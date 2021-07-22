Данияр Ашимбаев «разбушевался»

Сетевые СМИ о гневных публикациях известного политолога

Татьяна КИСЕЛЕВА – «Вместо мечетей надо строить школы — политолог об исламизации Казахстана» — Исламский мир активно заходит в Казахстан. Один из самых эффективных методов популяризации религии — благотворительность, которая по масштабам превосходит любые госпрограммы.

По мнению политолога Данияра АШИМБАЕВА, оказывая гуманитарную помощь, подобные организации ищут новых приверженцев ислама. Сам основатель благотворительного учреждения Мухаммед бен Рашид Аль Мактум исповедует и распространяет ислам суннитского толка. Однако, как отмечает политолог, усиление исламизации в Казахстане не способствует росту культуры и образования.

Данияр Ашимбаев. (Фото с facebook.com)

— Государственная идеология у нас достаточно размыта. И не становится системой морально-этических ценностей. Хотя бы потому, что многие высшие чины сами не разбираются в тех ценностях, которые пытаются проповедовать всем остальным. Возникает идеологический вакуум, который и заполняет религия. Исламизация в Казахстане не представлена одним течением. С одной стороны, значительная часть населения страны при переписях и опросах относит себя к той или иной религии, элементарно не в курсе ее ценностных наборов. А многие религиозные обычаи и нормы стали частью бытовых традиций, нежели чем-то духовным. Это погребальные, свадебные обряды и так далее. С другой стороны, мы видим, что количество различных групп, в том числе и экстремистских, достаточно большое. Многие религиозные течения периодически политизируются.

Если помните, был скандал с суфистами и коранитами, когда они пытались зайти в политику. Потом была проведена формализция, и теперь в политике они присутствуют, но уже не в публичной форме, — отмечает он.

Вместе с тем нужно понимать, что в современных культурных реалиях население нуждается в определенном ценностном наборе. По наблюдениям политолога, на тему справедливости в Казахстане большой запрос. Но в тоже время понятие справедливости все толкуют, исходя из своих интересов. Судебная система, которая должна была в нормальных условиях регулировать вынесение справедливых приговоров, доверием сегодня не пользуется. В связи с этим справедливость становится предметом экстремистских спекуляций. В первую очередь религиозного толка.

Растет число мечетей, но по-прежнему не хватает школ. И проблема не только в нехватке инфраструктуры, но и в недостатке кадров. В последнее десятилетие на педагогические специальности шли только набравшие низкие баллы. Это негативно отразилось на качестве образования.

Но дело в том, что векторы развития нашего государства и общества направлены не вперед, а все больше обращаются назад…

Данияр АШИМБАЕВ – «О либерализме» — В конце президент рекомендовал госаппарату «проявлять инициативу, исполнительность и умение, желание принимать столь необходимые оперативные решения». Он отметил, что «аппарат должен быть собран и нацелен на результат».

По сути, президент в достаточно мягкой форме констатировал провал работы правительства, министерств, акиматов, квазигоссектора практически по всем направлениям работы, который сам же отчасти объяснил внешними факторами и конъюнктурой мирового и национального рынка.

На том фоне отставка главы Минсельхоза производит впечатление совершенно символического жеста, который ожидаемого эффекта совершенно не достиг.

Ситуация в экономике с эффектом на социальную сферу становится все более критичной, в то время как то, что государство подает как карантинные меры только усугубляет ситуацию. Принципиальных мер по улучшению качества государственной экономической политики, политики в сфере здравоохранения, социальной сфере, контроля над инфляцией и внешним долгом, да и в целом по реформе системы управления государство не в состоянии выработать. Понимание проблем есть, но понимания их решения — нет.

Если вдуматься, то президент в очередной раз пытается поручить исполнительной власти выполнять то, что она должна делать по долгу службы.

Представляется, что советы и увещевания смысла особого иметь не будут. В соответствие с концепцией «слышащего государства» государство услышало своего президента, но по традиции вряд ли будет что-то делать.

Ладно, государство не готово на экономический и политический либерализм, но либерализм к кадрам может быть оправдан только если эти кадры хорошо работают…

Руслан БАХТИГАРЕЕВ – «Данияр Ашимбаев, политолог: Некоторые министры и акимы заслуживают пинка под зад» — Поэтому остается только констатировать, что по самым важным вопросам у государства полный паралич. И министра сельского хозяйства сняли, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Но поскольку его сняли за засуху, указав, что он не единственный виновный в этой ситуации (ведь есть акимы областей, есть Казгидромет, который относится к Министерству экологии), то выглядит все очень странно. По идее, что мешало тем же акимам регионов поднять шум и начать принимать какие-то меры, когда вся эта ситуация с засухой только начиналась? Где были профильные вице-премьеры Алихан СМАИЛОВ и Роман СКЛЯР? Где был замруководителя администрации президента Тимур СУЛЕЙМЕНОВ, отвечающий за социальную сферу, экономику, здравоохранение и реформу госуправления? На эти вопросы никто не ответил. Либо глава государства не хочет кого-то обидеть резкими действиями, либо госаппарат целиком и полностью вышел из-под контроля.

Данияр АШИМБАЕВ – «Непотопляемый аким: феномен Сагинтаева» — Алматы практически ежедневно сотрясают скандалы, но акима это словно никак не касается. Поручения президента не выполняются, указания Елбасы игнорируются, но г-н САГИНТАЕВ по-прежнему сидит на своем месте. Жители выходят на акции протеста, СМИ и социальные сети бурлят, но «слышащее государство» самый крупный мегаполис страны упорно игнорирует.

Возникает вопрос: а в чем секрет выживаемости Сагинтаева? Ведь ему удалось пересидеть без последствий даже суд над зятем-банкиром, хотя правительство под руководством Сагинтаева в свое время списало несколько десятков миллиардов тенге банку указанного зятя.

Во-первых, может, Сагинтаев – эффективный руководитель? Начнем с его прежних постов. Правительство потеряло миллиарды в лопнувших банках, в том числе и аффилиированных с самим премьером, провалило предвыборные программы первого президента и правящей партии, не вылезало из скандалов. Не без участия правительства разгорелся скандальный конфликт с Кыргызстаном. Под финал работы члены правительства Сагинтаева были названы первым президентом «трусами». Перед отставкой доложились об огромных успехах в сфере цифровизации, в том числе в сфере образования, которые через год оказались липовыми.

А что касается работы в качестве мэра Алматы, то аппарат г-на Сагинтаева забрасывает столицу бравурными докладами, что вызвало даже ироничное высказывание президента насчет того, что «вы только и умеете, что красиво писать». При этом в различных высоких столичных кабинетах постоянно спрашивают: что у вас такое происходит в городе?

Во-вторых, может, у Сагинтаева высокие покровители? Вопрос в наших реалиях оправданный, но изучение биографии мэра позволяет отметить, что все, с кем он работал, при первой оказии багрили его дальше и старались не пересекаться. Некоторые высокие чины в частном порядке горько сожалели, что когда-то в чем-то ему помогали. Мэром недовольны и в «Ак Орде», и в «Библиотеке», и в правительстве, и в партии, и в парламенте (не говоря уже о горожанах).

В-третьих, может, Сагинтаев – очень компетентный руководитель? Да в том-то дело, что сказать такое очень сложно. Экс-премьер плохо разбирается в экономике, не умеет вести диалог ни с начальством, ни с подчиненными, ни с населением. Он не умеет организовать командную работу, страшно боится ответственности и публичности, ревнует к репутации предшественников, косноязычен. Политика акимата показывает, что вопросы культуры, образования, экологии, здравоохранения (кроме неадекватных карантинных мер) акиму и его подчиненным глубоко чужды. Работой акима довольны разве что застройщики, получающие земельные участки, финподдержку и узаконения любых своих капризов в таких объемах, что вопрос о наличии в этих процессах коррупционных схем снят как риторический.

Все упирается в том, что президент Токаев почему-то игнорирует все жалобы и оставляет без рассмотрения предложения даже не об увольнении, а хотя бы о выговоре акиму.

Марсель ХАМИТОВ – «Данияр Ашимбаев: Медицинская мафия в Казахстане под шумок реорганизует отрасль» — «Мы видим, что обсуждать стратегию того, что Минздрав страны, прикрываясь борьбой с коронавирусом, делает на самом деле, никто не собирается. Между тем продолжается тотальная приватизация системы здравоохранения» – известный казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ в интервью Ia-centr.ru рассказывает о виноватых в кризисе системы здравоохранения в стране и о том, можно ли еще что-то исправить.

— Мы видим, что обсуждать стратегию того, что Минздрав, прикрываясь борьбой с коронавирусом, делает на самом деле, никто не собирается. Между тем продолжается тотальная приватизация системы здравоохранения. Те 40 больниц, которые они собираются снести, в них лечится практически все население страны. Но их вдруг объявляют изношенными и собираются сносить, построить на их месте новые. Причем застройщик потом станет оператором бывших государственных больниц. Вы понимаете, к чему это ведет?

При этом медицинское лобби изо всех сил лоббирует декриминализацию термина «медицинская ошибка» и вообще настаивает на его запрете. Медицина становится полностью частной. Декриминализация врачебной ошибки приведет к тому, что врачей невозможно будет привлечь к ответственности.

При этом «светила» медицины требуют пересмотра тарифов на медицинское обслуживание в «сторону справедливости», то есть повышения. Потому что другой справедливости, по их мнению, быть не может. Финансирование должно увеличиваться, ответственность – снижаться, а вся система должна быть частной. И какой вывод напрашивается?

Медицинская мафия под шумок стремительно проводит реорганизацию отрасли в интересах частных инвесторов. А потом выясняется, что у нас строят модульные госпитали на территории археологических памятников, по ценам превышающим все допустимые, без соблюдения каких-либо строительных норм, потому что это делается экстренно. При этом эти модульные больницы закрываются на ремонт менее чем через полгода после ввода в эксплуатацию.

При этом мы видим, что в действиях засланных врачей логики особой нет. Если бы государство обеспечило ПЦР-тестирование по госрасценкам – это было бы одно дело. Но ПЦР-тестирование в качестве альтернативы обязательной вакцинации осталось в частных руках. И цены на него вызывают у людей, мягко говоря, недоумение и возмущение.

В конце концов президенту, хотя бы для повышения собственного авторитета, не плохо было бы отправить в отставку не стрелочников, а тех, чья работа реально привела к ухудшению ситуации. Без наказания, отставок и арестов должностных лиц наш аппарат лучше работать не будет.

Данияр АШИМБАЕВ – «О вирусных сценариях» — Мир либо сам будет вынужден разбрестись по национальным квартирам или блокам, либо его заставят это сделать внешние факторы. Другие сценарии еще более катастрофичны.

А что до Казахстана, то начнем с того, что ученых в здравоохранении не осталось. В 90-е немало специалистов (в том числе молодых) ушли из профессии в бизнес или эмигрировали. Возник мощный поколенческий разрыв, ибо сейчас остро не хватает именно опытных врачей среднего возраста, которые бы передавали опыт (свой и старших поколений) молодежи.

Коррупция, конфликты среди аксакалов-академиков привели к тому, что многие были вытеснены из профессии или из страны. Практически все реформы здравоохранения, которые проводились последние три десятилетия, касаются только финансово-управленческого вопроса, а врачебный только ухудшают. В этой связи достаточно очевидно, что правительство оказалось не в состоянии опереться на квалифицированное мнение врачебного сообщества, поскольку таковое в стране отсутствует. Санитарно-эпидемиологическая служба давно деградировала вместе с медицинской наукой. Есть отдельные специалисты-практики, но не более того. Казахстанские власти в этих условиях следуют в фарватере тех решений, которые принимаются в других странах.

То же касается и экономики: за несколько десятилетий возник типаж правительственного чиновника, который не знаком с технологическими процессами базовых предприятий национальной экономики, природно-климатическими условиями страны, опытом их анализа и комплексного использования, не изучал не только политэкономию социализма, но и кейнсианство (потому что «старье» и «слишком сложно»), зато впитал мантры про невидимую руку рынка, необходимость привлечения иностранных инвестиций и борьбу за места в разных рейтингах.

Со временем такие специалисты распространились по всему госаппарату, где с ограниченным теоретическим багажом впитали практику бессмысленных государственных программ, которые не понятно как планируются и уже совсем непонятно как реализуются. Поэтому рассчитывать на то, что отечественные специалисты по экономике просто не могут ни предложить альтернативного видения состояния дел в национальной экономике, ни уж тем более сценариев ее реформирования.

Поэтому идет следование за экспертами и чиновниками из соседней России, которые в массе своей также ориентируются не на национальный опыт и ресурсы, а на «актуальные глобальные тренды». В этих условиях ожидать выработки самостоятельной политики в основных сферах просто не приходится. Этот навык давно утрачен, как и умение критически воспринимать опыт, даже собственный.

Казалось бы, нужно улучшать систему подготовки кадров и развивать государственное здравоохранения, снизить темпы урбанизации, перейдя к политике формирования экологически комфортной среды обитания, сделать национальную валюту инвестиционным инструментом, повысить транспарентность принятия решений на местном уровне, провести демонополизацию банковской системы, отказаться от бессмысленных государственных инвестиций в пафосное никуда. Но, к сожалению, эти меры не входят в число не то, что приоритетов, но и в перечень в принципе известным властям мероприятий. Это же касается и противодействия коронавирусу. Власти знают (а) карантин и (б) вакцинацию, на которых чиновничество научилось выстраивать коррупционные схемы. И необходимость «улучшения инвестиционной привлекательности страны».

Поэтому, пока в мире не примут новую парадигму, никто в Казахстане не будет искать альтернативных путей. Никто даже не озаботился вопросом обобщения опыта немедицинских мер борьбы и профилактики КВИ…

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