Два разных матча национальной сборной по футболу, «бронза» юниорского чемпионата мира по велогонкам на треке, провальное выступление велогруппы «Астана» и старт чемпионата КХЛ

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: достойная игра и странный эксперимент

На минувшей неделе национальная сборная Казахстана провела два матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, и оба против команд-участниц недавнего финального турнира первенства Европы.

В среду она в Нур-Султане принимала украинскую дружину. Гости, которые ведут борьбу за путевку на ЧМ, памятуя о своей весенней неудаче в поединке с нашими футболистами на своем поле (тогда они не смогли выиграть – 1:1), сразу активно взялись за дело. И уже на 2-й минуте их форвард так удачно пробил, что мяч парашютом опустился за спиной вышедшего из ворот голкипера Стаса Покатилова. После быстрого гола украинцы еще некоторое время продолжали владеть инициативой, упустили несколько голевых моментов, но затем казахстанцы выровняли игру. А второй тайм в исполнении нашей сборной вообще порадовал. И даже не столько забитыми мячами, сколько качеством показанного футбола – осмысленного, с большим количеством точных передач, чего давно не приходилось видеть.

На снимке: Руслан Валиуллин. (Фото с сайта КФФ)

Счет на 74-й минуте сравнял выполнявший роль левого «вингера» Руслан Валиуллин, которому великолепный «зрячий» пас из глубины поля выдал Асхат Тагыберген. После этого гости резко активизировались и на 3-й минуте компенсированного времени снова вышли вперед. Но их радость была недолгой: в ответной атаке тот же Валиуллин после скидки партнера по команде снова поразил ворота украинцев – 2:2. Почетная ничья при достойной игре. В этот же день в группе «D» состоялся еще один матч, в котором действующие чемпионы мира французы дома не смогли победить боснийцев – 1:1.

Трудно сказать, чем это было вызвано, но на следующую игру, субботнюю, в Хельсинки с финской сборной главный тренер Талгат Байсуфинов выставил, по сути, другую команду. В стартовом составе оказался лишь один (!) футболист из числа тех, кто начинал матч с украинцами. Ничего хорошего из этого странного эксперимента не вышло. Наши парни, конечно, старались, но в атаке у них мало что получалось, а в обороне при том, что хозяева поля ничего особенного не показали, один раз дали слабину – 0:1. В другом матче этого дня украинцы снова отобрали очки у французов – 1:1.

Положение в группе теперь выглядит следующим образом: Франция – 9 очков (после 5 матчей), Финляндия – 5 (3), Украина – 5 (5), Босния – 2 (3), Казахстан – 2 (4).

Завтра нашим футболистам предстоит игра с боснийцами на их поле.

Велогонки на треке: спринтеры порадовали

На чемпионате мира по трековым велогонкам среди юниоров, который принимала столица Египта, отлично выступила наша соотечественница Юлия Голубкова – она завоевала бронзовую медаль в индивидуальном спринте.

На снимке: Юлия Голубкова (справа) на пьедестале почета

В квалификации с участием 24-х спортсменок Юлия показала третий результат, что позволило ей, миновав первый круг заездов «на выбывание», попасть сразу во второй, в 1/8 финала. Там она оказалась быстрее итальянки Ребекки Баччетини. В следующем раунде Голубкова выиграла у полячки Натали Везик. Так она дошла до полуфинала, но на этой стадии уступила украинке Алле Билецкой. А в заездах за «бронзу» победила американку Миа Дейе.

В аналогичной мужской дисциплине приняли участие 36 гонщиков. И в такой компании казахстанцу Кириллу Курдиди удалось добраться до четвертьфинала – хорошее выступление. А в командном спринте он вместе с Мирасом Алпатовым, Тимуром Шалесным и Данилом Остренковым занял 6-е место.

В других видах соревновательной программы результаты казахстанцев были более скромными.

Теннис: дальше 1/16 финала никто не прошел

После первой недели открытого чемпионата США, заключительного в нынешнем году турнира «Большого шлема», среди теннисистов, продолжающих борьбу в одиночных разрядах, не осталось ни одного представителя Казахстана.

Елена Рыбакина (20-я в текущем рейтинге WTA), единственная из наших девушек, преодолевшая стартовый раунд, во втором встретилась с француженкой Каролин Гарсиа (62-я) и одержала уверенную победу – 6:1, 6:4. Следующей ее соперницей стала румынка Симона Халеп (13-я), бывшая №1 мирового рейтинга, выигравшая в 2018-м и 2019-м годах два турнира «Большого шлема». Ведя в счете по геймам в первом сете, Елена все же проиграла его на тай-брейке, в ходе которого теннисистки обменялись несколькими нереализованными сетболами. Вторая партия завершилась в пользу Рыбакиной, а вот в третьей она снова уступила – 6:7, 6:4, 3:6.

В мужском одиночном разряде наш Александр Бублик (37-й в рейтинге АТР), выиграв в первом круге у немца Янника Ханфманна (134-й) – 6:0, 4:6, 6:2, 6:1, во втором вышел на американца Джека Сокка. Этот матч, в котором преимущество переходило то к одному из соперников, то к другому, продолжался три с половиной часа и завершился поражением казахстанца – 6:7, 7:6, 4:6, 6:4, 3:6.

Хоккей: два поражения на старте сезона

Стартовало регулярное первенство Континентальной хоккейной лиги – КХЛ. Первый свой матч «Барыс» провел 3 сентября в родных стенах против уфимского «Салавата Юлаева». Состав казахстанской команды по сравнению с прошлым сезоном претерпел серьезные изменения, причем два новичка-«легионера» только-только заключили контракты и на льду не появились. По игре хоккеисты «Барыса» вроде бы не уступали гостям и даже чаще, чем они, бросали по воротам – 35 против 28. Но итоговый результат оказался в пользу соперника. Пропустив пять шайб, хозяева смогли ответить лишь одной результативной атакой, которую завершил Якоб Лилья, – 1:5.

Через два дня в столицу Казахстана приехал магнитогорский «Металлург». И снова «Барыс» потерпел поражение – правда, на сей раз с минимальным счетом 1:2. Первые два периода прошли без заброшенных шайб. В начале третьего тот же Якоб Лилья открыл счет. Но спустя четыре минуты гости сравняли его, реализовав численное большинство. А незадолго до конца основного времени «Барыс» пропустил еще один гол – 1:2.

8 и 11 сентября казахстанская команда проведет два матча на своем льду – с хабаровским «Амуром» и московским «Спартаком», после чего отправится в выездное турне, в ходе которого побывает в столицах России, Латвии и Финляндии.

Шоссейные велогонки: худший гранд-тур в истории «Астаны»

Вчера завершилась последняя в нынешнем году супермногодневка – «Вуэльта». Для «Астаны» она сложилась крайне неудачно. Из восьми ее гонщиков до финиша добрались лишь трое; в итоговой генеральной классификации лучший из казахстанской велогруппы расположился в конце третьей десятки; «Астана» осталась без побед на этапах, которых было более двадцати, и лишь на одном из них ее представитель вошел в тройку призеров. Столь провального выступления на гранд-турах в истории нашей команды никогда прежде не было.

После второй недели супермногодневки капитан «Астаны» россиянин Александр Власов шел в общем зачете 11-м, проигрывая лидеру более шести минут. Шансов на попадание в призовую тройку было крайне мало, но за топ-10 он должен был побороться. Однако в среду на 17-м этапе Власов упал, получил повреждение и, хотя доехал до финиша, отстал от группы фаворитов на 35 минут. Надежд на высокое место больше не осталось. В тот же день сошел с гонки испанец Луис Леончес Санчес (еще три гонщика «Астаны» выбыли в предыдущие две недели), и в команде осталось четверо.

Этот 17-й этап стал ключевым с точки зрения борьбы за победу в генеральной классификации. Выигравший две предыдущие «Вуэльты» словенец Примож Роглич из «Jumbo-Visma» далеко уехал от всех основных конкурентов и вернул себе красную майку лидера, Ближайшие преследователи испанец Энрико Мас и колумбиец Мигель Анхел Лопес (оба из «Movistar») проигрывали ему соответственно 2 минуты 22 секунды и 3.11.

Спустя три дня, в субботу, Власов не вышел на старт 20-го этапа, и гонщики «Астаны» остались втроем. А уже в ходе гонки отставший от группы фаворитов Лопес (кстати, в 2018-м он, выступая за казахстанскую велогруппу, стал третьим в общем зачете «Вуэльты») просто отказался продолжать борьбу – довольно редкий случай для профессионального велоспорта.

Победителем супермногодневки третий год подряд стал Роглич.

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