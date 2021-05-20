Новый долларовый миллиардер из Нурлы-Тау

Ни один казахстанский миллиардер не способен на такое интервью, которое дал американскому журналу Forbes Тимур Турлов

Основатель инвестиционной компании «Фридом Финанс» и CEO Freedom Holding Corp., кажется, имеет российский паспорт, но, по большому счету, его можно считать казахстанцем – штаб-квартира его, без преувеличения, инвестиционной империи расположена в Алматы, и очень большая доля его богатства сформирована благодаря казахстанцам, которые поверили не только в фондовый рынок, но и лично ему, Тимуру Турлову.

Тимур Турлов. (Фото с facebook)

Столь масштабное, захватывающее и откровенное интервью американское издание с новым миллиардером родом из наших трущоб опубликовало впервые – ни один «фигурант» почетного списка богачей из Казахстана не мог бы дать его априори. Наши миллиардеры держателями своих состояний стали не благодаря своим выдающимся способностям работать, предвидеть, предвосхищать, рисковать, креативить, а вопреки. Как на подбор, среди их заслуг – происхождение, близость к власти, удачная приватизация, административный ресурс, а это деловому журналу мало интересно.

Итак, «Встречайте нового миллиардера, стоящего за удивительно популярным брокерским бизнесом в Казахстане». Так и называется статья Лизетт Войтко.

Кто он, новый миллиардер?

Начнем, пожалуй, с конца.

«Наша высокая выручка в 2020-м стала неожиданностью даже для меня, – признался в интервью Тимур Турлов. – Это просто чудо, что нам удалось создать такую компанию. Мы счастливчики!».

33-летний Тимур Турлов – мажоритарный акционер Freedom Holding (72% акций). Компания торгуется на бирже США (!) и обслуживает преимущественно клиентов из России и Казахстана.

Компания Турлова специализируется на продаже ценных бумаг розничным инвесторам, что позволило ему невероятно разбогатеть. Акции Freedom Holding после листинга на Nasdaq прибавили фантастические 200% в год к началу марта 2021-го, что позволило Турлову впервые попасть в список миллиардеров Forbes, заняв в нем 1517-е место. В 2021 году состояние предпринимателя оценивается в $2,1 млрд.

По состоянию на март 2021 года у Freedom Holding уже 200 тыс. клиентов, а выручка по итогам прошлого финансового года, завершившегося в марте 2020-го, составила $122 млн.

У холдинга – семь дочерних организаций, ведущих деятельность в странах Европы, Центральной Азии и США. Он похож на другие торговые платформы, помогающие обычным инвесторам инвестировать в рынок акций. Однако особенностью компании Freedom Holding является то, что она в первую очередь ориентирована на обслуживание граждан стран постсоветского пространства: своим клиентам компания предоставляет доступ к бумагам и IPO как на американском рынке, так и на других мировых биржах.

За период с апреля по сентябрь 2020-го выручка Freedom достигла $126 млн. Акции за финансовый год, начавшийся 5 марта 2020-го, выросли втрое. По состоянию на 12 апреля стоимость компании в 13 раз превышала ее оборот, а рыночная капитализация составляла $3 млрд.

Этот стремительный рост показателей, согласно данным, приведенным в февральской статье Bloomberg, был отчасти обусловлен специальным предложением Freedom: компания давала клиентам доступ к IPO американского рынка, таким как Beyond Meat или Snowflake, на более выгодных условиях, если они приобретали акции самого Freedom.

Ты помнишь, как все начиналось?

Свое первое интервью в качестве миллиардера Тимур Турлов давал в феврале, находясь в своем доме в Алматы с женой и пятерыми детьми, почти два часа рассказывая Forbes по Zoom о жизни и бизнесе.

Турлов родился в Москве в 1987 году и вырос без биологического отца, который исчез без вести, когда мальчику было всего три года. Развал Советского Союза добавил неопределенности в жизнь будущего предпринимателя. Зато он получил возможность смотреть голливудские фильмы, в которых показывалась жизнь американского среднего класса. В частности, очень сильное влияние на него оказал фильм «Один дома» по сценарию Джона Хьюза. При этом главным впечатлением от картины стали отнюдь не замысловатые ловушки, подстроенные Кевином Маккаллистером. «Я хотел иметь такой же дом, как в фильме», – признался Турлов.

И это предопределило его будущее. Первые $800, доставшиеся в наследство от деда, он потерял на первых же онлайн-торгах. Первая его должность в 16 лет – младший трейдер в одной из московских фирм. Через два года будущий миллиардер перешел в банк, чтобы получить доступ к рынкам США. Ему уже было 18 лет, и он зарабатывал $1000 в месяц – приличная зарплата для молодого российского трейдера тех лет, но не такая большая, как у более успешных коллег.

В 2008 году, на фоне обвала «мусорных» облигаций, привязанных к российскому рублю, Тимур лишился работы и решил создать свою фирму. Сейчас эта фирма называется Freedom Holding.

Через три года он выбирает Алматы как тихую гавань, подальше от острой конкуренции между российскими брокерами.

Как попасть в список Forbes?

После открытия офисов Freedom на Украине, а также в Узбекистане, Киргизии и Германии Турлов нацелился на американский рынок. «Для нас это было большой мечтой. Я хотел, чтобы мы стали публичной компанией, которая будет торговаться на биржах США. Это вершина для нашего бизнеса», – говорит Тимур.

Компания начала путь на биржу в 2015 году, когда провела обратное слияние с зарегистрированной в Неваде BMB Munai, главным активом которой была казахстанская нефтяная структура «Эмир Ойл». К тому моменту BMB уже превратилась в компанию-оболочку, поскольку продала свои активы одной из гонконгских корпораций.

Один из общих друзей представил Турлова президенту бывшего нефтедобытчика Аскару Таштитову, а тот предложил Тимуру приобрести эту компанию-оболочку и разместиться на фондовой бирже США. В настоящее время Таштитов занимает позицию президента Freedom Holding.

Затем были месяцы бумажной работы, юридических согласований и сбора средств, но через четыре года Freedom удалось добраться до Nasdaq: дебютное размещение акций холдинга прошло 15 октября 2019 год.

Турлов признается, что больше всего гордится именно этим достижением: «Когда компания только была создана, я даже представить не мог, что мы станем брокером с оборотом миллион акций в день».

А что там с неудобными вопросами?

Первый из них касается брокерской компании в Белизе, которая обрабатывает сделки в США для казахстанских и российских клиентов. Эта часть деятельности компании не раз становилась предметом критики, в том числе со стороны международного рейтингового агентства S&P.

Тимур Турлов утверждает, что он проводил ранее торги американскими акциями через компанию в Белизе, потому что до недавнего времени казахстанские регуляторы запрещали Freedom Finance осуществлять торговые операции на электронном рынке внутри страны. Предприниматель говорит, что счета Белиза находятся в процессе «трансформации» в оншорные зоны – то есть перевода в Казахстан и Россию, – поскольку местные правила, регулирующие доступ на рынок, были смягчены.

Еще один вопрос касается локап-периода (это время, когда нельзя продавать акции) при инвестировании в IPO – во Freedom Holding он составляет 93 дня. Этот подход подразумевает, что если клиент приобрел бумаги до или во время IPO, то он не может совершать сделки с ними в течение трех месяцев после первичного размещения акций. Это отличается от практики американских брокеров, которые позволяют клиентам размещать и отменять ордера до тех пор, пока IPO не состоится. В декабре 2020 года организация журналистов, занимающихся финансовыми расследованиями – Foundation for Financial Journalism – опубликовала статью с критикой брокерской деятельности Freedom Finance, где назвала локап-период для впервые размещаемых на бирже акций «необычным» подходом.

На вопрос о длительном сроке блокировки Тимур ответил журналу по электронной почте: «Как вы знаете, сбор заявок на IPO и запуск соответствующих торговых операций – это сложный процесс». Он также добавил, что все процедуры Freedom Finance нацелены на соблюдение интересов клиентов и партнеров компании.

Что дальше?

Действительно, что дальше, кроме расширения бизнеса, покупки банков, страховых брокеров и совершенствования сервисов?

В 2017 году Bloomberg написал, что в московском офисе Freedom Finance стоит картонная фигура Трампа, с которой может сфотографироваться каждый посетитель.

Когда автор интервью спросила Тимура, правда ли это и является ли он поклонником бывшего президента США, тот ответил: «Да, раньше у нас была такая фигура. Но сейчас на ее месте стоят изображения Джона Байдена и Илона Маска. Я считаю, что у каждого из них есть те черты и качества, которые стоит перенимать. Нам есть чему поучиться у каждого из них».

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.