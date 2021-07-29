«Живу в Аксае, работаю в Москве»

На фоне высокого уровня безработицы в ЕАЭС появился общий рынок вакансий

«Коллеги, где вы ищите сотрудников?», — с таким вопросом недавно обратилась в Facebook одна френдесса и рассказала о том, с чем пришлось столкнуться ее компании в поисках сотрудника. Известный рекрутинговый сайт взял деньги за поиск и не предложил вообще ни одной кандидатуры. А на претензии клиента ответил: «Это не наша проблема».

Танцуют все!

Между тем, возможности по поиску сотрудников расширяются. Причем, расширяются оттуда, откуда не ждали. С 1 июля в странах Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) стартовала унифицированная система поиска «Работа без границ».

Представляете, вам нужны сотрудники. Вы сидите в Алматы, и у вас есть шансы в короткие сроки найти нужного специалиста в России, Беларуси, Кыргызстане или Армении. Для этого достаточно пройти регистрацию на информационном портале электронной биржи труда.

Точно такая же возможность появляется и у соискателей. Если вы – дипломированный специалист или владеете уникальными навыками, то запросто можете найти работу не в своем родном Урюпинске, а в другом городе и даже в другой стране. И, скорее всего, вам предложат условия, от которых вы не сможете отказаться. Централизованная база данных о вакансиях и соискателях, вероятно, будет стимулировать конкуренцию на рынке труда и работодатели действительно ценным специалистам будут платить больше.

В проекте «Работа без границ» участвуют уже действующие системы из пяти стран-участниц ЕАЭС: информационная система по поиску работы и подбора персонала «Горц» http://workforall.am (Республика Армения), информационный портал государственной службы занятости http://gsz.gov.by (Республика Беларусь), информационный портал «Работа» – электронная биржа труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан https://www.enbek.kz/, информационный портал «Занятость» Информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики http://www.zanyatost.kg, информационная аналитическая система – общероссийская база вакансий «Работа в России» https://trudvsem.ru/ (Российская Федерация). «Информационные системы государств-участников проекта взаимодействуют между собой посредством типового программного обеспечения (интегрированного в национальные информационные системы), уникального унифицированного интерфейса и методов API», — сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Воспользоваться унифицированной системой поиска «Работа без границ» можно после авторизации в этих национальных информационных системах.

Проект – уникальный в своем роде. Благодаря ему будет сформирован полноценная цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости граждан ЕАЭС. Это особенно актуально, поскольку рынок труда во всем мире штормит, особенно, в период пандемии.

Безработицу начали считать по-новому

Эксперты АО «Центр развития трудовых ресурсов», проанализировав тенденции на мировом рынке труда, обусловленные последствиями пандемии коронавируса, пришли к выводу, что не следует ожидать, что уровень безработицы в мире, повысившийся в 2020 году, придет в норму в текущем или следующем году.

«Мировой ВВП, по данным Всемирного банка, в 2020 году сократился на 3,6%, и это худший результат за всю историю наблюдений, начиная с 1961 года. Даже мировой финансовый кризис 2009 года обошелся миру в 1,7% потерянного ВВП. Общемировой уровень безработицы на фоне кризиса вырос до 6,5% в 2020 году в сравнении с 5,4% в 2018-2019 годах. Ожидается, что в 2021 году он незначительно сократится до уровня в 6,3%», — написали в своем исследовании аналитики.

Поскольку многие люди формально не теряли работу и сохраняли связь с рабочим местом, находясь в вынужденных отпусках, альтернативным безработице показателем является показатель отработанного времени. Так, по данным МОТ, всего за прошлый год количество отработанного времени сократилось в мировом масштабе на 8,8%, что означает потерю 303 млн. рабочих мест с полной занятостью (здесь и далее речь идет именно о рабочих местах (РМ) с полной занятостью). В разрезе регионов наибольшие потери понесли экономики стран с доходом ниже среднего, где они составили 11,3% (132 млн. РМ). Страны с высокими доходами потеряли всего 8,3% (46,3 млн. РМ), с доходами выше среднего уровня – 7,3% (110 млн. РМ), с низкими доходами – 6,7% (15 млн. РМ).

По данным аналитиков, страны, входящие в G20, потеряли совокупно 195 млн. РМ в 2020 году, или 8,5% отработанного рабочего времени, а в 2021 году их потери уменьшатся втрое и составят 68,2 млн. РМ, что соответствует сокращению отработанного времени на 3%.

Самыми пострадавшими странами в этом отношении стали Перу, где сокращение отработанного времени составило 27,5%, Гондурас (24,3%), Панама (23,5%), Аргентина (21%). В США потери составили 9,2%, ЕС в составе 27 стран потерял 8,3%, Великобритания – 12,8%. Потери крупнейших экономик Евросоюза (Германии, Франции и Италии) составили 6,3%, 8,4% и 13,5% соответственно. В крупнейших азиатских экономиках количество отработанного времени сократилось следующим образом: в Китае – на 4,1%, Японии – на 5,4%, Индии – на 13,7%.

«В Казахстане, по оценкам МОТ, вследствие кризиса с COVID-19 в 2020 году отработанное работниками время по экономике в целом сократилось на 11,5% в сравнении с предыдущим годом, а потери рабочего времени, выраженные в количестве рабочих мест с полной занятостью (40 часов в неделю), составили 939,2 тыс. единиц. В соседних странах сокращение потерь рабочего времени варьируется от 8,5% в Российской Федерации и Узбекистане до 11,7% в Кыргызстане», — отмечают эксперты Центра развития трудовых ресурсов.

В квартальном измерении самым тяжелым для мировой экономики был второй квартал 2020 года, когда количество отработанного времени сократилось на 18,2% в сравнении с последним кварталом 2019 года при том, что в первом квартале потери составили всего 5,2%. Но уже в третьем квартале потери сократилось до 7,2%, а в четвертом – до 4,6%.

В МОТ ожидают, что в 2021 году мировые потери снизятся более чем в два раза в сравнении с потерями 2020 года и составят 3,5%, или 122 млн. РМ.

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