Назарбаев «зачистил поляну» от «нежелательных преемников»

Сетевые СМИ о двух годах президентства Токаева

Асель МУКАНОВА – «На принципах преемственности, справедливости и прогресса» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ был избран Президентом Республики Казахстан 9 июня 2019 года и спустя три дня официально вступил в должность. Мало кто тогда представлял, сколько впереди будет волнений и тревог. И насколько непросто будет проводить курс на либерализацию и экономическую модернизацию в возникавших непростых условиях.

– Смена руководства подразумевала изменение стиля управления при сохранении политического курса. Нужно было выстроить новые формы взаимоотношений между государством и обществом и реализовать значительный набор политических, социальных и экономических задач на фоне крупных кризисов, таких как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, вызванная пандемией, взрывы в Арысе, наводнение в Мактааральском районе, события в Кордае и Сатпаеве. Эти и многие другие проблемы решались при личном участии Президента, что продемонстрировало наличие полити­ческой коммуникации и отражение идеи «Слышащего государства», – отмечает руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Индира РЫСТИНА.

Как отмечают эксперты, Президент управляет страной практически в ручном режиме. Глава государства вынужден постоянно держать руку на пульсе и в определенный момент двигать нужные рычаги. При этом его подходы к работе на высочайшем государственном посту базируются на оперативности, прагматизме, инициативности, непрерывности и последовательности в реализации реформ.

«Что сделал Токаев за два года президентства» — Политолог Ерлан САИРОВ рассказал, что сделал Касым-Жомарт ТОКАЕВ за два года президентства, сообщает zakon.kz.

— 12 июня 2019 года, два года назад, Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента Казахстана. Так, впервые в стране состоялась передача полномочий президента от предыдущего главы государства к вновь избранному. В государствах СНГ процедура передачи власти после выборов не стала еще привычной. Поэтому за рубежом и внутри страны раздавались разные, в том числе пессимистичные прогнозы развития ситуации в Казахстане.

В это время, по словам политолога, сокращение темпов роста мировой экономики, санкционные противостояния, торговые войны и многие другие обстоятельства серьезным образом сказались на Казахстане.

— Повлияла и инерция деятельности органов власти, которые предлагали вместо экстренных мер по решению насущных проблем затратные и неоправданные с точки зрения экономики проекты. Это вызывало раздражение и недовольство населения на фоне падения уровня жизни.

Он отметил, что в деятельности Президента прежде всего проявились качества управленца с огромным опытом.

— Отличительными чертами Касым-Жомарта Токаева, которые проявились в должности Президента, являются выдержка и самообладание. (…) Основной упор уже в самом начале своей деятельности Президент Касым-Жомарт Токаев сделал на эффективность и развитие.

По мнению Ерлана Саирова, итогом двух лет президентства Касым-Жомарта Токаева можно обозначить, что современный Казахстан «является стабильным государством в нестабильном мире» — По инициативе Президента страны были сделаны системные шаги в сфере общественных процессов, социальной модернизации общества, по сохранению социального уровня населения во время пандемии.

««Казахстан Назарбаева», «Токаев среди акул», и что будет дальше? Интервью с Кейт Маллинсон» — Насколько убедителен ТОКАЕВ в роли президента Казахстана? Сможет ли он сохранить пост, когда его предшественник, экс-президент НАЗАРБАЕВ, окончательно покинет сцену? Как изменится после этого ухода единоличная система правления, которую Назарбаев создавал последние 30 лет, и что ждет население, недовольство которого в отсутствие перемен в стране потенциально продолжит нарастать? Азаттык подводит итоги двух лет президентства Токаева с Кейт МАЛЛИНСОН, исследователем британского консалтингового агентства по политическим рискам и бизнес-аналитике PRISM и экспертом по России и Евразии аналитического центра Chatham House.

— После ухода первого президента мало что изменилось. Он сохранил контроль над рядом ключевых институтов, включая Совет безопасности, который определяет как вопросы безопасности и обороны, так и элементы внешней политики… Назарбаев не уступил новому президенту значимых полномочий. Он обладает пожизненным правом обращаться к нации, в определенной степени по-прежнему управляет элитами из-за кулис…

Транзит президентской власти в стране не завершен. Это несет риски, поскольку настоящий транзит от первого президента, а также его ближайшего окружения и его семьи к следующему главе государства всё еще впереди. Нынешняя ситуация замедлила развитие Казахстана…

Многие люди, с которыми я общаюсь в Казахстане, говорят о стагнации — застое, как при Брежневе, когда в стране нет правительства, способного принимать решения, которые помогут ей противостоять различным вызовам как на глобальном, так и на внутреннем уровне. Так что Казахстан не сможет перейти на следующий этап развития до полного завершения транзита.

Токаев — ставленник Назарбаева. Тот выбрал его много лет назад для осуществления этого полутранзита. Он не собирается радикально отходить от закрытой политической системы Назарбаева. Токаев прекрасно понимает, что его поставили не для борьбы с системой, а для работы в рамках, которые ему обозначили.

Но в казахстанской власти знают: социально-экономическое положение населения ухудшилось, популизм растет и необходимо что-то предпринимать. Поэтому — «слышащее государство»: Токаеву нужно быть этим «слышащим лидером». Он более активен в социальных сетях, ему не присущ свойственный Назарбаеву более выраженный авторитарный стиль правления. Но у него нет пространства для маневра, а в потенциале и желания менять систему. Когда он вступал в должность, он уже знал, какой будет его власть, понимал, что его крылья будут подрезаны и он не сможет проводить полноценные политические и экономические реформы.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ – «Данияр Ашимбаев: Токаев не назначает тех, кто был бы «в контрах» с Назарбаевым» — Чуть больше двух лет прошло с официального начала казахстанского транзита. Какой человеческий капитал оставил Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Политолог Данияр АШИМБАЕВ изучил принципы кадровой политики, унаследованные Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ.

— «Свои кадры» – понятие растяжимое. Если мы возьмем принципы кадровой политики при Назарбаеве, то увидим, что таких принципов и различных схем было множество. Ставка чисто на «своих», как уже показала история, не всегда себя оправдывает. Среди «своих» должны быть специалисты. И чем выше уровень политика, руководителя, тем его команда должна быть более компетентной, в ней должен расширяться круг специалистов все более широкого профиля.

Вертикальное и горизонтальное взаимодействие определяют формирование «коалиционных», смешанных команд. Часто приходится идти на компромиссы и решать все большее количество вопросов.

Так, в назарбаевской системе было место и землякам, и родственникам, и таким важным факторам, как необходимость обеспечения, скажем так, регионального баланса и межнационального паритета.

Кроме того, всегда стояли вопросы рекрутинга – привлечения свежих людей. Назарбаев постоянно приводил новых людей. Были «наборы» из среды интеллигенции, бизнесменов, банкиров, финансистов, потом пошла мода на «болашаковцев».

И из каждого набора шел постоянный отсев. Кто-то не справлялся, кто-то начинал играть в свои игры. Это касается и командного набора.

Нурсултан Абишевич серьезно почистил свой аппарат в том плане, что убрал тех людей, которые смогли бы личными амбициями помешать транзиту.

Мы видели, что последние 10–15 лет был определенный круг «наследников», многие из которых сами таковыми прямо-таки ощущали. Где-то с 2015 года, когда были приняты стратегические решения по транзиту, ряд фигур был выведен за рамки. Они удалены с поля и с постов, на которых их политическая сила грозила тем, что препятствовала бы тому балансу, который сформировался после марта 2019 года.

Назарбаев определил: поскольку вопрос, кто будет возглавлять страну, является одним из ключевых в новейшей истории Казахстана, и его выбор в пользу одной из полудюжины фигур может спровоцировать конфликт, поэтому те персоналии, которых он счел не очень довольными этим решением, были удалены.

Назарбаев «зачистил поляну» для того, чтобы исключить концентрацию административно-финансовых и силовых ресурсов, которые могли быть в арсенале «нежелательных преемников».

«Как Токаев пытался стать «президентом надежд», но попал в «День сурка». Разговор о двух годах президента Казахстана» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ уже два года президент Казахстана. Удалось ли ему стать самостоятельным политиком и как он справился с эпидемией коронавируса, экономическим кризисом, проблемами в отношениях с Россией, с защитой прав этнических казахов в Китае и другими стоявшими перед ним задачами? Настоящее Время спросило об этом казахстанского политолога директора «Группы оценки рисков» Досыма САТПАЕВА.

— Ну я бы вообще не называл прошедшие два года «правлением Токаева». Все-таки то, что мы наблюдали два года, является «полупрезидентством». Этот президентский пост изначально был окружен большим количеством «красных флажков», которые расставил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И первый президент с политической сцены никуда не ушел. Он продолжает контролировать многие вопросы внутренней и внешней политики.

Показательна ситуация с премьером Аскаром Маминым. В прошлом году, когда была эпидемия коронавируса, Токаев попытался жестко критиковать премьер-министра. Но после парламентских выборов, которые прошли в начале 2021 года, он снова назначил его премьером — по рекомендации, кстати, Назарбаева как лидера правящей партии «Нур Отан», которая снова получила большинство в парламенте.

Знаете, есть такие понятия, как «президент надежд» и «президент разочарований». Во многих демократических странах, когда президентом избирают нового политика, он изначально имеет статус «президент надежд», а потом, как обычно, становится «президентом разочарований». У Токаева было всё наоборот. В 2019 году он изначально был «президентом разочарований» для определенной части казахстанцев, которые сильно критиковали выборы и считали их нелегитимными. Поэтому прошедшие два года Токаев пытался всеми силами перестать быть «президентом разочарований» и получить статус «президента надежд».

«Что дали стране два года президентства Токаева?» — 9 июня 2019 состоялись выборы Главы государства, страну возглавил новый Президент – Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Впервые в истории независимого Казахстана в нашей стране произошла передачи власти. С тех пор прошло два года, первый из которых пришелся на «раскачку», а второй – на пандемию. И теперь пришла пора оценить то, что произошло за эти два года, а также подумать, что могло произойти. Одно можно признать однозначно – Казахстан осуществил самый цивилизованный транзит власти на постсоветском пространстве.

Вот уже два года страна живет с новым президентом. Надо сказать, что это событие можно назвать главным политическим событием последних десятилетий. Если Назарбаев возглавил Казахстан «по умолчанию», получив страну в наследство от СССР, то Токаеву предстоит доказать свою легитимность не только формально, но и фактически. И похоже, он справляется с этой не простой задачей.

Фактор его равноудаленности от всех кланов только сейчас обретает свое истинное значение, когда началась сложная процедура перераспределения собственности.

Действительно, а что дальше? Общество, сначала настороженно относившееся к президентству Касым-Жомарта Токаева, уже не только к нему привыкло, но и пусть пока молчаливо, но поддерживает действующего Главу государства. Версии о том, что его отодвинут до конца срока появляются все реже и реже. При этом, сам лично Президент ни разу не говорил о втором сроке, на который надо будет избираться через 3 года. На данном этапе главная задача Токаева – сформировать свою команду, набрав новых управленцев и «перевербовав» старых.

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