Что волнует душу казаха (в первой декаде сентября)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Массовое бегство казахстанцев за границу может превратить Казахстан в Афганистан» — На портале Zhasalash.kz опубликовано высказывание политолога Санжара БОКАЕВА о проблеме переселения казахстанцев в другие страны.

«Только за этот год государственный долг Казахстана вырос сразу на 25 процентов. Состояние населения тоже не очень. Правда, инфляцию не удалось сдержать», ― начал свои рассуждения автор.

По его словам, главная проблема в том, что казахстанцы массово переезжают за рубеж.

«Куда мы бежим? Это же наша земля, наша страна! Земля, оставшаяся от наших предков. У меня тоже есть условия для переезда за границу. Но я никуда не уеду», ― заявил Бокаев.

Политолог отметил, что если эта негативная тенденция продолжится, то в будущем Казахстан рискует превратиться в Афганистан.

На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Аятжана АХМЕТЖАНУЛЫ об образовании и демографической ситуации в Казахстане.

По словам автора, открытие первого «Ы» класса в Акмолинской области является не особо радостным событием.

«Если качество образования и материальное состояние школ в мегаполисах и других регионах находятся на разных уровнях, то в будущем мы рискуем собрать 19 миллионов населения в 4-5 городах», ― посетовал Ахметжанулы.

Он подчеркнул, что в маленьких городках важно открывать инновационные и качественные школы, а иначе уже в 2025 году 60 процентов населения страны будет сосредоточено в трех городах: Астане, Алматы, Шымкенте.

На портале Аbai.kz опубликована статья о том, как незнание казахского языка среди госслужащих влияет на его развитие.

«Сегодня в стране работает около 90 тысяч государственных служащих. Однако среди них немало служащих, не владеющих государственным языком. Не раз происходили курьезные случаи, когда даже высокопоставленные чиновники, стоя на трибуне и отвечая на вопросы, заданные на казахском языке, отвечали на русском», ― утверждает автор материала.

В статье отмечается, что по результатам проведенного общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 8 процентов услугополучателей не удовлетворены языковым барьером.

«С учетом вышеизложенного вопрос введения требований к государственным служащим о свободном владении языком был продиктован потребностью общества и времени», ― подчеркнул автор.

Виктор МАЙЛИН – «Странно образованные имамы больших городов и «Чужой» казахам Олжас…» — Сайт Serke.org один из самых загадочных и читабельно-брутальных в казахскоязычной корпорации общественно-политических ресурсов, выходящих к читателю, потребителю только в инернете – т.е. это не газета, бумажной версии нет изначально. Так вот, этот сайт опубликовал любопытный материал: «Молдалар кілемге мініп ұша ма?» – «РАЗВЕ МУЛЛЫ ЛЕТАЮТ НА КОВРАХ-(САМОЛЕТАХ)?». Первый абзац гласит — «В казахском понимании священнослужитель, в том числе имам, считается человеком глубоких знаний, источником истины, тонким знатоком обычаев, за что и пользуется уважением людей. Всякий, кто устал от тяжелой судьбы, обращается к имаму, просит его совета. Однако, как говорится, «Запахло мясо – сыпем соль, но что делать, если соль протухла?!», современное казахстанское общество обеспокоено тупиковой ситуацией, в которой оказалось. Растут сомнения в уровне квалификации имамов и мулл. И для этого есть основания. Это объясняется тем, что большинство имамов, проповедующих джамаату и наставляющих на путь истинный, имеют сомнительное образование, а некоторые из них, похоже, даже купили свои дипломы. Тем не менее, главный муфтий Наурызбай хаджи Таганулы Отпенов продолжает назначать главными имамами мулл, уровень образования которых не внушает доверия. Отсутствие проверки квалификации муллы, назначенного на высокую религиозную должность, заставляет полагать, что он «человек Отпенова». Если все обстоит именно таким образом, то откуда взяться уважению к имаму, муфтию. Считаем правильным разобраться в данной статье, где и как учились главные имамы трех крупнейших городов страны» — пишет автор критической статьи Ораз АЛИМБЕКОВ.

Сайт Adirna.kz тоже уделил внимание положению дел с исламом в республике. Турарбек Кусаинов в статье «Наурызбай қажы кінәсін мойындады. Бас мүфтилікке кім лайық?» – «Наурызбай кажы вину свою признает. Кто наиболее достоин поста главного муфтия?» начинает с цитирования открытого письма главного муфтия Наурызбая хаджи ОТПЕНОВА, обращенного к известному религиоведу Аскару САБДИНУ. В нем главный муфтий признает критику религиоведа. Например, по мнению Аскара Сабдина: «…ДУМК полностью монополизировал духовную жизнь. С момента обретения независимости религиозные радикалы совершили более 30 терактов в Казахстане, лишив жизни ни в чем не повинных мирных граждан. ДУМК не в состоянии поставить заслон стремительному росту числа сект и исламских радикалов в стране. В Казахстане действуют несколько тысяч мечетей, и все они в ведении ДУМК. Тем не менее, муллы и имамы остаются в рамках средневекового мышления и продолжают вести проповеди, идущие вразрез с современными понятиями. Причиной всему этому – безграмотность. В результате мусульманский джамаат в Казахстане подвержен манипуляциям религиозных радикалов и используется в политической игре внешних сил. Сотни казахстанских мусульман отправились воевать и погибли в Ираке и Сирии, Афганистане и Вазиристане. С захватом талибами государственной власти Афганистане резко возросла угроза религиозного радикализма в Казахстане. Сегодняшнее положение ДУМК показывает, что оно просто неспособно противостоять религиозно-идеологической экспансии талибов на север».

Известный публицист и общественный деятель Дос КОШИМ уделил в газете «Жас Алаш» свое внимание О. Сулейменову. Материал называется «Бөтен»-«Чужой». Кому адресовано в негативном ключе это звание ясно – Олжасу Омаровичу. Прозвучали обвинения в незнании родного языка, были перечислены все исторические обиды/уроны, которые нанес российский колониализм царского и советского периодов исконно казахcкой топонимике.

Не нравится Д. Кошиму «чужой» ни в какой ипостаси. Знаменитая поэма «Земля, поклонись человеку», посвященная полету человека в космос, заклеймена уже только за одно название. Ибо это неказахское совершенно мировосприятие, не может Земля, которая мать (в казахском понимании), поклониться своему сыну, человеку. Еще будучи школьником, господин Кошим понял эту несуразицу…

Далее идет абрис казахов, помогавших великодержавности (Кремля, русских). Заодно был подвергнут идеологическому избиению покойный историк Нурболат МАСАНОВ. В этой связи автору в помощь своей четкой конструкции-обструкции пришлось обратиться к крылатому выражению Ленина «Обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения» (так и написано…). Но особенно его возмутил пример с Луи Пастером. Мол, если всем алматинским улицам коих примерно 2000 дать имена зарубежных знаменитостей, то тогда ведь и своему Абаю может не достаться улицы… И вообще, те кто оторвался от всего казахского, становятся все опаснее и опаснее для казахскости, надо понимать, для будущего казахов – главный вывод Дос Кошима.

Досымжан НАУХАНОВ – «Войну за умы наших детей мы почти проиграли» — О негативном влиянии социальных сетей рассказал руководитель отдела управления по делам религий Кызылординской области Нурлан ТАШИМ-ТЕГИ.

Adyrna.kz отмечает, что по мнению Нурлана Ташим-Теги, Всемирная сеть стала основной площадкой информационной деятельности экстремистских и террористических организаций — «Сегодня война в окопах с оружием в руках — метод уже устаревший. Чтобы пропитать граждан чуждой идеологией, не обязательно создавать подпольные ячейки. Сейчас подтолкнуть кого-то к суициду, преступлению или террористическому акту можно дистанционно. С помощью интернета».

«Тех, кто публично ратует за госязык, надо переселить на север страны» — Недавно группа творческой интеллигенции написала президенту открытое письмо с требованием оказать поддержку развитию госязыка не на словах, а на деле. Аbai.kz опубликовал реакцию на это письмо журналиста Каната АБИЛКАЙЫР.

«Стремление группы молодых писателей развивать государственный язык нас радует! Но мы знаем, что за годы независимости таких писем было написано сотни. И не одно из них конкретных результатов не принесло. Потому что только словами и письмами проблему не решить. Возникает вопрос — что делать молодежи, пишущей президенту?

Я думаю, лицам, сетующим на проблемы с госязыком, необходимо оказывать государственную поддержку по переселению в северные регионы страны. Там эта проблема стоит наиболее остро.

Пусть они на деле претворят в жизнь, о чем говорят и пишут. Письмо подписали 60 человек. Все они могут руководить курсами по обучению государственному языку и заниматься внутренней политикой этих регионов».

«Запрет на тои как лицемерие» — Депутат фракции «Ак Жол» Берик ДУЙСЕНБИНОВ заявил, что надо или разрешить свадебные тои, или помочь владельцам предназначенных для этих целей заведений переоборудовать помещения, пишет Stan.kz.

По его словам, несмотря на то, что сегодня семейные мероприятия запрещены, народ проводит их тайно — «К сожалению, вирус становится постоянным фактором нашей жизни. А жизнь продолжается: молодые создают новые семьи, люди рождаются и умирают. Наш народ всегда разделял и радость, и горе со своими близкими. Вместо того чтобы проводить семейные мероприятия в просторных зданиях с соблюдением мер предосторожности, граждане вынуждены прятаться в тесных антисанитарных помещениях. При этом возрастает риск распространения вируса. Поэтому запрет на семейные мероприятия, по сути, никак не влияет на прекращение распространения эпидемии».

«Будни студентов: общежитий нет, а за аренду дерут три шкуры» — Как пишет Malim.kz, проблема, поднятая две недели назад, остается актуальной. Стоимость арендного жилья для студентов выросла в разы.

Как пишет издание, студентку МУИТ Айбаршын СЕЙДАХАНОВУ очень удивило, что за короткое время цены на арендное жилье в Алматы сильно взлетели.

«Как можно поднять стоимость аренды за месяц на 50-100 тысяч тенге? Кроме того, условия во многих квартир не соответствуют такой цене. В мае-июле мы вместе с подругой платили 155 тысяч тенге за двухкомнатную квартиру в Медеуском районе.

После того, как хозяйка сказала, что в августе поднимет стоимость аренды до 200 тысяч, мы переехали… Даже на окраине города за двухкомнатную квартиру просят не менее 140 тысяч тенге в месяц. А за квартиру в центре — не менее 270 тысяч. Единственный выход из ситуации – собрать 5-6 девушек и снять «дешевую» двухкомнатную квартиру. Она тоже стоит немало — 180-220 тысяч», — рассказала студентка МУИТ.

«Почему родители отдают детей в русскую школу?» — Abay.kz опубликовал мнение по этому вопросу общественника Асхата АСЫЛБЕКОВА. Он в своем посте на ФБ подытожил развернувшуюся в казнете дискуссию — патриотично или непатриотично отдавать детей в русские школы — «Есть разные мнения. Некоторые считают, что у таких родителей нет чести, они подчинены рабской психологии. А другие пишут, что на это есть веские причины».

Асхат Асылбеков, также считает, что большую роль в выборе языка школы играет прагматизм.

«Для родителей лучше отдать детей в русскую школу и нанять одного репетитора по казахскому. Это дешевле, чем отдать в казахскую школу и нанять 10 репетиторов по остальным предметам.

Государство 30 лет не может решить проблему языка. Поэтому в делах, где не готовы документы на госязыке, будь то бизнес, учеба или здоровье, люди будут идти по легкодоступному пути. Согласитесь, что сколько бы патриотов ни было, жизнь возьмет свое», — заключил автор поста.

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