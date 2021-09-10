Как «порядочный и уважаемый человек» Шадиев оказался плохим банкиром

Сначала Нацбанк спасал банки миллиардера, а теперь пытается истребовать долги

№26 в 2018 году и он же №32 в 2019 году рейтинга местного Форбса «50 самых влиятельных бизнесменов» (Казахстана), «очень порядочный и уважаемый человек, всегда справедлив и добр к окружающим, добился всего сам и стал таким, какой он есть сейчас», судится с Национальным банком РК.

Вернее, Национальный банк подал в суд на казахстанского миллиардера Орифджана Шадиева. Дело гражданское, но необычное. «Очень порядочный и уважаемый человек», как его характеризуют в интернете его друзья и одноклассники, а в контексте этого дела – ответчик – отказался добровольно вернуть регулятору деньги, которые выделялись на поддержку его личного банка, АО «Capital Bank Kazakhstan».

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В общем, так: лишенный лицензии Capital Bank, единственным акционером которого и был Орифджан Шадиев, узбек по происхождению и племянник известного всем Патоха Шодиева, совладельца горнодобывающей компании ERG, Евразийского банка, страховой компании «Евразия» и пр. активов, задолжал регулятору 12,6 млрд. тенге.

Орифджану Шадиеву спасти бы честь фамилии и избежать публичного скандала, но он решил не сдаваться без иска.

Еще в 2017 году, в рамках мер по оздоровлению, в соответствии с постановлением правления Национального банка АО «Capital Bank Kazakhstan» был предоставлен заем на общую сумму 26,5 млрд. тенге на условиях срочности. Шадиев гарантировал возврат средств, но в итоге не исполнил свои обязательства в полном объеме.

За 4 года часть средств была возвращена, но на дату отзыва лицензии у АО «Capital Bank Kazakhstan» (25 июня с.г.) задолженность банка по основному долгу составила 12,6 млрд. тенге.

Именно на эту сумму Национальный банк и подал иск о взыскании с гаранта остатка задолженности.

Но что происходит в зале заседаний, как продвигается процесс, согласен ли миллиардер вернуть деньги на счета регулятора, — все это теперь тайна.

Представители ответчика сразу же подали ходатайство о проведении судебного разбирательства в закрытом режиме, без участия СМИ и лиц, не являющихся сторонами по делу.

Г-ну Шадиеву очень хочется сохранить все свои тайны – и о личной жизни, и о бизнесе и партнерах, и о том, каким состоянием в виде активов, акций и банковских счетов он обладает.

Национальный банк против этого возражать не стал, и теперь общественности остается только ждать пресс-релизов, если они вообще будут.

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Сама же история взаимоотношений регулятора и коммерческого банка учит многому.

В декабре 2020 года в статье «Когда на банках Шадиева повесят замок» мы писали о том, что принадлежащие ему банки (Capital Bank с 2013 года и AsiaCredit Bank – с июня 2019 года) в течение всего года испытывали большие проблемы с ликвидностью и не могли полноценно обслуживать клиентов. Регулятор не успевал строчить предписания. В итоге потребовал от единственного акционера докапитализировать банки.

Г-ну Шадиеву в 2020 году дважды удавалось утверждать с регулятором план мероприятий по восстановлению своевременного и полного обслуживания клиентских платежей банков за счет средств акционера. И дважды он не выполнил свои обязательства.

Итог плачевный. AsiaCredit Bank лишился своей лицензии 12 февраля 2021 года, а Capital Bank – совсем недавно, 25 июня.

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С какими долгами лопнул AsiaCredit Bank? Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 45,4 млрд. тенге, ссудный портфель — 45 млрд. тенге, в том числе 31,6 млрд. тенге или 70% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составил всего 75 млн. тенге, при этом размер неисполненных клиентских платежей превышает 8 млрд. тенге.

А что по этой части у Capital Bank? Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 38,5 млрд. тенге, ссудный портфель – 33,9 млрд. тенге, в том числе 30,4 млрд. тенге, или 89,8% ссудного портфеля банка, представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составил 149 млн. тенге, а объем неисполненных клиентских платежей превышает 15 млрд. тенге.

Если из 15 млрд. (Capital Bank) подавляющая часть оказалась долгом перед Национальным банком, то кому должен AsiaCredit Bank? Кто пострадал от его действий?

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Почему так долго регулятор позволял банкам Шадиева «функционировать»?

Была опробована на практике новая тактика. Это время регулятор брал на то, чтобы снизить обязательства банков. В частности, Capital Bank рассчитался с депозиторами на сумму 31 млрд. тенге. Также, сообщает регулятор, были полностью погашены обязательства перед социально значимыми учреждениями (школы и больницы) и значительная часть обязательств перед квазигосударственным сектором.

Однако стабилизировать финансовое положение банков так и не удалось. В итоге именно Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплачивал вкладчикам гарантированное возмещение – по Capital Bank – 1,4 млрд. тенге, по AsiaCredit Bank – 17,8 млрд. тенге. И еще неизвестно, сможет ли фонд покрыть эти расходы за счет ликвидационной массы – имущества банков.

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Официально эти оба банка принадлежали Орифджану Шадиеву. Однако в сети гуляют статьи о том, что у него был теневой патрон, а именно – сын от первого брака Болата Назарбаева. Некие инсайдеры утверждают, что именно по этой причине Национальный банк РК так и не решился пропустить эти финансовые институты через оценку качества активов — Asset Quality Review, хотя, конечно, изначально речь шла только о крупных банках.

Как бы то ни было, эта история не о том, каким же все-таки плохим человеком оказался многоуважаемый Орифджан Кабулович. Эта история о том, что государство в принципе не должно спасать частные банки.

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