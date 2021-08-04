Потребность в кадрах. 2021

К началу текущего года в Казахстане насчитывалось 37 тысяч вакантных мест

По данным Центра развития трудовых ресурсов РК, в первом квартале текущего года на электронной бирже труда насчитывалось 189,4 тыс. вакансий — на 20,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом, согласно прогнозу, за период со второго квартала 2021 года по первый квартал 2022-го на электронной бирже труда по пессимистическому сценарию ожидается размещение объявлений о 920 тыс. вакансий, по базовому — о 1085 тыс. вакансий, по оптимистическому — о 1246 тыс. вакансий.

Наибольшее количество вакансий при любом сценарии будет приходиться на неквалифицированных рабочих. Ожидается, что их число составит от 253 тыс. до 386 тыс., а доля в общем количестве вакансий — от 27,5% до 35,1%. Доля специалистов-профессионалов как в оптимистическом, так и в пессимистическом сценарии составит 19%, различаясь при этом в абсолютном значении на 36%.

• Базовый сценарий предполагает использование стандартных механик расчёта.

• В оптимистическом сценарии во втором полугодии 2021 года ожидается восстановление «докоронавирусного» спроса на труд на ЭБТ, включая профессиональную структуру спроса, на уровне выше того, который сформировался бы в 2020 году без пандемии.

• В пессимистическом сценарии восстановление «докоронавирусного» спроса на труд на ЭБТ, включая профессиональную структуру спроса, ожидается начиная с четвёртого квартала 2021 года.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, на начало текущего года в стране открыто 37 тыс. вакантных рабочих мест — на 12,7% больше, чем годом ранее. Доля вакантных мест от численности работников составила 1,5%.

Больше всего вакансий было открыто для специалистов-профессионалов — 8,3 тыс. За год их количество увеличилось на 4,3%. Из них большую часть составили вакансии в области здравоохранения, науки и техники, а также в сфере образования.

Вторую строчку заняли вакансии для работников промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий (7,2 тыс., плюс 13% за год), третью — вакансии для операторов производственного оборудования, сборщиков и водителей (5,8 тыс.).

В целом в текущем году ожидается потребность ещё в 12,1 тыс. работников — на 14,7% меньше, чем в прошлом году.

Здесь также ожидается наибольшая потребность в специалистах-профессионалах — 2,7 тыс. человек.

В лидирующую тройку по ожидаемой потребности в кадрах также вошли работники сферы услуг, продаж и рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий.

По видам экономической деятельности наибольшая потребность в работниках ожидается в сфере промышленности: 3,4 тыс. человек — на 36,3% больше, чем в предыдущем году.

На второй строчке сфера оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов (2,1 тыс. человек), на третьей — деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (1,4 тыс. человек).

Больше всего потребность в работниках выросла в сфере операций с недвижимым имуществом (сразу на 70,1%, до 165 человек), сильнее всего сократилась — в сфере здравоохранения (на 75,8%, до 828 человек).

В региональном разрезе больше всех в стране потребность в работниках будут испытывать предприятия Алматы (3,8 тыс. человек) — на 19,8% меньше, чем годом ранее.

На второй и третьей строчке оказались столица (3,6 тыс. человек) и Атырауская область (1,1 тыс. человек).

Информация предоставлена Ranking.kz.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.