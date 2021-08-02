Казахстан – лишь 68-й в медальном зачете после девяти дней Олимпиады, Динара Садуакасова в топ-8 шахматного Кубка мира, фиаско «Кайрата» и «валидольные» победы трех других клубов РК в Европе

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Олимпиада: почти неделя без медалей

На летних Играх в Токио позади уже 9 соревновательных дней из 16. Обрели своих владельцев 179 комплектов наград из 339, или больше половины. В страновом зачете Казахстан пока идет лишь 67-м. Чтобы попасть в топ-50, надо завоевать хотя бы одно «золото», поскольку по состоянию на утро сегодняшнего дня представители уже 51 страны стали чемпионами Олимпиады. У нас же есть только бронзовые медали. Причем последняя из них была завоевана неделю назад.

Тяжелая атлетика. В третий день Олимпиады третью медаль, и снова бронзовую, Казахстану принесла Зульфия Чиншанло (женская весовая категория до 55 кг).

На снимке: Зульфия Чиншанло. (Фото с сайта НОК РК)

Уже во время выполнения первого упражнения – рывка – стало очевидно, что китаянка Ляо Цзююнь и филиппинка Гидилин Диас разыграют первые два места, а борьба за третье развернется между Чиншанло и узбечкой Муаттар Набиевой. Последняя в рывке подняла на восемь килограммов больше, чем Зульфия, но казахстанская штангистка, которая сильна во втором упражнении, ликвидировала это отставание. В сумме она набрала 213 кг против 212 кг у Набиевой.

Теннис. В шаге от пьедестала почета остановилась Елена Рыбакина. Она уверенно преодолела четыре круга в женском одиночном разряде, выиграв в том числе у победительницы двух турниров «Большого шлема» испанки Гарбинье Мугуруса (9-я в текущем рейтинге WTA), и дошла до полуфинала. На этой стадии ей противостояла швейцарка Белинда Бенчич (12-я). Ведя в первом сете со счетом 5:2, а затем заработав шесть сетболов, Рыбакина, тем не менее, уступила на тай-брейке. Вторая партия осталась за ней, но в третьей, решающей, она снова проиграла – 6:7, 6:4, 3:6. Поединок за «бронзу» поначалу складывался для Елены, можно сказать, беспроблемно: она не оставила своей сопернице украинке Элине Свитолиной (6-я) шансов в первом сете. Однако отдала ей на тай-брейке вторую партию, а затем и третью – 6:1, 6:7, 4:6.

Спортивная гимнастика. В этом виде спорта вчера начались соревнования на отдельных снарядах. Первыми на помост вышли спортсмены, оспаривавшие медали в вольных упражнениях.

На снимке: Милад Карими. (Фото с сайта НОК)

Среди восьми соискателей наград, которые добились этого права по итогам квалификации, был и наш Милад Карими. Кстати, он стал первым после Ернара Еримбетова (ОИ-2004) казахстанским гимнастом, пробившимся в финал олимпийского турнира. В итоге наш соотечественник занял высокое 5-е место. Завтра, во вторник, он поборется за медаль в упражнениях на перекладине.

Бокс. 26 и 27 июля стали черными днями для казахстанских любителей этого вида единоборств. Все пять наших боксеров (четыре парня и одна девушка), выходившие на ринг в поединках 1/8 финала, проиграли свои бои. Среди них действующий чемпион мира Бекзат Нурдаулетов (до 81 кг), серебряный призер ОИ-2016 Василий Левит (до 91 кг) и Аблайхан Жусупов, выступавший в той самой весовой категории (до 69 кг), которая на четырех предыдущих Олимпиадах неизменно приносила нам «золото». А вчера в 1/4 финала уступил сопернику и обладатель «серебра» мирового первенства 2017-го Абилхан Аманкул. Пока в полуфинал пробился только супертяж Камшыбек Кункабаев. Кроме него, в турнирной сетке остались лишь два казахстанца – Сакен Бибосынов (до 52 кг) и Закир Сафиуллин (до 63 кг), которым завтра предстоят четвертьфинальные поединки.

Легкая атлетика. Первый же день соревнований представителей «королевы спорта» на Олимпиаде стал последним для всех трех казахстанских прыгуний тройным, которые сумели отобраться в Токио. Они не смогли даже приблизиться к квалификационному нормативу 14 метров 40 сантиметров, выполнение которого требовалось для попадания в число двенадцати финалисток.

На снимке: Ольга Рыпакова. (Фото с сайта НОК РК)

Лучший результат среди наших девушек показала Ольга Рыпакова, которая с прыжком на 13.69 заняла итоговое 24-е место. Возможно, для нее, выдающейся спортсменки, обладательницы полного комплекта олимпийских наград, это были последние соревнования в международной карьере, которая началась 21 год назад.

Плавание. Неудачно сложились нынешние Игры и для олимпийского чемпиона 2016-го брассиста Дмитрия Баландина. В предварительных заплывах на своей коронной дистанции 200 метров он показал 7-е время и вышел в полуфинал, но на этой стадии проплыл лишь с 11-м результатом и соответственно не попал в число восьми финалистов. Впрочем, это в общем-то закономерный исход, поскольку в предолимпийском цикле он не демонстрировал те скорости, которые позволили бы ему бороться за медаль.

Борьба. Представители этого вида единоборств вступили в спор за медали вчера. От Казахстана на ковер выходили двое: призер двух последних чемпионатов мира Мейрамбек Айнагулов в греко-римской борьбе (весовая категория до 60 кг) и бронзовая медалистка Олимпиады-2016 Эльмира Сыздыкова в женской (до 76 кг). И тот, и другая встречались с соперниками из Кыргызстана, и оба проиграли. Сегодня настанет черед еще одного нашего «греко-римлянина» Демеу Жадраева (до 77 кг), а завтра – Нурсултана Турсынова (до 87 кг). Остальные две наши девушки, как и пятеро «вольников», вступят в борьбу за медали позже.

Шахматы: остановилась в четвертьфинале

В Сочи завершается Кубок мира. Как мы сообщали неделю назад, наша Динара Садуакасова (19-я в рейтинге FIDE) пробилась в топ-8 женского турнира.

На снимке: Динара Садукасова и Александра Горячкина

В соперницы по четвертьфиналу ей досталась одна из сильнейших шахматисток планеты россиянка Александра Горячкина (2-я). В первой партии наша соотечественница уступила, а вторая завершилось вничью. Итоговый счет – 0,5:1,5 очка. Дележ 5-8 мест на столь сильном по составу участниц турнире – несомненное достижение Динары.

В полуфинале Горячкина победила украинку Анну Музычук (7-я) и теперь в матче за титул встретится с другой россиянкой Александрой Костенюк (18-я).

Футбол: матчи, полные драматизма

Ни одна из четырех казахстанских команд, принявших старт в квалификации еврокубковых турниров, не выбыла из борьбы. Однако если три из них оказались сильнее своих соперников, причем в очень драматичных поединках, то четвертая была разгромлена, но, тем не менее, продолжит европейскую кампанию – правда, перейдя в турнир рангом ниже.

Алматинский «Кайрат» победивший в первом, домашнем, матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов сербский клуб «Црвена Звезда» (2:1), не смог выставить на ответный поединок оптимальный состав: несколько футболистов не вышли на поле из-за травм и коронавируса. Но даже это обстоятельство не оправдывает поражение с разгромным счетом 0:5. Теперь «Кайрату» придется «сменить прописку» и продолжить борьбу в квалификации второго по статусу турнира – Лиги Европы. 5 и 19 августа он дважды сыграет с армянским «Алашкертом».

Все три казахстанских клуба, выступающие в квалификации Лиги конференций, прошли в следующий раунд, причем всем трем пришлось для этого провести на поле дополнительные полчаса.

«Астана», неделей раньше выигравшая в родных стенах у греческого «Ариса» со счетом 2:0, в основное время ответного поединка в Салониках пропустила два безответных мяча, но в самом конце «овертайма» дебютировавший в составе нашей команды албанский защитник Энео Битри все же принес ей победу по сумме двух матчей.

Костанайский «Тобол» после поражения от хорватского «Хайдука» на его поле со счетом 0:2, казалось, имел мало шансов. Но к середине второго тайма забил в ворота соперника три гола, два из которых записал в свой актив нападающий узбекской сборной Игорь Сергеев. После этого гости получил право на пенальти, но Александр Мокин его отразил. И все же на 4-й компенсированной минуте «Тобол» пропустил один ответный мяч. Если бы действовало старое правило «при равном общем счете гол, забитый на чужом поле, считается за два», то костанайский клуб считался бы проигравшим по сумме двух матчей. Но это правило УЕФА недавно отменил, и в дополнительное время, причем опять же в самом его конце, Асхат Тагыберген точным дальним ударом забил решающий гол.

Карагандинский «Шахтер», проигравший в первом матче румынскому ФКСБ (0:1), вынужден был проводить домашний поединок в …Ереване – так решил УЕФА. Уже на 11-й минуте Михаил Габышев уравнял шансы команд, но на 76-й номинальные гости забили ответный мяч. Лишь в компенсированное время Айдосу Таттыбаеву удалось перевести игру в «овертайм». В конце концов, дело дошло до серии пенальти, в которой удачливее оказался «Шахтер».

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций соперником «Астаны» будет финский КуПС, «Тобола» – словацкая «Жилина», а «Шахтера» – украинский «Колос». Матчи состоятся 5 и 12 августа.

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