«Полигоны просят огня» — Эксплуатация мусоросжигательных заводов, сеть которых власти хотят построить в регионах страны, может обернуться экологической катастрофой, бьют в набат эксперты-экологи. Чиновники парируют: количество накопленных твердых бытовых отходов социума едва ли не запредельное, выбирать и сортировать уже некогда.

KURSIV . KZ . «Рост смертности в Казахстане продолжается» — Количество умерших казахстанцев в первом квартале 2021 года увеличилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 36,1 тыс. человек. Каждый четвертый из них погиб из-за болезни сердца или сосудов, каждый десятый скончался из-за рака. Итоги первого года пандемии показали, что в Казахстане впервые за последние пять лет значительно выросла смертность – на 22% за 2020 год. В первом квартале 2021 года тенденция роста числа умирающих продолжилась.

VLAST . KZ . «Не до шуток» — 15 мая полиция Алматы обыскала дом администратора удаленного паблика сатирических новостей Qaznews24, а его самого допросила по подозрению в распространении заведомо ложной информации. Vласть рассказывает об этом и других уголовных делах, возбужденных за посты в соцсетях.

NOVGAZ.COM . «Кровные братья (18+)» — На этой неделе исполнилось 10 лет с начала первых крупных террористических актов в Казахстане — ближайшей и крупнейшей по протяженности общей границы с Россией стране. Всего в республике прошло две волны терактов, в которых погибли около 100 человек, включая самих террористов. И хотя значительная их часть совершалась по религиозным мотивам, ошибочные действия властей и спецслужб, которые привели к их началу, повторяют силовики не только в Казахстане, но и в России, и в других соседних странах. «Новая» рассказывает, к чему это приводит.

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