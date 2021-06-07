«Война с историей станет основой для «единства народа» в Казахстане?». «Членство в Союзе пока оборачивается для нас больше минусами, чем плюсами». «Как кошмарили бизнес: радикализация масочного режима дошла до абсурда». «32 педофила выйдут на свободу»

Сетевой Казахстан 7 июня 2021г.

IA — CENTR . RU . «Война с историей станет основой для «единства народа» в Казахстане?» — В Казахстане поставлен вопрос о реабилитации тех, кто сражался в рядах туркестанского легиона… Это стало известно из интервью с депутатом Мажилиса Парламента РК Бериком АБДЫГАЛИУЛЫ, являющимся также председателем подкомиссии по поэтапному рассекречиванию закрытых архивных фондов, созданной при Республиканской комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Самое любопытное в интервью – озвученные мажилисменом мысли: о борьбе с людьми, не желающими разделять определенную позицию о голоде 30-х гг. или о роли Мустафы ШОКАЯ в истории, а также идее консолидации нации на основе образа общего исторического зла. Своим мнением о тезисах Абдыгалиулы делится Руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» (г.Кокшетау) Максим КРАМАРЕНКО.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Членство в Союзе пока оборачивается для нас больше минусами, чем плюсами» — Не мы сажали самолет европейской авиакомпании, не мы присоединяли Крым, не мы арестовали Навального. Когда это делали, с нами никто не советовался и не предлагал принять консолидированное решение. Так почему должна быть консолидированная ответственность? Надеюсь, у наших переговорщиков в ЕАЭС хватит сил, принципиальности и аргументов, чтобы отстоять наше право не присоединяться к санкциям. Лично я не хочу ни за железный занавес, ни нести ответственность за чужие дела, к которым мы не имеем ни малейшего отношения.

QMONITOR . KZ . «Сами по себе. Воспитание молодежи – дело только родителей или государства тоже?» — Существует устойчивое мнение, что наше государство самоустранилось от процесса воспитания подрастающего поколения. Так ли это на самом деле? И вообще, должно ли оно вмешиваться в то, что является прерогативой, прежде всего, самих родителей? Если да, то насколько активно? На эти вопросы мы и попросили ответить наших экспертов.

365 INFO . KZ . «Как кошмарили бизнес: радикализация масочного режима дошла до абсурда» — Известный адвокат Александр КАПЛАН рассказал, как ему дважды пришлось отбивать у государства субъекты бизнеса, попавшие под перегибы карантины. Эти истории очень показательны с той точки зрения, как не должно быть в правовом государстве. И как случилось в Казахстане.

«Халатность фермеров привела к падежу скота из-за засухи» — Регионы на грани объявления чрезвычайной ситуации. В Мангистауской области создана специальная рабочая группа. Идут переговоры с соседними регионами о поставке кормов для умирающего скота. Ситуация неоднозначная, ведь эти области Казахстана не впервые в 2021 году оказались под ударом засухи. В социальных сетях пользователи разделились во мнении, кто виноват в гибели животных. Одни считают, кивая в сторону властей — мол, в регионах пастбища давно следовало оборудовать колодцами. Другие первопричиной джута все-таки видят нерадивых владельцев, выгнавших лошадей пастись в засохшую степь.

TIME . KZ . «Ответственность с возу — МВД легче» — В настоящее время разрабатывается пакет поправок в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел, предусматривающих передачу не свойственных МВД функций гражданским министерствам и ведомствам. В частности, планируется передать функции, связанные с миграцией населения, Минтруда и соцзащиты населения. Но при этом в ведении полицейского министерства останутся вопросы, касающиеся противодействия незаконной миграции, реадмиссии, выдачи виз, документации населения и гражданства. А, например, медобеспечение осужденных может быть передано из ведения МВД в Министерство здравоохранения и местные исполнительные и представительные органы.

«Не сломаешь — не построишь» — Оператор программы реновации жилого фонда Алматы клятвенно обещает: если хотя бы один житель ветхого дома будет против, то сносить такое жилье не будут. Реновация возможна только при условии 100-процентного согласия жителей. И все же каркасно-камышитовые дома власти настоятельно рекомендуют сносить.

CARAVAN . KZ . «Вице-министр образования: “Важно учиться, пока еще есть такая возможность, и учиться нужно на чужих ошибках”» — ЮНИСЕФ рекомендовал открыть школы в новом учебном году. Между тем многие родители после кровавой трагедии в Казани, где в результате теракта погибли 7 учеников и 2 взрослых, опасаются за жизнь своих детей. Как можно предотвратить подобные ЧП в учебных заведениях? Об этом и о многом другом – в интервью с вице-министром образования и науки РК Бибигуль АСЫЛОВОЙ — Мир вокруг нас меняется и становится всё более опасным. Это, к сожалению, реальность, хотя и неприятная. Терроризм и так называемые “школьные стрелки” уже давно превратились из призрачной угрозы в реальную. А это значит, что нужно разрабатывать эффективные меры противодействия этой угрозе, не стесняясь заимствовать опыт других стран. Тем более что за рубежом с этой угрозой столкнулись раньше, чем мы. Важно учиться, пока еще есть такая возможность, и учиться нужно на чужих ошибках.

«Освобождение более 30 педофилов до конца года в Казахстане: каким кошмаром это может закончиться» — 32 педофила выйдут на свободу в Казахстане до конца года. Химическая кастрация в отношении них применена не будет, так как все они получили срок до того, как в стране ввели соответствующие поправки в закон. Эта новость вызвала широкий резонанс и недовольство как у общественности, так и в экспертной среде.

TURANPRESS . KZ . «Рождение и смерть «КазАгро»» — Холдинг «КазАгро» должен был завалить страну дешевой и качественной сельхозпродукцией, но вместо этого он много лет транжирил бюджетные средства и плодил коррупцию. Сегодня появилась надежда, что остатки холдинга, переданные в «Байтерек», обретут вторую жизнь.

«Оптом и в розницу. Жертв работорговли в Казахстане становится больше» — На днях при попытке продать своего годовалого ребенка была задержана жительница Туркестана. Живой товар был оценен женщиной в семь миллионов тенге, а в роли покупателей выступили оперативники. Гораздо дешевле оценила свое дите жительница Шымкента, которая просила всего миллион и также была поймана с поличным в момент совершения сделки. В итоге суд определил горе-мамашу на шесть лет лишения свободы по статье 135 УК РК, предусматривающей ответственность за торговлю несовершеннолетними. Статье, надо отметить, не только не «мертвой», а наоборот, весьма часто используемой в судебной практике.

NP . KZ . «“Крыша” дона своего» — “Рыбнадзор лютует” — пресекли сотни нарушений природоохранного законодательства, изъяли километры браконьерских сетей, завели десятки уголовных дел. В таком контексте проходит оперативно-профилактическое мероприятие “Нерест-2021”. Но это, как говорится, на поверхности. В толще этого рыбного вопроса браконьеры, имеющие так называемую крышу, промышляют еще более варварским способом, совершенно безнаказанно уничтожая вокруг себя не только рыбу, но и все живое.

AZATTYQ . ORG . «Нетерпимость и агрессия к ЛГБТ. В чем причины гомофобии в Казахстане?» — Инцидент в Шымкенте с нападением агрессивно настроенной толпы на ЛГБТ-активисток и последующая волна гомофобных публикаций в социальных сетях актуализировали вопрос о причинах нетерпимого отношения к меньшинствам в Казахстане. Эксперты говорят о множестве факторов — от консервативных устоев до социальной неустроенности населения и влияния российской пропаганды.

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