«Глава государства должен демонстрировать характер и решимость, требовательность и жесткость в проведении своей, токаевской политической линии». «Минимальная зарплата в 60 000 тг — тупик для правительства». «Болеть нельзя работать, где поставить запятую…»

День за днем 3585 0
Сетевой Казахстан 9 сентября 2021г.

NOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ – ««Дипломатичное» послание» — Должность президента — это должность реального политика. А наш президент — профессиональный дипломат, что наложило отпечаток на его Послание. Но дипломатия – лишь один из инструментов реальной политики, и в столь критический для страны момент, глава государства должен демонстрировать характер и решимость, требовательность и жесткость в проведении своей, токаевской политической линии: «Чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить». Эти строки из басни Крылова должны стать его девизом.

Петр СВОИК365INFO.KZ. «Минимальная зарплата в 60 000 тг — тупик для правительства» — 1 сентября Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил правительству пересмотреть размер минимальной зарплаты в Казахстане до 60 тысяч тенге с 1 января 2022 года. Она не менялась с 2018 года и составляла 42,5 тысячи тенге… И в этом заявлении президента экономист Петр СВОИК видит серьезную интригу. Потому что в Казахстане минимальная зарплата — впрочем, как и пенсии, и пособия — являются производными от прожиточного минимума. А анонсов о его поднятии до 60 тысяч тенге, увы, не прозвучало.

«Борьба с инфляцией в Казахстане: удастся ли избежать девальвации?» — По словам Айдархана КУСАИНОВА, все подходы для борьбы с инфляцией бессмысленны, неэффективны и в какой-то мере даже вредны — Так с инфляцией не борются. Государство не может бегать и рассказывать частному бизнесу, по каким ценам что продавать. Тем более, у нас огромный рынок, в рыночной экономике невозможно в ручном режиме бегать и регулировать цены... Инфляцию надо снижать, повышая базовую ставку. В общем-то, это единственный метод. Для контроля цен надо создавать рыночные условия и рыночные стимулы.

SPUTNIKNEWS.KZ. «Студентам в Казахстане повысили стипендии» — Стипендия студентов, обучающихся по педагогическим направлениям и в медвузах, составит свыше 50 тысяч тенге.

SPIK.KZ. «Ондасын Уразалин: непотопляемый аким?» — В последнее время на просторах Казнета одним из наиболее часто упоминаемых стало имя акима Актюбинской области Ондасына УРАЗАЛИНА. Сеть просто кишит разоблачениями и тенденциозными мнениями о его деятельности, а также требованиями об отставке, адресованными руководству страны. Но несмотря на масштабность этой «спецоперации» по устранению неугодного акима, оппонентов Ондасына Уразалина, скорее всего, ожидает эпический провал – уж слишком высоким кредитом доверия со стороны казахстанских властей пользуется глава Актюбинской области. А значит, подобными топорными методами отправить его в отставку практически нереально.

Две неправды, русская и казахская Две неправды, русская и казахская
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FORBES.KZ. «Маргулан Сейсембаев планирует выйти из всех офлайн-бизнесов и перейти в онлайн» — Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ – известный казахстанский бизнесмен и основатель управляющей компании Seimar Investment Group, а также венчурного фонда Asadel Group. В недавнем интервью он рассказал Forbes Kazakhstan о том, как его бизнес-проекты переживают пандемию, и какие главные выводы от кризиса сделал Сейсембаев.

NEWS.RU. ««Кто им отдаст?»: Казахстан не вернёт России лётный образец корабля «Буран»» — Гендиректор казахстанского АО «Ракетно-космическая компания „Байконур“» Даурен МУСА рассказал, что его компания владеет вторым лётным образцом советского корабля «Буран» и не планирует передавать его России. Об этом он сообщил на странице в Facebook. Муса уточнил, что суды Казахстана первой и второй инстанций отказались возвращать космический корабль. Судебные разбирательства на этот счёт он назвал внутренними делами независимого государства, добавив, что суды продолжаются уже третий год, однако челноком по-прежнему владеет его компания.

TURANPRESS.KZ. «Казахстану нужны трудовые мигранты» — Карантин окончательно выявил тот факт, что целый ряд отраслей экономики критически зависит от трудовых мигрантов. Если с легальной миграцией все относительно ясно, то нелегалы в Казахстане изучаются с помощью опросов и догадок. Беседы с бизнесменами, экспертами и жителями позволяют утверждать, что без пресловутых мигрантов некоторые отрасли начинают испытывать настоящие затруднения, а некоторые сегменты попросту вынуждено простаивают.

TENGRINEWS.KZ. «Поехали в Норвегию разделывать рыбу. Как обманывают казахстанцев» — Это история про обманутых казахстанцев, которым обещали хорошую высокооплачиваемую работу в Европе. Они доверились некой фирме, отдали свои сбережения, но остались ни с чем. Впрочем, наша собеседница считает, что кое-что она все-таки приобрела, и это кое-что — жизненный опыт, который лично ей обошелся в 1,3 миллиона тенге. Она согласилась поведать о своем случае, чтобы предостеречь других наших граждан от возможной ошибки.

TIME.KZ. «У гособвинения остались вопросы» — Прокуратура опротестовала оправдательный приговор экс-председателю компании “СК-Фармация” Берику ШАРИПУ. Рассмотрение апелляции назначено на 15 сентября.

По АЭС требуется референдум По АЭС требуется референдум
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«Болеть нельзя работать» — Где поставить запятую в этом предложении, если вы заразились коронавирусом или должны соблюдать самоизоляцию? В какие сроки работник должен одолеть болезнь, чтобы не потерять свое место? И кто обязан платить за контрольное ПЦР-тестирование выздоравливающего сотрудника, перед тем как он снова вернется в коллектив? Уже полтора года мы живем в условиях пандемии, но вопросов по оформлению больничных листов при COVID-19 меньше не становится. За разъяснениями мы обратились в Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.

EXCLUSIVE.KZ. «Врач объяснил, почему люди умирают после вакцинации» — Очередная вспышка коронавирусной инфекции в Казахстане, по мнению независимых врачей, спровоцирована непродуманной кампанией по вакцинации населения. Другая причина, приводящая к множественным смертям в ковидных центрах, – лечение сугубо по протоколу Минздрава, которого придерживаются врачи-неинфекционисты.

KURSIV.KZ. «Кто может купить «Казпочту»» — У ФНБ «Самрук-Казына» осталось меньше четырех месяцев на то, чтобы приватизировать «Казпочту». Кому она может оказаться нужна и зачем, «Курсив» спросил у потенциальных покупателей и у экспертов.

Жакип АсановRATEL.KZ. «За что Жакип Асанов любит ростовщиков и нотариусов» — По указанию председателя Верховного суда люди лишились права оспаривать в судах грабительские проценты по займам. В середине августа судья Светлана ЖОЛМАНОВА обратилась с открытым письмом к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. В нем она рассказала, как на самом деле председатель Верховного суда Жакип АСАНОВ реформирует судебную систему и выполняет поручения президента… В письме, в частности, говорилось о деятельности микрокредитных организаций (МКО), от которых пострадали тысячи граждан Казахстана.

CARAVAN.KZ. «Право на самооборону: что не так в казахстанских законах» — По мнению некоторых правозащитников, следствие не только не прекращает уголовные дела, связанные с необходимой обороной, но даже старается не квалифицировать их как “Превышение пределов необходимой обороны” или же “Убийство, совершенное в состоянии аффекта”. В подавляющем большинстве случаев следователи инициируют досудебное расследование как “умышленное убийство” или, если оппонент обороняющегося остался жив, то как “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. В итоге граждане, вынужденные обороняться от превосходящего числа противников, сами отправляются за решетку на долгие годы…

Тяжёлая карма лёгкой промышленности Тяжёлая карма лёгкой промышленности
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AZATTYQ.ORG. «Суд признал забастовку «незаконной», ее участники ждут выполнения требований» — Работники мангистауских компаний West Oil Software и Techno Trading LTD бастуют более двух недель, требуя повысить заработную плату. Оба работодателя обратились в суд с исками о признании стачек незаконными. Каракиянский районный суд удовлетворил иск одной из компаний. Забастовщики не согласны с размером предложенных им доплат.

MK-KZ.KZ. «Казахстанский чиновник пытался продать ребенка» — Весной этого года в областной специализированный дом ребенка Талдыкоргана поступила 4-месячная девочка. Ее родители погибли в автокатастрофе. Других близких родственников у малышки не оказалось. Этой ситуацией решил воспользоваться 30-летний экс-заведующий сектором по защите прав детей отдела образования Талдыкоргана Амир ТУЯКБАЕВ.

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