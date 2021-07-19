«Начнем с того, что ученых в здравоохранении не осталось… То же касается и экономики». «Объем злоупотреблений в строительстве может превышать несколько миллиардов долларов в такой экономике как Казахстан». «Качество наших элит не позволит достичь успеха»

Сетевой Казахстан 19 июля 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О вирусных сценариях» — А что до Казахстана, то начнем с того, что ученых в здравоохранении не осталось. В 90-е немало специалистов (в том числе молодых) ушли из профессии в бизнес или эмигрировали. Возник мощный поколенческий разрыв, ибо сейчас остро не хватает именно опытных врачей среднего возраста, которые бы передавали опыт (свой и старших поколений) молодежи… То же касается и экономики: за несколько десятилетий возник типаж правительственного чиновника, который не знаком с технологическими процессами базовых предприятий национальной экономики, природно-климатическими условиями страны, опытом их анализа и комплексного использования, не изучал не только политэкономию социализма, но и кейнсианство…

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Как разбогатеть строительной компании в Казахстане?» — Решение этой проблемы может быть в прозрачности отрасли, прозрачном секторе производства и импорта строительных материалов, открытого земельного кадастра, даже в городах, чтобы исключить злоупотребления как у частника, так и в госаппарате. По предварительным оценкам, объем злоупотреблений в строительстве может превышать несколько миллиардов долларов в такой экономике как Казахстан. Важным шагом может быть создание детально прописанных генеральных планов развития для каждого региона, меняться которые могут лишь с разрешения президента и парламента. В таком случае, мы можем ожидать красивых городов, застроенных качественным жильем. А пока нам до этого далеко.

365 INFO . KZ . «Для кого риски умереть от коронавируса самые высокие?» — Отказаться от ежедневной статистики по заражению Covid-19 предложил политолог Данияр АШИМБАЕВ. Он считает, что она не отражает реальную картину происходящего. А значит, использовать ее как основу для принятия решений в пандемию бессмысленно — вместо этого минздрав должен выстроить продуманную систему профилактики болезни. Одного масочного режима не достаточно. Вячеслав ЛОКШИН, казахстанский ученый, акушер-гинеколог и репродуктолог тоже высказался на этот счет. По его мнению, не все так однозначно. Статистика позволяет управлять ситуацией. Отказаться можно и от нее, и от масок, но тогда здравоохранение Казахстана не справится с потоком пациентов. Не хватит ни людских, ни материальных ресурсов…

«Врачебные кладбища: к чему может привести безнаказанность медиков?» — Декриминализировать врачебные ошибки в министерстве здравоохранения пытаются уже не первый год. Но в обществе эта инициатива бурной поддержки не вызывает. Главный аргумент противников — от безнаказанности медики вообще забудут о качестве лечения. Но свои аргументы есть и у докторов. Один из них — якобы неверно понимают сам термин «декриминализация врачебных ошибок». Зульфия БАЙСАКОВА, руководитель союза кризисных центров, категорически против декриминализации врачебных ошибок.

NOVGAZ.COM . «Национальная безопасность невозможна без информационной!» — Депутаты Мажилиса парламента РК Артур ПЛАТОНОВ вместе с коллегой Айдосом САРЫМОМ, в рамках канвассинга посетили руководителей брендов «Время», «Новая газета» — Казахстан» и провели три встречи с известными журналистами… Мажилисмены пообещали, что на осенней сессии будут поднимать вопросы распространения печатных СМИ. Иначе, если государство отстранится от поддержки своих газет, то будет читать чужие.

CARAVAN . KZ . «Акимат и министерство ссылаются друг на друга: почему Ильясу Есенберлину так и не установили памятник в Алматы» — На протяжении 10 лет Фонд имени Ильяса ЕСЕНБЕРЛИНА пытается сдвинуть с мертвой точки вопрос установки памятника выдающемуся классику казахской литературы в Алматы. Пока инициатива не находит поддержки у чиновников. Обращение к Президенту, городским властям и даже письмо, написанное от лица деятелей культуры, – результатов не дали. Ильяс ЕСЕНБЕРЛИН, на минуточку, самый покупаемый в стране и переводимый за рубежом казахский автор. Его произведения изданы миллионными тиражами. Так неужели он не заслужил, чтобы память о нем увековечили в любимом городе?

TENGRINEWS . KZ . «Феномен Иманбека еще не раскрыт. Министр культуры ответила на вопросы» — Днем работает в правительстве, а после продолжает писать музыку. Была преподавателем Jah Khalib, предложила Иманбеку ЗЕЙКЕНОВУ заняться музыкальным образованием. Фразу «государство примазалось», когда говорят об успехах казахстанских артистов, считает неприятной и несправедливой. Министр культуры и спорта Казахстана, музыкант Актоты РАИМКУЛОВА ответила на несколько вопросов корреспондента Tengrinews.kz о музыкальной индустрии страны.

CENTRASIA . RU . Талгат КАСЕНОВ – «Чума после пира: водные проблемы Алматы как источник многолетнего обогащения» — Проблема питьевой воды в Казахстане окончательно окрасилась в цвета мятежа и бунта. В ночь на 12 июля жители комплекса «Нурия», что под Алматы, перекрыли Талгарскую трассу – они требовали восстановить водоснабжение. А двумя неделями ранее республиканский канал КТК опубликовал репортаж уже об алматинском микрорайоне, считающемся элитным – здесь расположены жилые комплексы с квартирами премиум-класса (примерно в 50 млн тенге и выше) и коттеджные городки. И все эти люди с амбициями и деньгами каждое лето сидят без или почти воды. Ситуация в этом году стала критической – жители ущелья Ремизовка не получают воду уже десять дней, хотя в репортаже КТК представители ГКП «Алматы Су» отрапортовали, что проблема решена.

TIME . KZ . «Сегодня без прививки — завтра без работы» — Минздрав пересмотрел сроки срочной и обязательной вакцинации работников больших, не очень и малых предприятий. Полностью привиться все, у кого нет противопоказаний, должны теперь до 1 сентября… В пятницу вечером на пресс-конференции представители Минздрава заявили о планах вакцинировать детей с 12 лет и ревакцинировать тех, кто привился больше шести месяцев назад, чтобы обновить иммунитет.

«Вот тебе, фермер, и время “Ч”» — Давать скотине картон вынуждены из-за дороговизны кормов мангистауские фермеры. Нынешняя засуха обнажила ряд серьезных проблем в сельском хозяйстве. После массового падежа скота в Мангистауском регионе постарались наладить поставки кормов. Однако из-за дорогой логистики для большинства фермеров это оказалось неподъемной ношей. Для выяснения и разрешения трудной ситуации в регион прибыл недавно назначенный исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Ербол КАРАШУКЕЕВ.

EXCLUSIVE . KZ . «Качество наших элит не позволит достичь успеха» — Жизненно важным для любого общества является выдвижение на уровень власти людей, обладающих высокими интеллектуальными, гражданскими и нравственными качествами, а также постоянное воспроизводство элиты за счет наиболее прогрессивной, пассионарной части социума. Ни первому, ни второму требованию мы не соответствуем, а это значит, что у нас отсутствуют основания не только для успешного развития страны, но и для смены элит мирным путем.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Инфляция в Казахстане как итог титанических усилий правительства» — Мы уже писали, что НУХ «Байтерек» является институтом неразвития и фактически превратился в правительственное агентство по замещению рынка государством. Недавно опубликованная аудированная отчётность холдинга за 2020 год еще раз подтвердила это.

«230 тыс. подписей: в ТОП-3 противников обязательной вакцинации Кокшетау, Караганда и Жанаозен» — Активисты Казахстанского союза родителей и «Единства осознанных KZ» передали порцию подписей против обязательной вакцинации, использования программы ASHYQ и вынесения постановлений санврачей, противоречащих Конституции РК.

VLAST . KZ . «Большинство зарегистрированных кандидатов в акимы сельских округов – самовыдвиженцы» — 14 июля в Казахстане завершились регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Как сообщил помощник президента страны Ерлан КАРИН, большинство зарегистрированных кандидатов в акимы сельских округов – самовыдвиженцы.

REZONANS . KZ . Ассоль МИРМАНОВА – «О выборах» — 25 июля в Казахстане пройдут первые выборы акимов, которые должны стать точкой отсчета нового этапа развития местного самоуправления. Сначала говорилось о 836 округах, далее эта цифра постоянно снижалась. В итоге, на выборах акимов сельских округов будут предлагаться 730 кресел. Как мне объяснили причины снижения количества выборных округов – кто-то вышел на пенсию, кто-то сам ушел, нашлись какие-то причины. В общем, сейчас особого «кина не будет». Кино будет потом – с выключенным звуком.

LITER . KZ . «Школы и вузы Казахстана возвращаются к традиционному формату обучения. Как это будет» — С 1 сентября 2021 года организации образования в Казахстане планируют вернуться к традиционной форме обучения. Liter.kz узнал у Министерства образования и науки РК, как это будет организовано.

STANRADAR . COM . «Казахстан. 3 млрд долларов за Байконур: эксперт ответил на претензии политолога» — Политолог Санжар БОКАЕВ на своей странице в Facebook поднял вопрос о целесообразности существования Министерства аэрокосмической промышленности, «копейках», которые платит Россия за аренду «Байконура», и об отсутствии интереса Казахстана пригласить к сотрудничеству компанию Илона Маска SpaceX. На самом деле освоение космоса и эффективность бюджетных трат на эти цели давно вызывает вопросы у общественности. И если бы государство было более разговорчивым, они возникали бы реже. А пока тезисы Санжара Бокаева проанализировал генеральный директор cosmos.kz, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан АСЕЛКАН.

AZATTYQ . ORG . ««Бесчестный пропагандист» Назарбаева и блоги как оплот свободы слова в Казахстане» — Американского режиссера Оливера СТОУНА продолжают критиковать за фильм об экс-президенте Казахстана. В ответ тот предлагает «хвалить (Назарбаева) за то, что он не превратил страну в помойку». Американский журнал Foreign Policy между тем высоко отзывается об «альтернативной прессе» в Казахстане — блогах, но опасается, что этот позитивный тренд «продлится недолго».

INFORMBURO . KZ . «Борьба со скотокрадами в Казахстане: предлагают выдать оружие пастухам» — С начала года в Казахстане задержаны около двух тысяч скотокрадов. Однако животноводы недовольны работой полиции и хотят защищать свои стада с оружием в руках.

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