«Высокопоставленные чиновники должны быть готовы к тому, что их прослушивают»

Сетевые СМИ о шпионской программе Pegasus

«Нурлан Смагулов — новое имя в списке тех, за кем могли следить с помощью программы Pegasus» — Имя казахстанского бизнесмена Нурлана СМАГУЛОВА — 14-е в списке лиц, за которыми, согласно расследованию Pegasus Project, могли следить власти Казахстана с помощью израильской шпионской разработки военного уровня Pegasus.

Всего в список на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который участвует в Pegasus Project, добавлено три новых имени. Расследователи ранее уже упоминали Галимжана ЕСЕНОВА, бывшего владельца АТФ Банка и бывшего же зятя Ахметжана ЕСИМОВА, ныне внештатного советника экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

Неоднократно авторы расследования писали и о том, что слежка могла вестись за бывшим казахстанским банкиром и оппозиционером Мухтаром АБЛЯЗОВЫМ, получившим политическое убежище во Франции.

«Судя по десяткам номеров, можно предположить, что шпионили за всем режимом Назарбаева, практически сверху донизу, — наиболее вероятно, их собственные спецслужбы», — говорилось в заявлении, опубликованном 23 июля.

Уже названы объектами возможной слежки президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, премьер Аскар МАМИН, олигархи Кенес РАКИШЕВ, Булат УТЕМУРАТОВ (он был упомянут в отчете, но его имя пока не появилось в списке на сайте OCCRP), люди, близкие к среднему зятю Назарбаева Тимуру КУЛИБАЕВУ, в том числе племянник Алибек КУЛИБАЕВ (их в списке пока также нет), аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ, экс-глава фонда «Самрук-Казына» Ахметжан ЕСИМОВ, глава Банка развития Казахстана Абай САРКУЛОВ, а также два иностранных активиста, два журналиста и правозащитница.

В комитете национальной безопасности Азаттыку в этой связи заявляли, что не готовят никакого ответа по данному поводу.

«Токаев, Мамин, Сагинтаев… Список Pegasus Project о взломах и шпионаже пополнился новыми именами» — Серикжана МАУЛЕТБАЯ, корреспондента казахстанского новостного портала Informburo.kz, по его словам, сегодня много «поздравляли» с попаданием «в шорт-лист шпионского списка».

— Я предполагал, что меня прослушивают, но не ожидал, что окажусь в этом списке. Телефон реально начал садиться быстрее, однако утверждать, что это из-за слежки, не могу. Аппарат и номер менять не планирую. Не вижу смысла. Если я им интересен, они поставят прослушку и на новый номер и смартфон, — высказался журналист.

Серикжан говорит, что в ближайшее время намерен написать запрос в правительство и Акорду и потребовать объяснений.

Не удивлена наличием ее имени и фамилии в «списке «Пегаса»» (Pegasus) и известная правозащитница Бахытжан ТОРЕГОЖИНА. Она уверена, что за ней власти Казахстана наблюдают с самого начала ее правозащитной деятельности — с 1999 года.

— Я несколько раз находила в офисе подслушивающие устройства, и даже собирала пресс-конференцию по этому поводу. Был случай обнаружения прослушки в кафе, где я встречалась с родственниками Искандера Еримбетова. Поэтому для меня это не новость, — сказала Азаттыку Бахытжан Торегожина.

В «казахстанском списке» также глава ПЕН-клуба Бигельды ГАБДУЛЛИН.

Бигельды Габдуллин — казахстанский журналист, получивший известность в 1990-х годах в качестве редактора газеты «Новое поколение» и еженедельной оппозиционной газеты «21 век».

Бигельды Габдуллин отреагировал на появление его имени в списке постом в Facebook и сообщил, что его «прослушивают с 1998 года».

«Особенно усердствовал в этой работе покойный Рахат Алиев, незаконно закупивший за рубежом самую передовую в мире прослушивающую технику. Именно из-за жестких преследований с его стороны я вынужден был уехать в США и в качестве политэмигранта несколько лет прожить на чужбине. Дело Рахата Алиева продолжили его коллеги. В итоге в 2016 году я оказался за решеткой. Об этом написана мной книга «СИЗО»», – написал журналист.

В OCCRP отмечают, что приведенные имена лишь «небольшая выборка» казахстанских номеров, которые могли быть объектами хакерского взлома и/или слежки. Всего в списке «почти 2000 казахстанских номеров».

«Включение в список не означает, что телефоны этих людей были однозначно взломаны, но как минимум позволяет предположить, что ими интересовался клиент NSO Group (разработчик шпионской программы Pegasus) — с наибольшей вероятностью, правительство Казахстана», — говорится в докладе центра.

«Никому не доверяй. За казахстанскими олигархами и чиновниками могли следить с помощью Pegasus» — Двадцать лет назад на встрече с представителями крупного бизнеса тогдашний президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ сказал: «Я создал вам возможности и условия. А вы не платите налоги. Заработанные деньги выводите за границу, покупаете недвижимость и предметы роскоши. Я могу любого из вас за руку взять и отвести в суд!»

Эта угроза не была голословной. Судебная система страны давно известна отсутствием независимости.

Назарбаев после того комментария оставался у власти еще 18 лет, пока не сложил свои полномочия в 2019 году. В системе, которую он выстроил и за которой надзирал, принципы лояльности во многом определяли то, как будут распределяться политические и экономические ресурсы. Некоторые обрели колоссальные богатства, а нелояльных первому президенту почти не осталось.

Неудивительно, что во время президентства Назарбаева его режим, по всей видимости, организовал слежку за наиболее влиятельными олигархами. В список вошли не менее пяти крупных бизнесменов.

Номера их телефонов были среди 92 идентифицированных из почти 2000 казахстанских номеров, выбранных для вероятной слежки с помощью Pegasus – сложной шпионской технологии, разработанной израильской компанией NSO Group.

Без криминалистической экспертизы невозможно сказать, действительно ли взлом устройств этих людей увенчался успехом. Но данные свидетельствуют о том, что службы безопасности были очень заинтересованы в проведении операции.

«Это самые влиятельные люди в Казахстане», − говорит Нейт ШЕНКХАН, директор по стратегическим исследованиям правозащитной организации Freedom House. «Поэтому меня не удивляет, что службы безопасности пытаются мониторить их и следить за ними. <…> Вот от кого всегда исходили самые сильные политические угрозы».

Но в списке также есть номера телефонов, принадлежащих ряду других высокопоставленных чиновников, включая акимов областей, бывших и действующих министров и глав национальных компаний.

Накануне первый комментарий о расследовании Pegasus дал первый замруководителя администрации президента Даурен АБАЕВ.

«Нам дали довольно интригующую информацию без каких-либо доказательств и предлагают нам поверить в это. По-хорошему в этот список можно включить кого угодно, и таким образом посеять зерна сомнений в стране, среди элиты, среди журналистов и так далее. Мне кажется, тут нужно придерживаться принципа разумного скептицизма», — сказал Абаев в эфире госканала «Хабар».

NSO Group заявила, что ее программное обеспечение продается только правительствам и только с целью выслеживания преступников. Компания не стала подтверждать или опровергать, было ли правительство Казахстана ее клиентом, заявив вместо этого, что она не имеет доступа к записям своих клиентов, за исключением случаев злоупотребления их разработкой.

Данияр АШИМБАЕВ – «Шпионы там, шпионы тут» — Нужно сказать, что «прослушками» в стране удивить кого-то сложно. Отечественные чиновники давно привыкли, что их слушают, поэтому конфиденциальные (и не очень) разговоры по привычке ведут шепотом при включенном телевизоре, умывальнике и радио (одновременно). Возникло несколько специализированных жестов, обозначающих того или иного начальника или должность — чтобы избежать упоминания их имен в разговоре. У политиков, журналистов и оппозиционеров вообще с давних времен есть привычка во время телефонного разговора «передавать привет товарищу майору», а сбои связи — связывать с упоминанием табуированных тем.

Широкая публика познакомилась с феноменом прослушек во время информационных войн, когда «рахатовцы» слили десятки телефонных разговоров, которые — к удивлению инициаторов — привели не сколько к дискредитации оппонентов, а стали своего рода частью масскульта (некоторые особо сочные фразы были популярны в качестве рингтонов).

В общем, и факт прослушек, и факт публикации разговоров и переписок плотно вошли в политическую традицию наподобие того, как в сеть периодически сливаются эротические и порнографические фото и видео «селебрити».

По поводу нынешнего скандала многие просто пожали плечами — ничего, мол, такого: «контора» проводила спецпроверку перед транзитом, а израильтянам просто отдали «в аутсорсинг». Привлечение иностранной компании, к тому же из страны, в которой местные спецслужбы имеют почти культовый статус, также не вызвало особых эмоций.

Вместе с тем, большинство крупных чиновников и бизнесменов исходит из того, что прослушивают только тех, кто представляет собой важный политический интерес. Соответственно, если вас не прослушивают и вашу почту не взламывают, то вы — никто и звать вас — никак.

«Высокопоставленные чиновники должны быть готовы к тому, что их прослушивают» — Скандал с незаконным прослушиванием телефонов и гаджетов около 50 тысяч политиков, журналистов, общественных деятелей по всему миру, включая Казахстан, вызывает недоумение. «Нас слушали, слушают и будут слушать», — считает казахстанский адвокат Рена КЕРИМОВА.

«Уверена, что в большинстве случаев это происходит незаконно, поскольку на подобные действия требуется санкция следственного суда или, в некоторых случаях, прокурора, а отношении действующего судьи санкция Генерального прокурора. Ограничение на право тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного акта. Для получения санкции суда сотрудники спецслужб должны представить в суд достаточно основанных на законе доказательств о необходимости проведения негласных следственных действий. Например, о том, что человек готовится совершить преступление или уже причастен к его совершению. Никаких гипотез в суде быть не может, только факты! Но, к сожалению, в нашей стране сотрудниками правоохранительных структур чересчур вольно трактуется закон. Иногда мне кажется, что для них действует индульгенция от уголовного преследования.

Поэтому часто случается так, что объект прослушки может вообще не иметь никакого отношения к расследованию. Не зря же следователи до сих пор любят повторять дурацкую и несмешную шутку: то что вас еще не посадили — это не ваша заслуга, это наша недоработка!

Парадокс заключается в том, что, не имея законных оснований на прослушку, и тем не менее проводя ее, спецслужбы сами грубо нарушают закон и уходят в «нелегальный оборот». Вот и получается, что закон живет своей жизнью, а практика своей.

В любом случае, если спецслужбам в интересах государства все же необходимо контролировать действия высокопоставленных чиновников, то остается только законодательно закрепить возможность прослушивания кабинетов, телефонов, просмотра почты и т.д. определенного круга лиц. Но, тогда как быть с конституционными правами граждан?»

По словам адвоката Рены Керимовой — «За всю мою многолетнюю практику я ни разу не сталкивалась с случаями прослушивания разговоров по популярным интернет-мессенджерам, таким как «what’s app», «telegram», «signal» и др. А вот обычные разговоры по мобильному телефону – практически в каждом деле. Но это не значит, что мессенджеры абсолютно безопасны. Отнюдь. Я советую все же личные встречи проводить без смартфонов и ноутбуков».

Р/S. К слову, президент Франции Эммануэль МАКРОН не только созвал совет обороны и национальной безопасности, чтобы обсудить это шпионский скандал, но и сменил свой телефон. Последуют ли его примеру наш президент, премьер-министр и аким южной столицы?

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