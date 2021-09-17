Эксперт: «То, как чувствует себя тенге, зависит от политики США»

Ожидания тревожные - в течение года мы можем получить курс 450 тенге за доллар

Поддержку национальной валюте в 2021 году оказывают, с одной стороны, квазигосударственный сектор, продавая валютную выручку, а с другой, — Национальный фонд. По данным Нацбанка, в январе-августе суммарный объём продаж из Нацфонда составил $6,2 млрд. Но если предположить, что в будущем будут сведены к минимуму трансферты из Нацфонда, то какой отметки может достичь курс тенге? И это пища для размышления для экспертов, согласен руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей Лысаков.

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– Спрос на иностранную валюту растет в Казахстане. Финансовый регулятор объясняет все ростом импорта, потребительских товаров. Так ли это? Каковы составляющие этого спроса?

– Действительно, спрос на иностранную валюту со стороны населения растет. Согласно последним опубликованным июльским данным, граждане РК купили иностранной валюты на $624 млн. против $555 млн. в июне. В июле также наблюдались повышенные объемы торгов на KASE – в среднем $145 млн. в день. В августе мы видим некоторое снижение объемов торгов валютой. Эта тенденция продолжается и в начале сентября.

В августе же шли активные продажи валюты квазигосударственными компаниями, конвертировались средства Нацфонда. При этом Нацбанк не проводил интервенции на валютном рынке. Все это говорит скорее о стабилизации спроса на корпоративном уровне.

В январе-августе розничный товарооборот вырос на 6,1% за счет увеличения продаж непродовольственных товаров, которые казахстанцы активно приобретали в том числе в кредит. Мы видим, что в первом полугодии импорт потребительских товаров вырос на 27,3%. То есть, можно говорить, что курс тенге в целом находится на рыночных значениях без искусственной поддержки.

– Говорит ли рост спроса на твердую валюту о том, что доходы населения восстанавливаются, растет качество жизни, так как валюту обычно покупают для отдыха и приобретения недвижимости за рубежом?

– Говорить о восстановлении доходов населения необходимо очень аккуратно. Можно заметить, что в последние два года в доходах растет доля социальных пособий и уменьшается доля заработной платы.

Разовым фактором повышения доходов стала возможность досрочного изъятия части пенсионных накоплений в текущем году. Поэтому рост реальных доходов на 1,5% во втором квартале 2021 года вызывает осторожный оптимизм.

Сам спрос на валюту генерируется ожиданиями возможной девальвации тенге, о которой массово говорят последнее время. Видя значительные рост цен на базовые продукты питания, топливо граждане активно стали уходить в валюту, что является естественной защитной реакцией. Эти деньги являются в большей степени запасом на «черный день», а также для покупки недвижимости.

– И традиционный вопрос: что будет с Нацфондом и с нами?

– Несмотря на высокие цены на нефть, продажу валюты квазигоссектором, конвертацию средств Нацфонда, Нацбанку в августе удалось нарастить золотовалютные резервы лишь на $1,8 млрд. до $36,8 млрд. При этом $1,6 млрд. было обеспечено за счет роста позиции Казахстана в SDR в Международном валютном фонде.

Такая ситуация может свидетельствовать о том, что Нацбанк не видит возможности для покупки валюты в резервы по текущему курсу. То есть баланс спроса и предложения на валютном рынке на текущий момент может быть довольно хрупким.

Беспечное расходование средств Нацфонда в последние годы может привести к снижению его объемов до базового неснижаемого уровня в 30% ВВП уже к концу 2022 года.

Необходимость интервенций на валютном рынке со стороны НБРК будет зависеть от объемов неудовлетворенного спроса на валюту и ее продажи квазигоссектором.

И, конечно, в условиях экстренных незапланированных расходов республиканского бюджета, которые финансируются за счет средств Нацфонда в какой-то момент интервенции из резервов Нацбанка все-таки могут потребоваться на валютном рынке.

– Сохраняется ли интерес нерезидентов к ГЦБ Казахстана? Оказывает ли данный факт на курс тенге, ведь это спрос на тенговые инструменты?

– Ситуация на долговом рынке в принципе стабильная. Растет интерес инвесторов и БВУ к государственным облигациям. Доля нерезидентов в первом полугодии 2021 года достигла 2,6%, а доля БВУ выросла до 71,2%.

Доля нерезидентов на вторичном рынке на стороне покупателей за 6 месяцев 2021 года составляла 10,5%, a на стороне продавцов — 7,2%, что также говорит о желании нерезидентов держать казахстанские облигации в своих портфелях. В краткосрочной перспективе для тенге, как и других валют определяющим фактором станут действия ФРС по сокращению стимулирующей программы покупки облигаций.

От того, насколько ФРС сможет сгладить этот процесс, зависит ситуация на все рынках от валютного до сырьевого. Другие факторы, например, цены на металлы, нефть, в настоящее время скорее оказывают поддержку курсу тенге. Именно неопределенность в сроках сворачивания монетарных стимулов В США создают напряжение на глобальном валютном рынке, в том числе и для тенге.

– Какие факторы будут оказывать свое влияние на тенге в заключительном квартале текущего года? Каким сложится курс к концу 2021 года?

– Последний месяц тенге зажат в диапазоне 424-428 за американский доллар с тенденцией некоторого ослабления. Если говорить про ожидаемое снижение объемов стимулирования на первом этапе в $30 млрд. в месяц, то тенге в целом должен спокойно отреагировать на данное решение ФРС.

Поэтому в базовом сценарии курс национальной валюты не превысит отметки в 429,5 тенге за доллар. В случае более агрессивного сворачивания политики монетарного стимулирования со стороны США, возможен кратковременный скачок курса.

В перспективе года тенге продолжит слабеть в диапазоне 447-450 тенге за американский доллар.

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