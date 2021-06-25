«В условиях любых вызовов необходимо сохранять суверенитет Казахстана». «Казахстан дрейфует от России». «За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана». «Освоить Кашаган за 130 лет – бред или реальность?»

KAZPRAVDA.KZ. «Новые императивы национальной безопасности» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ своим указом утвердил новую Стратегию национальной безопасности страны до 2025 года. Ее цель и основные приоритеты мы попросили прокомментировать помощника Президента – секретаря Совета безопасности Асета ИСЕКЕШЕВА — В условиях любых вызовов необходимо сохранять суверенитет Казахстана и его территориальную целостность, единство общества и политическую стабильность, благополучие граждан и социальную справедливость. Именно в такой логике и был выстроен документ, над которым аппарат Совбеза совместно с Правительством работали в течение года, прорабатывая различные сценарии.
OKTAGON.MEDIA. «Казахстан дрейфует от России» — По информации источников «Октагона», в ближайшее время (предположительно, 30 июня) в Москве состоится встреча Владимира ПУТИНА с Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, которая должна была пройти ещё в конце мая. Формат разговора и темы не разглашаются. Традиционно российско-казахстанские встречи всегда проходят в атмосфере крепких рукопожатий и слов о братской дружбе, однако в этот раз фон, скрытый для непосвящённого зрителя, не совсем похож на союзнический.
EADAILY.COM. «Казахские националисты требуют переименовать Панфиловский район» — Националистическое движение Казахстана постепенно набирает силу. Так называемые новые патриоты активно атакуют все, что может быть связано с Советским Союзом и Россией. На этот раз объектом их преследования стал герой Великой Отечественной войны генерал Иван Васильевич ПАНФИЛОВ. При этом официальная власть делает вид, что ничего не происходит.
EXCLUSIVE.KZ. «Почему общество четверть века назад было более активным без интернета и соцсетей?» — В обществе периодически появляются заявления о необходимости поменять Конституцию или вернуть ту, что была в 1993 году. Такие призывы уже стали банальными и несодержательными. Народонаселение и даже протестный электорат относится к ним настороженно, хотя, по большому счету, в этом нет ничего крамольного. Но банальность таким лозунгам придает тот факт, что само общество уверовало в то, что его это не касается – пусть об этом голова у оппозиции и властей болит. У них-то она болит, но ведь это ничего не изменит. Или изменит?
IA—CENTR.RU. «За дипломом – за границу: куда и почему уезжают учиться из Казахстана» — Президент Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА делится деталями трёхлетнего исследования – о неподтвердившихся гипотезах и общественных стереотипах в интервью — Выяснилось, что большинство студентов, примерно около 70 тыс., обучаются в России. Меньше (в пределах 15 тыс.) – в Китае. Следующие группы распределились по Западной Европе и США, которые мы объединили… В большинстве случаев мнение о том, что казахстанское высшее образование не соответствует мировому уровню, сформировано под воздействием не каких-то экспертных оценок или на основании рейтингов, а на мнении родителей и близкого окружения. Выяснилось также, что притягивающие факторы лежат в плоскости имиджево-репутационных суждений. Априори считается, что зарубежное образование лучше, чем отечественное, а получение диплома за границей дает большие возможностей как внутри страны, так и вовне ее.
AZATTYQ—RUHY.KZ. «Освоить Кашаган за 130 лет – бред или реальность?» — В прошлом году Кашаган отметил свой 20-ый юбилей. Но нефтяники как вчера помнят его тяжелый и длительный запуск. Начиная с 2005 года сроки постоянно переносились из-за бесконечных аварий и оплошностей. В итоге эксплуатация началась в 2013 году. Сейчас Кашаган дает по 15 миллионов тонн нефти. В планах – довести добычу до 40 миллионов тонн. Но чтобы получить такой выхлоп, требуется полномасштабное освоение, которое по прогнозам Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области займет 130 лет.
TURANPRESS.KZ. «Подсчитали – прослезились. Сумма выявленных финансовых нарушений и неэффективного использования средств государственной казны достигла своего исторического максимума» — Особенности трат государственных средств в кризисный период пандемии обнародовал Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета. В своем ежегодном отчете, посвященному как анализу данных представленных исполнительной властью, так и результатам собственных проверок, государственные аудиторы пришли к не очень радостному выводу о том, что сумма неэффективно использованных бюджетных средств 2020 году составила почти 570 миллиардов тенге. Конечно, что-то пришлось на недоосвоение, неправильное планирование и «зависание» денег на счетах. Но и доля выявленных нарушений тоже впечатляет.
SPIK.KZ. ««Отбасы банк»: админрасходы – не по дням, а по часам…» — В конце прошлого года «Отбасы банк» потратил почти 9 миллионов тенге на изучение общественного мнения о себе любимом. Однако подлинная судьба этих денег неизвестна (может, выкинули на ветер, а может – закопали в песок), поскольку к общественному мнению менеджеры банка как не прислушивались ранее, так и не прислушиваются сейчас. Аудированный отчет «Отбасы» за прошлый пандемийный год показал, что административные расходы этого финансового института под государственной крышей выросли в полтора раза.
365INFO.KZ. «После нотариусов и юристов государство берет под контроль и независимых экспертов» — В Казахстане появятся частные судебно-экспертные организации. До этого времени в стране лицензию на частную судебно-экспертную деятельность получали только физические лица. Теперь же субъектом судебно-экспертной деятельности могут стать и частные юридические лица — негосударственные судебно-экспертные организации. Для них процедуру аттестации заменили процедурой сертификации. По мнению депутатов, нововведение даст возможность частным судебным экспертам объединиться. Чтобы совместно приобрести дорогое оборудование для проведения сложных экспертиз.
KAZVEDOMOSTI.KZ. «Страсти по корнеплодам» — В республике произошла по большей части искусственная попытка раздуть цены на картофель и морковь. Притом, что эти овощи внутри Казахстана производятся с избытком, имеется хороший экспорт и достаточно дешевый импорт этих же корнеплодов. Решение главы государства поручить Агентству по защите и развитию конкуренции (АЗРК) принять системные меры по снижению цен на продовольственные и другие товары только на первый взгляд выглядит адресованным не по назначению. На самом деле, все вполне логично и адресно.
KAPITAL.KZ. «Андрей Чеботарев: Если что-то бесплатно, то товар — это ты» — «В текущих условиях роль медиа может занимать основной вес в оценке компаний. Между тем такие показатели, как прибыль на акцию или динамика EBITDA уходят на второй план. Это вносит некоторый сдвиг при формировании классической справедливой стоимости некоторых компаний», — отмечает аналитик международной инвестиционной компании Exante в Казахстане Андрей ЧЕБОТАРЕВ. В интервью он рассказал о том, как под влиянием новых трендов меняется фондовый рынок и почему казахстанцы не стремятся отдавать свои пенсионные излишки в управление частным инвесткомпаниям.
CHECK—POINT.KZ. «Джанибек Сулеев: «Казахстанская журналистика живет в эпоху перманентной революции»» — В преддверии профессионального праздника – Дня работников средств массовой информации – коллега рассуждает о прошлом, настоящем и будущем отечественной журналистики — От системы, скажем так, советской журналистики уже практически ничего не осталось. Разве что люди – уходящая натура… Все работают совершенно в новых условиях. Имеется в виду, что структурирование СМИ уже другое, появились совершенно новые информационно-коммуникационные формы, технологии. В этом смысле мы живем в эпоху перманентной революции… Пришла мировая пандемия ковида, и многие открыли для себя мир удаленки – а что, так можно было?!. На армию людей, занятых добыванием, обработкой и запуском информации – а это по-прежнему журналисты (в том числе!) – это тоже оказало влияние, прежде всего, на приобретение новых скилов (навыков) в деле влияния на аудиторию.
AZATTYQ.ORG. «Надежды чиновников и реалии свалок. Путешествие по мусорным полигонам Алматинской области» — Как будут работать мусоросжигающие заводы в Казахстане, чего ждать от нового экологического кодекса и почему в стране так много стихийных свалок? Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан ПРИМКУЛОВ попытался ответить на вопросы журналистов во время поездки по мусоркам Алматинской области.
KURSIV.KZ. «Кем в Казахстане работают трудовые мигранты» — В Казахстане впервые с начала 2020 года выросло число иностранцев, работающих в стране по квотам. С весны 2021-го количество трудовых мигрантов увеличилось на 10% и составило 15,4 тыс. человек. Каждый четвертый из них китаец.
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