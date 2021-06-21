«ЕАЭС превращается в главную угрозу для его членов». «Переброска воды из Сибири в Центральную Азию: хоронить проект рано». «У нас нет хороших акимов, только средние, плохие и очень плохие». «Богатые рвутся к власти: бизнес-империи депутатов шымкентского маслихата»

Сетевой Казахстан 21 июня 2021г.

EXCLUSIVE . KZ . «ЕАЭС превращается в главную угрозу для его членов» — МИД Казахстана в непривычной для него оперативной и жесткой манере отреагировал на заявление замглавы МИД России Александра ПАНКИНА о том, что в ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада: «Казахстан никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет и выступает против наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями и против политизации объединения». По мнению многих экспертов, Кремль в очередной раз демонстрирует намерение использовать ЕАЭС как инструмент для решения своих геополитических задач в стратегической конкуренции с Западом, при этом не спросив мнения своих «партнеров», а просто поставив их перед фактом.

QMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Переброска воды из Сибири в Центральную Азию: хоронить проект рано» — Ровно полтора столетия назад, в 1871-м, в Киеве была издана книга «О наводнении Арало-Каспийской низменности для улучшения климата прилежащих стран». В ней Яков ДЕМЧЕНКО впервые предложил идею переброски части стока Оби и Иртыша в бассейн Аральского моря. Причем не просто предложил, но и привел подробные расчеты, составил карту возможного маршрута будущего канала. Впоследствии предпринимались попытки начать реализацию этой идеи, но они закончились ничем. Тем не менее, ставить на ней крест, видимо, еще рано. Тем более что ситуация с водными ресурсами в Центральной Азии становится почти критической.

365 INFO . KZ . «Акимы не хотят и не умеют зарабатывать» — Местные властители привыкли к финансированию из центра и не готовы развивать свои регионы. По мнению депутата Айдоса САРЫМА, причины зависимости регионов от республиканского бюджета — это «многослойный пирог» и простых решений этой проблемы нет — Получается, что акимам иногда выгоднее и проще 20 раз съездить в Нур-Султан и походить по кабинетам, нежели заниматься реальным сектором. К примеру, каждый день проводить совещания, чтобы что-то улучшить, требовать, чтобы налоговики отстали от определенных производителей, контролировать, провели ли воду, подали ли свет, и так далее. В этом смысле местная исполнительная власть привыкла, что им все равно всё дадут. Недавно у нас были отчеты правительства и счетного комитета. Данные показывают, что каждый год изъятия из Нацфонда растут и субсидийная часть увеличивается.

«У нас нет хороших акимов, только средние, плохие и очень плохие» — Данияр АШИМБАЕВ, считает что одна из главных проблем — нет действительно хороших кадров, которые могли бы «выйти за рамки» и обеспечить качественный прорыв. И хотя решать какие-то сиюминутные проблемы многие действительно в состоянии, однако системные недостатки не меняются. И захотят ли их менять в принципе, большой вопрос. Поэтому ничего нового они предложить не могут, но и заменить их некем.

SPUTNIKNEWS . KZ . ««Непонятным хайпом» назвал аким Туркестанской области критику «Керуен-сарая»» — «Керуен-сарай» состоит из железобетона, арматуры, а пенопласт — обычный отделочный материал, отметил Шукеев. Он считает, что пост блогера нанес репутационный ущерб. Аким Туркестанской области Умирзак ШУКЕЕВ возмутился словам блогера, раскритиковавшего качество постройки нового туристического комплекса «Керуен-сарай».

FORBES . KZ . «Дела богатых: чем заняты миллионеры списка Forbes Kazakhstan» — Нурлан СМАГУЛОВ (№11 списка) — Построил завод и начал работать в Узбекистане. Данияр АБУЛГАЗИН (№16) — Выкупил долю в АО «Тургай-Петролеум» у «Лукойла». Семья СЕЙТЖАНОВЫХ (№23) — Запускает 10 новых проектов. Владимир ДЖУМАНБАЕВ (№24) — Продал и купил ГМК «Казахалтын».

TURANPRESS . KZ . «Госорганы должны чаще обращаться к социологии» — На днях Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» отметил юбилей – 20 лет интереснейших исследований, важнейших опросов населения, анализа острых ситуаций. По мнению главы «Стратегии» Гульмиры ИЛЕУОВОЙ, выживать социологу в Казахстане всегда было непросто, но востребованность этой науки возрастает год от года.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Богатые рвутся к власти: бизнес-империи депутатов шымкентского маслихата» — Не надо быть семи пядей во лбу или иметь диплом политолога, чтобы понять, зачем богачи так и норовят протиснуться в узкие коридоры власти. Даже подростку наверняка понятно, что на «загнивающем» западе у кого деньги, у того и власть, а у нас наоборот – у кого власть, у того и деньги. Практически каждый второй депутат шымкентского маслихата – бизнесмен, ворочащий десятками миллиардов. Об их доходах и компаниях пойдет речь в материале…

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Флуктуация цен и плач популистов» — В очередном временном витке цен на часть овощной корзины нет ничего, кроме непреложных экономических законов и фактов. Однако решать вопросы производства и перепроизводства, внутреннего спроса и экспорта – куда сложнее, чем горько сокрушаться о некомпетентности правительства. Некоторые овощи за последнюю неделю чуть было не стали новым биткоином. Однако правительству и Минсельхозу удалось быстро выправить ситуацию: в настоящее время цены на картофель и морковь стабилизируются по всей стране. Вот только большой вопрос – кто именно конечный бенефициар скачкообразного роста цен на них: простые майнеры в лице фермеров или кто-то ушлый с магазином и КамАЗом?

VLAST . KZ . «Нари Шелекпаев, историк: «Города являются одновременно и местом конфликтов, и местом пересборки смыслов»» — Прежде чем стать историком, Нари ШЕЛЕКПАЕВ получил образование по политической науке и социальным дисциплинам. Этот багаж помог ему задаться вопросом о том, как трансформируются города с получением статуса столицы. Случай Астаны лег в основу его диссертации и определил его интерес к истории городов (urban history) и городским исследованиям (urban studies), которыми он занимается будучи преподавателем и исследователем в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Мы поговорили с Нари Шелекпаевым о том, как историки могут изучать города, почему перенос столицы в Астану стоит осмыслять в логике империализма и в каком состоянии находится историческая наука в Казахстане.

TENGRINEWS . KZ . «Все говорят: «Высоток понастроили, что будет при землетрясении?» — главный архитектор об Алматы» — В конце мая в Алматы были приняты новые правила застройки города. В городе запретили застраивать высотками старый «золотой квадрат» и регламентировали расстояния между многоэтажками. Что еще изменится с принятием новых правил? С чем связан строительный бум в Алматы? И почему город не будет расширяться в ближайшие 10 лет? Об этом мы поговорили с руководителем Управления городского планирования и урбанистики Алмасханом АХМЕДЖАНОВЫМ.

TIME . KZ . «Профанация цифровизации» — Почему цифровизация в системе здравоохранения внедряется больше 10 лет, но ее до сих пор так и не довели до ума? На этот ставший уже практически риторическим вопрос пытались ответить участники “круглого стола” в мажилисе, посвященного данной теме. Медикам надоело стучать по клавиатуре, вбивая в компьютер тонны бумажных форм и отчетов.

«Экологи выпали в осадок» — В Кызылординской области развернулась информационно-пропагандистская байга вокруг планов строительства в Аральском районе завода кальцинированной соды. Экоактивисты выступают против и стучатся аж в ООН. Но руководство области уверяет, что никакого урона окружающей среде это предприятие не принесет: мол, все ходы просчитаны! Приблизительная стоимость завода кальцинированной соды, который планируется построить недалеко от Аральска (под завод отвели 100 га, под шламохранилище — более 500 га), порядка 93,5 млрд тенге, причем 80 процентов инвестиций предоставляет Банк развития Казахстана.

CARAVAN . KZ . «Почему исторический образ казахской женщины до сих пор вызывает множество споров?» — Известный эксперт, публицист и автор серии книг «Ситуативный казахский» Канат ТАСИБЕКОВ недавно обратился к феминисткам, которые, по его мнению, неверно представляют себе образ казахской женщины, сложившийся в контексте истории. «К сведению феминисток и феминистов, плохо знакомых с историей нашего народа, скажу, что положение женщин-казашек никогда не соотносилось с хрестоматийным «угнетенная женщина Востока», — написал в Facebook г-н Тасибеков. Тасибеков добавил, что женщины у казахов пользовались уважением и широкими правами, могли, например, на равных состязаться с мужчинами в айтысах, на больших тоях проводилась женская борьба, и наиболее известные победительницы выходили бороться даже против мужчин.

LITER . KZ . «Сколько стоит переболеть коронавирусом в Казахстане» — Несмотря на бесплатное лечение от КОВИД в больницах, этот коварный вирус иногда больно бьет по кошельку. Редакция Liter.kz поговорила с людьми, которые одолели болезнь с помощью платных медицинских услуг. Как отмечают опрошенные нами люди, сумма, потраченная на лечение, сильно колеблется от случая к случаю. По нашим подсчетам, придется отдать около 200 тысяч тенге.

AZATTYQ . ORG . «Аблязов, Назарбаева и страх перед «китайской экспансией»» — Почему автократические правительства судятся со своими беглыми оппонентами в Лондоне? Сколько денег Казахстан потратил на суды по делу АБЛЯЗОВА? Правда ли, что Алия НАЗАРБАЕВА обогащается за счет утилизационного сбора на автотранспорт? Насколько обоснованы разговоры о «китайской экспансии»? На эти и другие вопросы искали ответы зарубежные издания на уходящей неделе.

KURSIV . KZ . «О чем снимают самые обсуждаемые казахстанские режиссеры» — Пятый региональный фестиваль Go Viral, организованный Генеральным консульством США в Алматы, в этом году прошел под лозунгом «(Не)изведанная Центральная Азия». Из кинопрограммы мы выбрали работы двух самых обсуждаемых сегодня режиссеров: известного представителя авторского кино Адильхана ЕРЖАНОВА и модного клипмейкера, снявшего все видео «Ирины Кайратовны», ютуб-звезду Куаныша БЕЙСЕКОВА. Безусловно, это пока не равные фигуры, уж слишком разные у них весовые категории, Адильхан все-таки уже состоялся в большом кино, а Куаныш только на пути к киномиру, но каждый из них преуспел в своем деле и обрел свою немаленькую аудиторию фанатов.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.