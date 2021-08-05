Инструкция по эксплутации уволенного министра

В случае добровольной или вынужденной отставки, чиновнику нужно сразу найти другое применение. Достойное и необидное. Агашек обижать нельзя

10 июля министр сельского хозяйства получил свою «минуту славы», когда был уволен с этого ответственного поста за то, что не справился с управлением отрасли в трудные времена – засуха, падеж скота.

Подробнее интернет-газета ЗОНАКЗ писала об этом здесь.

Правда, наш прогноз о том, что уволенный министр уже через год-два окажется в очередном кресле в качестве бастыка, не оправдался. Все случилось молниеносно – уже через 18 дней, 28 июля, Сапархан Омаров получил новое назначение.

Теперь он будет командовать национальной компанией «Продовольственная контрактная корпорация». Место даже еще более хлебное – в квазигосударственном секторе и зарплаты выше, и бонусы, и социальные пакеты. И ответственности поменьше.

Очень удобная передислокация.

В поисках синекуры

«Учитывая многолетний опыт С. Омарова в области обеспечения продовольственной безопасности и содействия развитию зерновой отрасли Республики Казахстан, а также наличие практического успешного опыта работы в системе формирования государственного резерва зерна, приказом и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 227 от 28 июля т. г., по согласованию с Правительством РК, Омаров Сапархан Кесикбаевич избран на должность Председателя Правления акционерного общества Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», — говорится в пресс-релизе по поводу нового назначения Сапархана Омрова. Что же получается? Глава государства увольняет министра, фактически, за профнепригодность, а преемник последнего, да еще и с приставкой и.о., назначает того главой в ключевую национальную компанию, ответственную за… продовольственную безопасность страны!? В общем, в правительстве не боятся ни президента, ни черта, ни бога. Интересно, что место председателя правления Продкорпорации на момент назначения сюда Омарова не было вакантным. Эту должность занимал с 18 октября 2019 года Канат Караулов. 1 год и 9 месяцев удалось ему продержаться на этом посту (да, главное правило эксплуатации чиновников выполнено!). Куда будет перемещен, минсельхоз не сообщает. Специализация у него – сельское хозяйство, если судить по послужному списку: в основном работал в этой же Продкорпорации, в холдинге КазАгро и его «дочках». Дважды пробовал себя (по сроку не более 2 лет) в качестве районного акима – «стажировался» в Аршалынском и Бурабайском районах Акмолинской области. Так что синекура и для него обязательно найдется.

Как пользоваться чиновником правильно?

Чиновники, попавшие в корпус А, считаются специалистами высокой проходимости. Это политические служащие, государственные управленцы самого высокого уровня.

Они могут легко перемещаться по вертикали власти, входя в любую дверь и занимая место в самых важных кабинетах. При этом образование и квалификация назначения почти не имеют значения. Потому что у этой касты призвание одно – руководить. Неважно, чем и кем. Это второстепенный вопрос, не имеющий к госслужбе никакого отношения.

При приеме в корпус А ведется тщательный отбор. Как правило, назначенцы имеют родственные отношения с правящей элитой, но бывают и исключения, когда в обойму попадают друзья, знакомые, а со временем и их отпрыски и зятья-невестки. Все, кто прошел тест-драйв, и не сломался, будет долго служить на верхних этажах власти, вне зависимости от энергоэффективности.

Гарантийный срок может продолжаться вечно, и лишь в редких исключительных случаях (например, коррупция или несогласие с генеральной линией правления) чиновник выбывает из эксплуатации.

Одно из главных правил использования чиновников – быстрая и бесконечная ротация. Эксплутировать каждого конкретного чиновника на одном посту можно лишь ограниченное количество времени – от двух-трех месяцев до, максимум, 2-2,5 лет. Он должен переместиться на другое место до того, как провалы в работе станут для всех очевидными, а самому чиновнику будет грозить персональная ответственность за непрофессионализм, хотя эта ответственность – чисто умозрительная.

Срок эксплуатации чиновников не ограничен. И даже после срока службы, то есть, наступления возраста для выхода на пенсию, они продолжают оставаться в строю. Например, два региональных акима до сих находятся у руля, хотя по всем статьям должны покинуть госслужбу. (Думается, если бы человек был бессмертен, то некоторые посты в нашем государстве были бы заняты раз и навсегда, навечно).

Одна из самых главных особенностей эксплуатации в том, что в случае добровольной или вынужденной отставки, как в случае в нашим министром сельского хозяйства, нужно сразу найти ему другое применение. Достойное и необидное. Агашек обижать нельзя.

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