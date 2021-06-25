«В условиях любых вызовов необходимо сохранять суверенитет Казахстана». «Казахстан дрейфует от России». «За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана». «Освоить Кашаган за 130 лет – бред или реальность?»

Сетевой Казахстан 25 июня 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Новые императивы национальной безопасности» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ своим указом утвердил новую Стратегию национальной безопасности страны до 2025 года. Ее цель и основные приоритеты мы попросили прокомментировать помощника Президента – секретаря Совета безопасности Асета ИСЕКЕШЕВА — В условиях любых вызовов необходимо сохранять суверенитет Казахстана и его территориальную целостность, единство общества и политическую стабильность, благополучие граждан и социальную справедливость. Именно в такой логике и был выстроен документ, над которым аппарат Совбеза совместно с Правительством работали в течение года, прорабатывая различные сценарии.

OKTAGON . MEDIA . «Казахстан дрейфует от России» — По информации источников «Октагона», в ближайшее время (предположительно, 30 июня) в Москве состоится встреча Владимира ПУТИНА с Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, которая должна была пройти ещё в конце мая. Формат разговора и темы не разглашаются. Традиционно российско-казахстанские встречи всегда проходят в атмосфере крепких рукопожатий и слов о братской дружбе, однако в этот раз фон, скрытый для непосвящённого зрителя, не совсем похож на союзнический.

EADAILY . COM . «Казахские националисты требуют переименовать Панфиловский район» — Националистическое движение Казахстана постепенно набирает силу. Так называемые новые патриоты активно атакуют все, что может быть связано с Советским Союзом и Россией. На этот раз объектом их преследования стал герой Великой Отечественной войны генерал Иван Васильевич ПАНФИЛОВ. При этом официальная власть делает вид, что ничего не происходит.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему общество четверть века назад было более активным без интернета и соцсетей?» — В обществе периодически появляются заявления о необходимости поменять Конституцию или вернуть ту, что была в 1993 году. Такие призывы уже стали банальными и несодержательными. Народонаселение и даже протестный электорат относится к ним настороженно, хотя, по большому счету, в этом нет ничего крамольного. Но банальность таким лозунгам придает тот факт, что само общество уверовало в то, что его это не касается – пусть об этом голова у оппозиции и властей болит. У них-то она болит, но ведь это ничего не изменит. Или изменит?

IA — CENTR . RU . «За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана» — Президент Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА делится деталями трёхлетнего исследования – о неподтвердившихся гипотезах и общественных стереотипах в интервью — Выяснилось, что большинство студентов, примерно около 70 тыс., обучаются в России. Меньше (в пределах 15 тыс.) – в Китае. Следующие группы распределились по Западной Европе и США, которые мы объединили… В большинстве случаев мнение о том, что казахстанское высшее образование не соответствует мировому уровню, сформировано под воздействием не каких-то экспертных оценок или на основании рейтингов, а на мнении родителей и близкого окружения. Выяснилось также, что притягивающие факторы лежат в плоскости имиджево-репутационных суждений. Априори считается, что зарубежное образование лучше, чем отечественное, а получение диплома за границей дает большие возможностей как внутри страны, так и вовне ее.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Освоить Кашаган за 130 лет – бред или реальность?» — В прошлом году Кашаган отметил свой 20-ый юбилей. Но нефтяники как вчера помнят его тяжелый и длительный запуск. Начиная с 2005 года сроки постоянно переносились из-за бесконечных аварий и оплошностей. В итоге эксплуатация началась в 2013 году. Сейчас Кашаган дает по 15 миллионов тонн нефти. В планах – довести добычу до 40 миллионов тонн. Но чтобы получить такой выхлоп, требуется полномасштабное освоение, которое по прогнозам Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области займет 130 лет.

TURANPRESS . KZ . «Подсчитали – прослезились. Сумма выявленных финансовых нарушений и неэффективного использования средств государственной казны достигла своего исторического максимума» — Особенности трат государственных средств в кризисный период пандемии обнародовал Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета. В своем ежегодном отчете, посвященному как анализу данных представленных исполнительной властью, так и результатам собственных проверок, государственные аудиторы пришли к не очень радостному выводу о том, что сумма неэффективно использованных бюджетных средств 2020 году составила почти 570 миллиардов тенге. Конечно, что-то пришлось на недоосвоение, неправильное планирование и «зависание» денег на счетах. Но и доля выявленных нарушений тоже впечатляет.

SPIK . KZ . ««Отбасы банк»: админрасходы – не по дням, а по часам…» — В конце прошлого года «Отбасы банк» потратил почти 9 миллионов тенге на изучение общественного мнения о себе любимом. Однако подлинная судьба этих денег неизвестна (может, выкинули на ветер, а может – закопали в песок), поскольку к общественному мнению менеджеры банка как не прислушивались ранее, так и не прислушиваются сейчас. Аудированный отчет «Отбасы» за прошлый пандемийный год показал, что административные расходы этого финансового института под государственной крышей выросли в полтора раза.

365 INFO . KZ . «После нотариусов и юристов государство берет под контроль и независимых экспертов» — В Казахстане появятся частные судебно-экспертные организации. До этого времени в стране лицензию на частную судебно-экспертную деятельность получали только физические лица. Теперь же субъектом судебно-экспертной деятельности могут стать и частные юридические лица — негосударственные судебно-экспертные организации. Для них процедуру аттестации заменили процедурой сертификации. По мнению депутатов, нововведение даст возможность частным судебным экспертам объединиться. Чтобы совместно приобрести дорогое оборудование для проведения сложных экспертиз.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Страсти по корнеплодам» — В республике произошла по большей части искусственная попытка раздуть цены на картофель и морковь. Притом, что эти овощи внутри Казахстана производятся с избытком, имеется хороший экспорт и достаточно дешевый импорт этих же корнеплодов. Решение главы государства поручить Агентству по защите и развитию конкуренции (АЗРК) принять системные меры по снижению цен на продовольственные и другие товары только на первый взгляд выглядит адресованным не по назначению. На самом деле, все вполне логично и адресно.

KAPITAL . KZ . «Андрей Чеботарев: Если что-то бесплатно, то товар — это ты» — «В текущих условиях роль медиа может занимать основной вес в оценке компаний. Между тем такие показатели, как прибыль на акцию или динамика EBITDA уходят на второй план. Это вносит некоторый сдвиг при формировании классической справедливой стоимости некоторых компаний», — отмечает аналитик международной инвестиционной компании Exante в Казахстане Андрей ЧЕБОТАРЕВ. В интервью он рассказал о том, как под влиянием новых трендов меняется фондовый рынок и почему казахстанцы не стремятся отдавать свои пенсионные излишки в управление частным инвесткомпаниям.

CHECK — POINT . KZ . «Джанибек Сулеев: «Казахстанская журналистика живет в эпоху перманентной революции»» — В преддверии профессионального праздника – Дня работников средств массовой информации – коллега рассуждает о прошлом, настоящем и будущем отечественной журналистики — От системы, скажем так, советской журналистики уже практически ничего не осталось. Разве что люди – уходящая натура… Все работают совершенно в новых условиях. Имеется в виду, что структурирование СМИ уже другое, появились совершенно новые информационно-коммуникационные формы, технологии. В этом смысле мы живем в эпоху перманентной революции… Пришла мировая пандемия ковида, и многие открыли для себя мир удаленки – а что, так можно было?!. На армию людей, занятых добыванием, обработкой и запуском информации – а это по-прежнему журналисты (в том числе!) – это тоже оказало влияние, прежде всего, на приобретение новых скилов (навыков) в деле влияния на аудиторию.

AZATTYQ . ORG . «Надежды чиновников и реалии свалок. Путешествие по мусорным полигонам Алматинской области» — Как будут работать мусоросжигающие заводы в Казахстане, чего ждать от нового экологического кодекса и почему в стране так много стихийных свалок? Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан ПРИМКУЛОВ попытался ответить на вопросы журналистов во время поездки по мусоркам Алматинской области.

KURSIV . KZ . «Кем в Казахстане работают трудовые мигранты» — В Казахстане впервые с начала 2020 года выросло число иностранцев, работающих в стране по квотам. С весны 2021-го количество трудовых мигрантов увеличилось на 10% и составило 15,4 тыс. человек. Каждый четвертый из них китаец.

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