Что волнует душу казаха (в первой декаде июня)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Кремль омрачен принимаемыми в Казахстане решениями» — На портале Аbai.kz опубликовано высказывание Асхата КАСЕНГАЛИ о том, как складываются взаимоотношения между Казахстаном и Россией в последнее время.

«На мой взгляд, в последние годы отношения между Москвой и Нур-Султаном становятся все холоднее. И тому есть несколько причин. Во-первых, в прошлом году была весьма масштабная идеологическая атака на Казахстан со стороны России», ― начал автор.

Касенгали отметил и инициативу по переходу на латиницу. По его мнению, если мы воспринимаем это как способ развить казахский, то для Москвы это способ избавиться от кириллицы.

«Также в России очень омрачены тем фактом, что в Казахстане массово переименовывают топонимы. К тому же в соседней стране пытаются оставить закрытой тему геноцида по отношению к казахскому народу, тогда как в последнее время власти Казахстана все чаще ее поднимают», — подчеркнул автор.

Подытоживая, Асхат Касенгали упомянул о высказываниях по созданию военных и экономических союзов с тюркскими странами, которые даже в качестве идеи раздражают официальный Кремль.

На портале Adyrna.kz опубликована заметка под авторством Рустама АШЕТАЕВА о том, как исторически сложилась судьба казахского народа — «Каждый раз, вспоминая о тяготах, пережитых нашими предками, и обвиняя в них Российскую империю, неужели вас не посещают больше никакие мысли? За 30-50 лет до того, как произошла трагедия 1920-1938-х годов, что делали казахи для того, чтобы наша нация не деградировала?» ― задался вопросом автор.

Назира ДАРИМБЕТ – «Госслужащим надо пройти «тест на ЛГБТ»» — О необычном испытании для госслужащих заявила психолог Айгуль КАРАМАНОВА во время круглого стола в Алматы, пишет сайт Nege — «Всем поступающим на госслужбу нужно проходить тест, выявляющий склонность или принадлежность к секс-меньшинствам. Если у них будет «обнаружено» ЛГБТ, их нельзя брать на работу. Сначала нужно такой закон издать. И вообще, представителей ЛГБТ и тех, кто их поддерживает, нужно выгнать из страны, пусть едут за границу. Мы мусульмане, народ с чистой кровью, со своими традициями. Это для нас плохо», —заявила она.

Известная журналистка и блогер Сауле АБИЛДАХАНКЫЗЫ призвала коллег не смешивать казахский с другими языками, пишет портал Adyrna.kz — «Мало того, что за 30 лет независимости мы не смогли избавиться от доминирования русского языка, смешивания русских слов с казахскими, как к этому добавился арабский язык. Языковой фонд беднеет. Последние 20 лет мы боремся с арабскими словами, которые часто использовались вместо казахских: «машаллах, иншаллах, астафируллах, аллах…». Но все бесполезно. Теперь к этому добавился английский язык. Среди ведущих телеканалов и журналистов стало модно использовать английские слова в названиях казахских программ. Вы думаете, что, используя всякие «лайк, тайм…» и прочее, вы выглядите круто? Наоборот, это отвратительно, на мой взгляд. Мы уже много раз говорили об этом, и я скажу еще раз: телеканалы и журналисты, если вы не вносите свой вклад в укрепление родного государственного казахского языка, что можно ждать от других?» — написала она в Facebook.

Досымжан НАУХАНОВ – «Забыть кириллицу неразумное решение» — Казахский поэт, писатель, лингвист, политик Олжас СУЛЕЙМЕНОВ высказал свое мнение о двуязычии – «Каждая великая нация прошла период двуязычия. И русские, и немцы были двуязычными. Мы можем видеть это в их трудах и словарях. Это результат тысячелетних взаимоотношений между народами, которые оказали влияние не только на язык, но и на культуру, и на искусство… Я против того, чтобы полностью забыть кириллицу… Это станет самым неразумным решением нашего народа. Даже если мы выучим латиницу, мы не должны забывать кириллицу. Нам надо знать и то, и другое. Но запрещать использовать кириллицу нельзя.

Забыть ее — все равно, что забыть нашу письменную историю. Ведь только благодаря кириллице казахская литература в ХХ веке перешла на письменную форму. Кириллицей написаны лучшие казахские произведения. Мы требуем, чтобы кириллица сохранялась на долгое время. Она должна идти рука об руку с латиницей».

«В стране неоправданно много русскоязычных школ» — Как пишет Abai.kz, по мнению литературоведа Абил-Серика АЛИАКБАРА надо пересмотреть языки преподавания в школах крупных городов.

Как отметил литературовед, хотя количество этнических русских и славян в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте невелико, русскоязычные школы сохраняются поскольку казахи отправляют в них своих детей.

«Памятник батырам стоимостью 1,5 млрд тенге вызвал массовый протест» — Памятник батырам Жасыбаю и Олжабаю планируется установить в селе Баянаул Павлодарской области. Как пишет «Адырна» со ссылкой на программу «Информбюро», на каменные скульптуры потратят 1 млрд 51 млн тенге. Примерно столько же было выделено на строительство большого парка.

«Мы считаем, что в нынешней ситуации тратить 1,5 миллиарда на памятник нет никакой необходимости. Мы верим, что можно поставить памятник, не тратя столько денег», — сказал председатель совета ветеранов села Баянаул Тилейгали МУСИН.

«Казахстану угрожают те, кто присягал СССР» — Skifnews.kz опубликовал пост известного писателя и публициста Марата ТОКАШБАЕВА, в котором автор усомнился в преданности некоторых казахстанцев государству.

«Советский Союз распался 30 лет назад. Но среди ветеранов афганской войны, КНБ, полиции, службы безопасности есть те, кто до сих пор чувствуют себя его частью. Это касается и объединений, считающих себя военно-патриотическими организациями, которые вышли на митинг «Бессмертный полк России». Некоторые даже не считают себя никому обязанными. И пока неизвестно, на какую сторону они встанут в случае угрозы нашей стране», — пишет Марат Токашбаев.

Писатель считает, что когда-то присягнувшие Советскому Союзу должны дать клятву верности перед флагом Казахстана. На церемонии человек, держа край государственного флага, должен произнести вслух: «Клянусь перед Господом быть верным флагу Республики Казахстан, служить единству народа и целостности территории Казахстана!». Тогда мы увидим, кто есть кто. Враждебность отказавшихся присягать флагу Казахстана выйдет наружу», — считает Марат Токашбаев.

«Страна тонет в мусоре? Нужна госпрограмма» — Сенатор Абдали НУРАЛИЕВ поднял вопросы незаконных свалок, мусорных полигонов и экологии, пишет Baq.kz.

По его мнению, не последнюю роль в плохой экологии играет проблема с переработкой мусора. Сенатор проинформировал, что ежегодно в стране образуется 4,5 млн тонн твердых и около 31,6 млрд тонн промышленных отходов.

«В настоящее время более 125 млн тонн твердых отходов собрано более чем на 3 тыс. полигонах страны. 82% этих свалок не соответствуют ни экологическим, ни санитарным нормам».

«Дай сельчанину лопату, и он не поедет жить в город» — Первый заместитель главного редактора газеты «Ана тілі» Нурперзент ДОМБАЙ написал статью, в которой призвал уделять больше внимания развитию сел.

«Как говорил казахский писатель Беимбет Майлин: «Процветание села — это процветание всех нас!». Эта фраза стала уже пословицей, и в ней глубокая правда. Село — это казах. Если состоянии села удовлетворительно, то и у казаха все хорошо», — пишет Нурперзент Домбай.

А еще автор назвал актуальную проблему сел, которую, как он считает, в первую очередь должны решить будущие новые акимы — «Сегодня самое главное для села — создание рабочих мест. Именно в решении этой проблемы должны проявиться способности акима. И решить ее можно, как и источники работы. Как говорится, одна лопата на две руки. Найди каждому по лопате, и никто из сельчан не захочет уезжать в город», — считает Нурперзент Домбай.

«Большинство безработных хотят быть только начальниками» — Заместитель председателя палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас ОРДАБАЕВ заявил о дисбалансе на рынке труда, пишет Baq.kz.

При этом предприниматели показывают высокую потребность в кадрах — «В частности, им нужны выпускники профтехнических колледжей или люди, которые нигде не учились, но имеют определенные трудовые навыки. Около 79% предпринимателей нуждаются в рабочих. Учитывая, что только 14% клиентов мобильных центров занятости склонны к физическому труду, а остальные хотят трудоустроиться на руководящие должности, на рынке труда наблюдается дисбаланс».

Назира ДАРИМБЕТ – «Менталитет должен основываться на национализме» — Депутат от партии «Ак Жол» Казбек ИСА рассказал о формировании нового образа нации на заседании комитета мажилиса по социально-культурным вопросам.

«Национальный менталитет — это душа нации… Как говорил Мухтар Ауэзов в свое время, в формировании нации очень важное значение имеет воспитание, которое основано на знании родного языка. Сейчас нашему национальному менталитету угрожает очень многое: прикрываясь правами женщин, пропагандируются чуждые нам понятия, они выходят на шествия в Алматы, устраивают провокации в Шымкенте. Поэтому нужно взять в руки национальную идеологию, которая позволит сформировать национальный менталитет, способный защищать национальные интересы. Новый национальный менталитет, образ должен основываться на национализме», — говорится в его докладе.

В сети распространилось видео, на котором казахский обряд «тұсау кесу» провели ребенку в русской семье, передает Skifnews.

«Многие пользователи умилились тому, что родители — представители русской национальности — провели этот обряд, следуя казахской традиции. Ребенок сделал свои первые шаги и выбрал ключи от машины, наверное, у них будет много автомобилей, предположили они, согласно обряду. Казахстанцы были также приятно удивлены тем, что представители других национальностей проявляют уважение к казахским традициям», — отмечается в заметке.

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