Хоккейная сборная РК в одном шаге от «плэй-офф» ЧМ, лидерство Жансаи Абдумалик на крупном шахматном турнире, «час икс» на чемпионате Азии по боксу и финиш «Джиро д’Италия»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Хоккей: исторический шанс для команды Казахстана

То обстоятельство, что ведущие хоккейные державы делегировали на чемпионат мира не самые сильные составы, привело к абсолютной непредсказуемости результатов матчей. Например, в группе «В», куда попала сборная Казахстана, любая команда, за исключением итальянской, способна выиграть у любой. И перед двумя заключительными днями группового раунда (31 мая и 1 июня) турнирная ситуация выглядит крайне запутанной.

После двух побед на старте первенства над латышами и финнами (оба раза в серии буллитов) нашим хоккеистам в поединке с американцами пришлось испытать горечь поражения. И, надо сказать, вполне заслуженного: если они за весь матч сделали 18 бросков по воротам, то соперники – 52. Пропустив в каждом периоде по одной шайбе, казахстанцы не смогли ответить ни одной ответной. В итоге 0:3.

Зато назавтра они сумели победить немцев, которые к тому моменту набрали 9 очков из 9 возможных и к тому же, в отличие от подопечных Юрия Михайлиса, имели день отдыха. Первый период прошел без голов, в середине второго Александр Шин открыл счет, однако вскоре немцы не только восстановили равновесие, но и вышли вперед. Тем не менее, наша команда достойно вышла из положения. В самом начале заключительной трети поединка Роман Старченко реализовал буллит, назначенный арбитрами, а за четыре минуты до финальной сирены Павел Акользин забросил победную шайбу – 3:2.

На снимке: Павел Акользин. (Фото с сайта чемпионата мира)

Следующими соперниками наших хоккеистов стали канадцы. Не набрав в трех первых матчах ни одного очка и лишь в четвертом выиграв у норвежцев, они оказались в очень сложной ситуации: любая следующая осечка, по сути, лишала их шансов на выход в «плэй-офф». Поэтому канадцы начали очень активно и быстро открыли счет, реализовав численное большинство. В начале второго периода они выигрывали уже две шайбы. Но сборная Казахстана не собиралась сдаваться. Никита Михайлис сделал «дубль», и на табло загорелись две одинаковые цифры. Впрочем, соперник все-таки оказался сильнее: сначала в ворота, которые защищал Андрей Шутов, заменивший Никиту Бояркина, влетела третья шайба, а в самом конце, когда наша команда, заменив голкипера полевым игроком, бросилась на последний штурм, – и четвертая. В итоге 2:4.

К середине субботнего матча казахстанцев с итальянцами счет был ничейный. Но затем, особенно в заключительном периоде, наша команда не оставила камня на камне от обороны аутсайдера группы – 11:3. По два гола записали на свой счет Роман Старченко и Артем Лихотников, по одному – Егор Петухов, Евгений Рымарев, Никита Михайлис, Кертис Волк, Кирилл Панюков, Виктор Сведберг и Егор Шалапов.

Судя по всему, для того, чтобы выйти в «плэй-офф», достаточно будет набрать 12 очков. В активе нашей команды сейчас 10. Значит, в сегодняшнем матче с норвежцами, занимающими предпоследнее место в группе, ей необязательно выигрывать в основное время – можно в овертайме или по буллитам. При определенных раскладах «проходными» могут стать и 11 очков.

Шахматы: Жансая рвется к «золоту»

Жансая Абдумалик лидирует на крупном международном турнире, который проходит в эти дни на Гибралтаре, опережая в том числе четырех шахматисток, входящих в топ-10 женского рейтинга FIDE. После семи туров из одиннадцати (все 12 участниц должны по разу сыграть друг с другом) она набрала 5,5 очка. Жансая одержала четыре победы и трижды завершила свои партии вничью. Среди тех, кого она обыграла, – Нана Дзагнидзе из Грузии (8-я в рейтинге FIDЕ), ее соотечественница Динара Садуакасова (12-я), экс-чемпионка мира Антоанета Стефанова из Болгарии (22-я) и немка Элизабет Пац (27-я). А из тех, с кем Жансая заключила мир, можно назвать украинку Марию Музычук (6-я), которая, кстати, пока идет на втором месте, имея на пол-очка меньше.

На снимке: Жансая Абдумалик и Мария Музычук. (Фото с сайта турнира)

Вчера вечером Абдумалик должна была играть с россиянкой Алиной Кашлинской (13-я). Следующими ее соперницами за шахматной доской станут еще две россиянки – Валентина Гунина (43-я) и Катерина Лагно (5-я), а также украинка Анна Музычук (7-я), старшая сестра Марии.

Что касается Садуакасовой, то после поражения в стартовом туре от Жансаи она одержала лишь одну победу (над Анной Музычук) и дважды завершила свои партии вничью, проиграв остальным соперницам. Сейчас у нее лишь два очка из семи возможных.

Бокс: сегодня – финальные поединки

Чемпионат Азии, который принимает Дубай (ОАЭ), к сожалению, оказался малочисленным по составу. На мужские соревнования приехали 17, а на женские – и вовсе лишь 9 национальных сборных, тогда как стран на континенте насчитывается около полусотни. В частности, нет никого из Японии, Китая, Южной Кореи, Таиланда, Сирии, где есть довольно сильные боксеры. Поэтому в большинстве весовых категорий у мужчин насчитывалось от 9 до 12 участников, у женщин – от 4-х до 6, а кое-где девушек не набралось даже на то, чтобы занять все четыре места на пьедестале. Как следствие, 8 из 10 представительниц Казахстана, даже не выходя на ринг, обеспечили себе, самое меньшее, бронзовые медали, а Валентина Хальзова (до 69 кг) попала сразу в финал!

В мужском турнире из десяти казахстанцев четверо проиграли еще на подступах в пьедесталу почета. Причем среди них оказался и действующий чемпион мира Бекзат Нурдаулетов (до 81 кг), уступивший иранцу. Другой боксер из Ирана стал обидчиком Серика Темиржанова (до 60 кг). А Сабырхан Махмуд (до 56 кг) и Закир Сафиуллин (до 64 кг) были остановлены соответственно индусом и монголом. Кстати, трое из четырех названных казахстанцев будут выступать на Олимпийских играх. Полуфинальную стадию не смог преодолеть Сакен Бибосынов (до 52 кг), который был бит соперником из Индии.

Таким образом, в финальных поединках, которые состоятся сегодня, выступят пятеро наших бойцов. Четверо из них встретятся с узбеками: Даниял Сабит (до 48 кг) – с Нодиржоном Мирзахмедовым: Аблайхан Жусупов (до 69 кг) – с Бобо-Усмоном Батуровым; Абилхан Аманкул (до 75 кг) – с Саиджамшидом Джафаровым; Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг) – с Баходиром Джалоловым. А Василию Левиту (до 91 кг) предстоит поединок с индусом. Кстати, все 20 финалистов представляют лишь пять стран: Узбекистан – 7, Казахстан – 5, Индия и Монголия – по 3, Иран – 2.

Велоспорт: капитан «Астаны» — 4-й по итогам гранд-тура

Вчера завершилась первая в нынешнем году супермногодневка – «Джиро д’Италия». Россиянин Александр Власов, выступавший в роли капитана «Астаны», стал в генеральной классификации 4-м, что можно расценить как хороший результат. Правда, следует сказать, что на нынешней «Джиро» звездных многодневщиков было немного – большинство их готовится к «Тур де Франс».

На снимке: Александр Власов

Перед заключительной неделей гранд-тура Власов шел в общем зачете на 4-й позиции, проигрывая менее двух минут лидировавшему колумбийцу Эгану Берналю из «Ineos Grenadiers» и совсем чуть-чуть итальянцу Дамиано Карузо из «Bahrain Victorious» и британцу Саймону Йейтсу из «Bike Exchange». Этапы, состоявшиеся в понедельник и среду, сложились для капитана «Астаны» не очень удачно: да, он сохранил за собой 4-е место, но проигрывал Берналю уже более шести, а двум другим – от двух с половиной до трех с половиной минут.

Решающими должны были стать два горных этапа (пятничный и субботний) и воскресная гонка на 30 километров с раздельного старта. В пятницу победу одержал Йейтс, уехавший от основных конкурентов на финишном подъеме, в субботу то же самое сделал Карузо, после чего стало окончательно ясно, что Власов останется на 4-й позиции в «генерале». Не особо изменила ситуацию и вчерашняя «разделка». В итоге Берналь к званию триумфатора «Тур же Франс-2019» добавил титул победителя «Джиро-2021». Полторы минуты проиграл ему Карузо, 4.15 – Йейтс, около семи с половиной минут – Власов.

Легкая атлетика: неудача Ольги Рыпаковой

Впервые после длительного перерыва, вызванного пандемией, олимпийская чемпионка 2012-го в тройном прыжке Ольга Рыпакова приняла участие в серьезных международных соревнованиях. В Дохе, столице Катара, она выступила на этапе «Бриллиантовой лиги» – очень престижного коммерческого турнира. Но показала слабый для себя результат – 13 метров 58 сантиметров, что более чем на полтора метра хуже ее личного рекорда, установленного более десяти лет назад.

А победу вполне предсказуемо одержала Юлимар Рохас из Венесуэлы, которая в 2016-м стала серебряным призером Олимпиады, после чего завоевала «золото» на обоих чемпионатах мира (2017-го и 2019-го). В лучшей своей попытке она прыгнула на 15.15. Хорошо выступила и Шаньека Риккетс из Ямайки, которой до 15-метровой отметки не хватило лишь двух сантиметров. Ее соотечественница Кимберли Уильямс стала бронзовым призером (14.69).

Футбол: «Тобол» приблизился к «Астане»

После 14-го тура, которым началась вторая половина чемпионата Казахстана, отрыв лидера от главного преследователя сократился. Теперь «Астана» опережает костанайский «Тобол» лишь на три очка, и в следующем туре состоится очный поединок этих команд в Нур-Султане.

«Каспий» – «Астана» 2:2. Забив до перерыва два безответных мяча, столичный клуб во втором тайме не смог удержать победный счет.

«Тобол» – «Актобе» 2:1. В первые полчаса игры хозяева поля дважды поразили ворота гостей, после чего им оставалось надежно сыграть в обороне, что они умеют делать едва ли не лучше всех в казахстанской премьер-лиге. Правда, в самом конце матча они пропустили-таки гол, но это их не особо расстроило.

«Кайрат» – «Кайсар» 1:0. Пока еще действующий чемпион страны с минимальным счетом победил аутсайдера первенства. Единственный результативный удар нанес испано-гвинейский нападающий Хосе Канте, который теперь вместе с узбеком Игорем Сергеевым из «Актобе» делит второе-третье места в списке лучших снайперов – они отличились по 7 раз (их опережает хорват Марин Томасов из «Астаны» с 8 забитыми мячами).

«Атырау» – «Акжайык» 2:0. Уральский клуб, ранее одержавший четыре победы кряду и благодаря этому ворвавшийся в лидирующую тройку, во втором туре подряд терпит поражения от соседей по западному региону: сначала он был разгромлен «Каспием» (0:3), а теперь проиграл в Атырау. Кстати, эти три команды теперь идут плотной группой сразу после лидирующей троицы, набрав почти одинаковое количество очков.

«Кызылжар» – «Тараз» 2:2. Еще две команды, недавно воспринимавшиеся как возмутители спокойствия, в очном поединке разошлись миром.

«Ордабасы» – «Шахтер» 0:0. Шымкентский клуб, имеющий приличный бюджет и заявлявший о своей готовности бороться за призовое место, продолжает буксовать. Уже в пятом туре подряд он заканчивает свои матчи вничью, что означает потерю десяти очков.

«Туран»» – «Жетысу» 0:2. Команда из Семиречья, еще недавно казавшаяся беспросветным аутсайдером, одержала третью победу кряду (причем две из них в гостях) и впервые покинула «зону вылета».

Положение команд после 14 туров: «Астана» – 34 очка, «Тобол» – 31, «Кайрат» – 24, «Акжайык» – 21, «Атырау» – 21, «Каспий» – 20, «Тараз» – 19, «Кызылжар» и «Ордабасы» – по 18 (по одному матчу в запасе), «Туран» – 15, «Актобе» – 13, «Жетысу» – 10, «Шахтер» – 9, «Кайсар» – 7.

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