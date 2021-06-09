«Сегодня исполняется два года со дня избрания Президентом страны Касым-Жомарта Токаева». «Россия может вернуться в Казахстан уже в ближайшие два-три года?». «Альтаев готов позвать сторонников на улицу, если его партия не будет зарегистрирована»

Сетевой Казахстан 9 июня 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «На принципах преемственности, справедливости и прогресса» — Сегодня исполняется два года со дня избрания Президентом страны Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Как этот период пережил Казахстан? Обзор событий позволяет сделать главный вывод: казахстанские власти сумели сгладить многие кризисы, а народ сплотился, ибо никогда ранее волонтерское движение не приобретало столь масштабного характера. Другими словами, накопленный за годы Независимости запас прочности позволил республике с честью преодолеть вызовы. Касым-Жомарт Токаев был избран Президентом Республики Казахстан 9 июня 2019 года и спустя три дня официально вступил в должность. Мало кто тогда представлял, сколько впереди будет волнений и тревог. И насколько непросто будет проводить курс на либерализацию и экономическую модернизацию в возникавших непростых условиях.

IA — CENTR . RU . «Как в Казахстане видят Россию: позитивный и негативный образы» — За время, прошедшее с распада СССР, у государств постсоветского пространства сложились собственные внешнеполитические стратегии. Пандемия 2020 г. только усилила процессы сегментации региона. На этом фоне Казахстан и Россия вполне успешно формируют новые региональные подсистемы, что доказывает существующий опыт интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Однако при внешних признаках благополучия озабоченность вызывает нарастающая эрозия в отношениях двух стран. В чем она проявляется и как это видится из Казахстана – пишет к.и.н., профессор Института Дипломатии Академии государственного управления Республики Казахстан Т. В. МАРМОНТОВА.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Русский центр в Караганде: очередная провокация депутата Никонова?» — Отдельные депутаты из соседней страны нынче не гнушаются ничем – после потока, откровенно говоря, словесной грязи, похоже, Вячеслав НИКОНОВ решил перейти к не менее грязным действиям. Фонд «Русский мир», председателем правления которого он является, на днях сообщил, что открыл в Карагандинском госуниверситете имени Букетова русский центр. Как оказалось, никакого центра на самом деле нет. Фонд Никонова солгал – переиначил и выставил в выгодном для себя свете совершенно другую новость. 4 июня КарГУ имени Букетова опубликовал на странице в Facebook сообщение об открытии всего лишь кабинета русского языка и литературы. Упоминаний о фонде депутата «Русский мир» тоже никаких – кабинет помогло открыть представительство Россотрудничества.

QMONITOR . KZ . «Россия может вернуться в Казахстан уже в ближайшие два-три года?» — Наше отношение к России можно назвать двояким: с одной стороны, мы вроде бы стремимся отгородиться от большого и влиятельного соседа, меньше зависеть от него, но с другой, прилагаем для этого недостаточно усилий, опасаясь лишиться его поддержки. Тогда как позиция Кремля в отношении Казахстана, да и в целом всех государств Центральной Азии вызывает аналогии с известной пословицей: «Собака на сене лежит, сама не ест и другим не даёт». То есть, Россия как бы сохраняет дистанцию, не особо вмешивается, однако зорко следит за тем, чтобы и прочие крупные игроки не хозяйничали в регионе. Впрочем, совсем скоро ситуация может кардинально измениться. О том, каким будет наш «совместный путь в будущее», рассуждает казахстанский политолог и географ Марат ШИБУТОВ.

«Креативная экономика: кто-то изобретает велосипед, а кто-то складывает пазлы» — Удивительно, как профессионально и слаженно чиновники могут трансформировать хорошие идеи в очередную профанацию и распил бюджета. Так было с кластерами, с многочисленными институтами развития, с тем же «Цифровым Казахстаном». Громкие заявления, имитация бурной деятельности, бюджетное финансирование, переход бизнеса под крыло государства и крайне низкий выхлоп для экономики… Именно так разворачивались действия каждый раз, и по-другому наши чиновники не умеют. Теперь они нацелились на креативную экономику.

VLAST . KZ . «Альтаев готов позвать сторонников на улицу, если его партия не будет зарегистрирована» — Лидер партии «Ел Тiрегi» Нуржан АЛЬТАЕВ заявил о седьмой попытке подачи заявления на ее регистрацию в министерство юстиции. Он заявил, что если власти будут нарушать Конституцию и вновь откажут партии в официальной регистрации, он со своими сторонниками готов выйти на площадь.

365 INFO . KZ . «Из Казахстана выводят все больше денег» — В апреле через системы денежных переводов (СДП) за рубеж ушло почти 85 млрд тенге. Больше было лишь дважды – в июне (92,8 млрд) и сентябре (93,3 млрд) 2020 года. По сравнению с апрелем карантинного 2020 года объем переводов увеличился в 3,8 раз. Связано это в первую очередь с весенними ограничениями, из-за которых осуществить переводы подчас оказывалось весьма затруднительно. Всего за четыре месяца через СДП наши граждане отправили за рубеж 275,9 млрд тенге. Это более чем на 80% превосходит показатели января-апреля 2020. Тогда объем перечислений составил 151,2 млрд тенге.

KAPITAL . KZ . «400% годовых. Почему казахстанцы несут тенге в пирамиды» — В прошлом году от действий финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» пострадало более 17 тыс. человек, которые отнесли мошенникам почти 25 млрд тенге. Уже в этом году была обнаружена еще одна мошенническая компания, которая привлекала средства, якобы занимаясь инвестициями — ущерб более 4 млрд тенге. Клиентов мошенники находили, проводя курсы финансовой грамотности. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка насчитали более сорока инвестиционных компаний с признаками финансового мошенничества, на которые поступали жалобы за последние полтора года.

«Павел Беклемишев: Мы застряли в неэффективных практиках управления» — В бизнес-сообществе немало специалистов, готовых работать с госорганами, не имея финансовой заинтересованности, выходить с предложениями, хорошо продуманным анализом проблем. Об этом в беседе с корреспондентом сказал член правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Павел БЕКЛЕМИШЕВ. Он также обозначил проблемы, которые могут мешать развитию экономики.

TIME . KZ . «Демонстрация роста и прогнозы на перспективу» — По данным заместителя председателя Национального банка Акылжана БАЙМАГАМБЕТОВА, в мае инфляция ускорилась до 7,2 процента в годовом выражении. Цены на продовольственные товары по состоянию на конец минувшего месяца за год увеличились на 9,3 процента. И хотя темпы инфляции по сравнению с 2020 годом немного замедлились, на отдельных товарных рынках сохраняется тенденция роста стоимости подсолнечного масла, сахара, баранины и т. д. Непродовольственная инфляция выросла до 6,7 процента соответственно в результате продолжающегося роста цен на горюче-смазочные материалы, одежду и обувь.

«Поостерегись! Мы тут собрались…» — Самая настоящая война развернулась за управление многоквартирным домом в алматинском микрорайоне “Орбита-3 “. Эта история очень показательно вобрала в себя все житейские “прелести” нынешней жилищно-коммунальной реформы. Так случилось, что в нашу редакцию почти одновременно обратились две противоборствующие инициативные группы жильцов этой высотки. Следуя правилу объективности, я, как автор этого материала, ни на чьей стороне. Но очень хочу, чтобы простых людей услышали власти предержащие.

TURANPRESS . KZ . «Субсидии аграриев: эффективный инструмент или дыры в бюджете?» — Субсидирование сельского хозяйства распространяется на множество секторов производства и требует немалых бюджетных затрат. Между тем, зачастую выделенными средствами распоряжаются коррупционеры, а отдача от вложений не всегда адекватна.

CARAVAN . KZ . «Не так страшна вакцина, как недобросовестный подход к вакцинации» — Казахстан захлестнула волна слухов, близких к панике. Сразу в нескольких регионах были зафиксированы случаи смерти после вакцинации. Родные умерших заявляют о взаимосвязи прививки от COVID-19 и гибелью родных. Чиновники от медицины расследуют каждый конкретный случай.

AZATTYQ . ORG . «Приключения опасного груза. Как в Казахстане (не) избавляются от токсичных отходов» — Десятки тонн казахстанских промышленных отходов, содержащих крайне токсичные вещества, должны были отправиться на уничтожение в Бельгию. Но этого не случилось: на протяжении недель груз находится в Караганде, где ожидает, когда его судьбу решит министерство экологии, которое, по всей видимости, расставаться с опасными отходами не спешит.

LITER . KZ . «В Павлодаре, Уральске и Атырау потратили миллиарды на комаров, но меньше их не стало» — Власти Уральска и Атырау выделили на травлю комаров около 100 млн тенге, тогда как в Павлодаре на «кровопийц» потратили 1,5 млрд тенге. Liter.kz поговорил с жителями трех городов и выяснил, насколько эффективно осваивается республиканский бюджет, почему комаров не становится меньше?

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