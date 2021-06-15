«Чем чревата для Казахстана политизация истории?». «Инфляция. Главный враг экономики наступает на Казахстан?». «У наших руководителей привычка держать рядом не очень умных людей. Умные портят им настроение». «Национальная буржуазия объявила войну «агашкам»?»

Сетевой Казахстан 15 июня 2021г.

QMONITOR . KZ . «Чем чревата для Казахстана политизация истории?» — В последнее время усиливается ощущение, что пересмотр отношения к событиям нашего недавнего прошлого преследует цель не столько восстановить историческую справедливость, сколько навязать обществу иные идеологические оценки и даже клише, новых «героев» и новых «злодеев». Можно ли говорить о том, что трактовка истории 20-го века становится все более тенденциозной? Оправданна ли – и до каких пределов – ее политизация? Какими могут быть последствия такого подхода? Обсудить эти вопросы мы пригласили политолога Аскара НУРШУ.

KAPITAL . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане – «Инфляция. Главный враг экономики наступает на Казахстан?» — Высокая инфляция, то есть сильный рост цен, буквально разъедает все положительные достижения экономики — пожирает доходы, снижая покупательскую способность, поглощает накопления, переваривает и выплёвывает в трубу все плюсы форсированного экономического роста, запуская процесс бесконечного обесценивания денег, а значит — и труда, пенсий, зарплат и даже целей… Это закономерное последствие политики борьбы с экономическим кризисом прошлого года, вызванным пандемией и массовыми локдаунами. Экономики мира заливались деньгами для поддержки предприятий, работников и просто населения. Казахстан не был исключением, и несмотря на то что масштаб нашей поддержки сложно сравнивать с масштабом ведущих экономик мира — это тоже оказало эффект на рост инфляции.

TIME . KZ . «Этот неизменный пенсионный возраст» — Нынешний министр труда и соцзащиты населения Серик ШАПКЕНОВ, как и его предшественники, тоже разрушил надежды казахстанцев на снижение пенсионного возраста, однозначно сказав этой возможности “нет!”. Об этом он заявил на брифинге после отчетной встречи с населением.

«Платить должен каждый» — Одной из главных тем в стране в предстоящей пятилетке будет экологическая, а точнее мусорная: природоохранное министерство пообещало к 2025 году полностью решить проблему со свалками. Однако экоактивисты с большим сомнением пока относятся к тому, что эта грандиозная цель будет достигнута. Хотя бы потому, что введенный еще три года назад (!) запрет на захоронение пластика, стекла и картона действует только на бумаге. Казахстанцы в подавляющей своей массе продолжают сваливать весь мусор без разбора, не разделяя его, в одну кучу или в один контейнер.

AZATTYQ . ORG . «Алмас Ордабаев: «У наших руководителей привычка держать рядом не очень умных людей. Умные портят им настроение»» — «Алматы в любой момент может превратиться в одно большое кладбище», «Туркестан, вызывающий плач» и «защитники, любящие пошлые дома» — об этом и другом корреспондент Азаттыка поговорил с одним из самых опытных архитекторов, дизайнером и историком материальной культуры Алмасом ОРДАБАЕВЫМ.

««Мы стали заложниками этого места». Жители Степногорска против строительства завода по сжиганию опасных отходов» — В Степногорске Акмолинской области разгорается скандал. Мобилизовавшиеся жители города и трех прилегающих поселков выступают против строительства рядом с их населенными пунктами комплекса по сжиганию опасных промышленных отходов. Власти говорят, что возведение этого объекта в рамках совместного с ООН проекта начнется в этом году. Компания, которая займется уничтожением отходов, не комментирует ситуацию.

TURANPRESS . KZ . «Шаланды полные кефали. Насколько реальна очередная программа развития рыбной отрасли в Казахстане?» — В стране взят очередной курс на изобилие. На этот раз – рыбное. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, каждому человеку в год необходимо потреблять не менее 16 килограмм рыбы. Казахстанцы пока съедают лишь четыре килограмма. Исправить это упущение, а оставшиеся излишки продать за границу и резко нарастить экспортную выручку, собственно, и призвана новая программа развития рыбной отрасли до 2030 года. И ее основной оператор – созданный в декабре прошлого года Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

365 INFO . KZ . «Информационная атака на руководство ВКО беспрецедентна» — В Восточно-Казахстанской области разгорелся скандал. Шквал критики обрушился на предприятия «Фирма» Азия», «ОблШынгысЖол» и «Востоквзрывпром». Их обвинили в незаконном выигрыше тендеров — мол, они приближены к руководству области. Обвинения коснулись и руководства и Центра ядерной медицины и онкологии, расположенного в Семее. Было заявлено, что они причастны к отмыванию денег из бюджета. Однако руководство вышеупомянутых компаний не согласно с обвинениями. Они доказывают, что все нападки — клевета, которая бьет по их деловой репутации. Цель этой информационной атаки — получить доступ к бюджетным ресурсам.

EXCLUSIVE . KZ . «Национальная буржуазия объявила войну «агашкам»?» — О том, что бюджетные тендеры в регионах, как правило, выигрывают только особо приближенные к акиму предприятия — известно всем и уже давно. Однако в Восточном Казахстане происходит невероятное – предприниматели открыто выступили против акима области Данияла АХМЕТОВА. И их примеру намерены последовать многие. Что же заставило предпринимателей, чей бизнес буквально зависит от расположения акима, пойти на этот беспрецедентный шаг и, по сути, «сжечь мосты»? Значит ли это, что национальная буржуазия встает с колен?

«Талгат Нарикбаев: ЕНТ нужно убрать» — Председатель Правления Университета КАЗГЮУ Талгат НАРИКБАЕВ предложил отменить ЕНТ для школьников. Этим мнением он поделился на платформе MEDIA CLUB QAZASTAN. По его словам, МОН РК должно доверять вузам в процессе распределения государственных грантов, а школы должны готовить детей не к ЕНТ, а к поступлению в вуз.

NOVGAZ.COM . ««Оказывается, можно быть причастным, но не виноватым»» — Днем 13 апреля 2018 года 21-летняя казахстанка Томирис БАЙСАФА, студентка МГИМО, выпала из окна четвертого этажа здания института. С ней в аудитории находился ее парень, сын бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали МЕДЖИДОВ. Девушку госпитализировали и ввели в медицинскую кому. Спустя три недели она умерла, не приходя в сознание. 7 июня 2021 года присяжные заседатели Никулинского районного суда Москвы большинством голосов оправдали Меджидова по делу об убийстве Байсафы. Мать погибшей Жанна АХМЕТОВА рассказала «Медиазоне», что линия защиты обвиняемого строилась на позиции, будто ее дочь хотела покончить с собой. Однако экспертиза пришла к выводу, что Томирис толкнули в спину.

EXK . KZ . «Казахстанские блогеры об аудитории и контенте» — 14 июня отмечается Всемирный день блогера. По официальным подсчетам, в мире успешно (и не очень) существует порядка двух миллионов блогеров. Это те, кто своими публикациями сумел заинтересовать определенную аудиторию. По случаю Всемирного дня блогера ЭК решил задать отечественным представителям этой сферы деятельности достаточно простые вопросы: что послужило толчком к блогерству и почему оно стало неотъемлемой частью жизни?

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.