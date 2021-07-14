Министра в отставку, а преемник – кто?

Кто ответит за высокие цены на продукты, джут, и вообще - главную отрасль страны?

«Указом Главы государства Омаров Сапархан Кесикбаевич освобожден от должности министра сельского хозяйства Республики Казахстан. 10 июля 2021 года», — такие увольнения случаются чрезвычайно редко. Да, на этот раз случилось.

Однако в столь строгом документе не указаны мотивы и основания отставки, хотя, наверное, следовало бы – формат указа, в принципе, позволяет это сделать.

И все-таки – не принято у казахстанского истеблишмента рубить по живому. Ведь этому товарищу надо будет уже скоро восстать из пепла и заполучить в очередной раз высокую должность.

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Увы, очень часто случается именно так – смещенные с должности по отрицательным основаниям уже в течение года-двух обнаруживаются на новых, не менее хлебных местах, и, конечно же, неизменно в качестве бастыка.

Вот вы знаете, а послужной список Сапархана Омарова, если судить только о карьерных достижениях (если за ними стоит хоть что-то), впечатляет. Сразу по окончании Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова он начал работать в Национальной комиссии РК. Но уже на следующий год он, уроженец станции Утрабат Кызылкумского района Чимкентской области, пошел по сельскохозяйственной стезе, влившись в ряды менеджеров Продовольственной контрактной корпорации и уже через 5 лет став управляющим директором квазигосударственной конторы. Более того, некоторое время (2006-2007 годы) он даже выполнял обязанности вице-президента корпорации. Правда, потом случился «зигзаг удачи» — «стажировка» в Администрации президента РК. Тот, кому улыбается эта удача – уже непростой человек, ему солнце светит ярче, чем другим.

Более того, уже скоро Сапархан Омаров, как и положено экономисту, прошел вторую Мекку, став членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2011-2014 годы). Затем снова, по старой памяти, вернулся к управлению сельским хозяйством, на этот раз в качестве вице-министра (2011 по 2014 годы). Ну и, наконец, с 25 февраля 2019 года по 10 июля 2021 года, служил министром сельского хозяйства.

Не сказать, что служил верой и правдой. Служил – как мог.

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Что в вину поставили министру и позорно отправили (пока что) в никуда? На экстренном заседании правительства в прошлую субботу принимал участие глава государства. Одной из главных проблем он определил подорожание продуктов питания.

«Пандемия обнажила уязвимость страны с точки зрения продовольственной безопасности, — заявил Касым-Жомарт Токаев. — Критика неспособности отечественной сельхозотрасли обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами абсолютно справедлива. Помимо производственных издержек, ключевыми факторами ценообразования являются сезонность и непрозрачные посреднические схемы. Сезонность поставок, как следует из самого термина, абсолютно ожидаема, предсказуема, а значит и управляема. Решение данного вопроса лежит в создании современной и доступной инфраструктуры хранения продукции до следующего сезона. Поручения по строительству и модернизации овощехранилищ давались не раз. Но ситуация в лучшую сторону не меняется. Следует системно решить эту проблему».

И президент поручил правительству совместно с акимами разработать план строительства и модернизации овощехранилищ, потребовав направить часть денег из многочисленных программ поддержки именно на эти цели.

Ох, и еще одна неожиданная мера — правительству совместно с НПП «Атамекен» поручено провести оценку эффективности действующих инструментов сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и предложить пакет новых, более эффективных мер. Для Казахстана в плане удорожания продуктов избыточное посредничество – проблема номер 1. И взгляд на проблему, увы, не меняется годами. На тему, — чтобы, наконец, узаконить это посредничество, никто не думал. Хотя, в силу менталитета и торговых обычаев, стоит подумать в первую очередь. Иной раз без посредника не выйти на рынок и не продать – нет ни времени оторваться от хозяйства, ни опыта, ни связей. Значит, нужно узаконить, наконец, институт посредничества и поставить его в строго определённые рамки, чтобы его прибыль не превышала прибыль производителей и не давила на потребителей. И чтобы они налоги платили, кстати.

Вот чего точно не стоит делать – так это создавать комиссии по расследованию подобных посреднических схем в регионах. Это старые, отжившие свое, методы регулирования.

Ну и, конечно, ведомство получило отрицательную оценку в связи с джутом (падежом) скота в Мангистауской области, где количество погибшего скота достигло 3 тысяч. На самом деле, чрезвычайная ситуация не только в этой области, он, как пандемия, охватил западные регионы страны, и наверняка джут более серьезный, чем докладывают на официальных совещаниях. У нас же любят недоговаривать.

В общем, в итоге отправили в отставку министра сельского хозяйства (и поделом), но акимы, которые не приняли правильные решения, остались при своих должностях – это как? Им поручено совместно с холдингом «Байтерек» в срочном порядке разработать комплекс мер для поддержки пострадавших фермеров. Без длинной указки никак? Способны ли они думать и решать проблемы вообще, если докатились до джута?

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Свято место, как известно, пусто не бывает – пост министра временно позволили занять его заместителю, который, опять-таки, скорее экономист и юрист, чем специалист по сельскому хозяйству.

На какие только позиции ни забрасывала профессиональная судьба Ербола Карашукеева, и кем он только ни работал. Но в 2007-2009 годах (ищем взаимосвязи с с\х) это были КазАгро и Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, а два последних года даже возглавлял холдинг КазАгро — до марта 2021 года.

На этом все. Нерадостно, невдохновляюще. Даже самый талантливый экономист вряд ли может стать успешным министром сельского хозяйства. Здесь необходимы совершенно другие качества. И работа даже в над-сельско-хозяйственных структурах, как показывает опыт Сапархана Омарова, не страхует от фиаско.

Поэтому ждем назначения настоящего хозяйственника.

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