С Ерлана Киясова спрашивают в суде

Истцы требуют от главного санврача прекратить принуждение населения к участию в медицинском эксперименте

«Постановление главного санитарного врача противоречит Конституции и здравому смыслу», – подчеркнул Максим Проскуряков, истец на процессе против Ерлана Киясова, главного санитарного врача Республики Казахстан. Истцов и их представителей десятки человек. Это произошло из-за того, что много исков против г-на Киясова объединили в один процесс, который проходит в Специализированном межрайонном административном суде города Нур-Султан под председательством Берика Сатпаева.

Суд по zoom-конференции авторитета правосудию явно не добавляет. «Я послала на WhatsApp отвод судьи», – сообщила в ходе процесса адвокат истцов Эльмира Есимбетова. «Шлите на «судебный кабинет», как положено», – отвечает на это судья Берик Сатпаев. «Судебный кабинет» у меня блокируется», – объясняет адвокат. «Тогда вышлите нарочным», – нашел выход судья.

Технических накладок много, из-за чего съедается дополнительное время всех участников процесса. Но есть и положительная сторона – одновременно участвуют десятки человек из разных мест страны. Много претензий представителями истцов было высказано по линии нарушения судом норм Административного процедурно-процессуального кодекса РК, но это уже другая история. Прямую видеотрансляцию в Сеть судебного процесса председательствующий запретил.

На юридическом языке происходящее называется иск оспаривания. Люди требуют отмены постановления №38 главного санитарного врача республики Ерлана Киясова от 2 сентября 2021 года в тех пунктах, где люди принуждаются к вакцинированию, а невакцинированным фактически вводится запрет на трудовую деятельность в офлайн-режиме.

Адвокат Елена Игнатенко акцентировала внимание суда на том, что ВСЕ применяемые в Казахстане для вакцинирования медицинские средства не прошли полного цикла клинических испытаний, у них временные регистрации и временные удостоверения. «Вакцинация как условие допуска к работе, когда вакцина не прошла положенные клинические испытания – незаконна», – заявила юрист.

Одним из моментов принуждения к вакцинации выступает пункт о том, что «привитый предупрежден о последствиях отказа от вакцинации». «Фактически происходит принуждение к участию в клинических исследованиях», – отметила г-жа Игнатенко. Это запрещено Нюрнбергским кодексом 1947 года, который регламентирует проведение медицинских опытов над людьми.

По информации Елены Игнатенко, по вакцинам нет клинических данных об их влиянии на беременных женщин и женщин фертильного возраста. Главный санитарный врач заставляет делать ПЦР-тесты здоровых людей. «На основании ПЦР-теста невозможно на 100% установить болен человек, или здоров», – констатировала адвокат. Вакцинированный де-юре считается здоровым, а невакцинированный – больным, что не соответствует реальному положению дел. «Санврач не имеет права вмешиваться в трудовые отношения. Он завел в тупик отношения между работодателем и работником», – указала г-жа Игнатенко.

К постановлению Ерлана Киясова есть приложение, согласно которому в государственные органы, офисы нацкомпаний и «иные офисы» допускаются только вакцинированные люди.

Айна Бакеева, истец и терапевт-реабилитолог, в своем выступлении сфокусировалась на том, что ВОЗ рекомендует вакцинировать людей добровольно. «Есть риск смерти от вакцинации – сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания. Есть риск по тромбозу, а все вакцины вызывают тромбоз», – сообщила врач.

Г-жа Бакеева поставила суд в известность о том, что в Турции и Израиле переболевшие коронавирусом приравниваются к вакцинированным. Принуждение к вакцинации, особенно беременных женщин, она называет «умышленное причинение вреда здоровью и риск смерти».

Истец Гульжан Дюсенбекова акцентировала внимание на том, что на ПЦР-тест должен направлять лечащий врач, а не санитарный. Потом она спросила: «Главный санитарный врач несет ответственность за вред здоровью, который может принести это лекарственное средство?». В аннотации к вакцинам не указано влияние на иммунную систему человека.

«Лечащие врачи не дают медотводы от вакцинации, ссылаясь на то, что им это запретили делать, – подчеркнула юрист Лилия Сафина. – В деревнях старикам не выдают пенсии под предлогом того, что они невакцинированные».

«Работодатель требует вакцинироваться, в противном случае уволит, – сообщил Дмитрий Агапов, истец. – У нас вакцинированные на 90-95% отправляются на больничный. Жена отказалась вакцинироваться – ее уволили».

«Отстранение здоровых людей от работы незаконно. Санврач может отстранить от работы только больного человека, – подчеркнула адвокат Айгуль Айжарикова. – Мои доверители не против вакцинации, они против принудительной вакцинации. Вакцинированные жалуются, что их никто не информирует о возможных последствиях. На вакцинах не указывается, кто за них отвечает».

«Обременяющий административный акт главного санврача противоречит Конституции РК, – заявила г-жа Айжарикова. – Прикрываясь постановлением главного санитарного врача неугодных людей увольняют с работы».

«Конституция запрещает любую дискриминацию. Трудовой кодекс не предусматривает отстранение от работы. Постановление Киясова противоречит Кодексу о здоровье», – перечислила нарушения главного санврача адвокат Эльмира Есимбетова. Истец Ольга Жайлаубева считает, что «главный санитарный врач принуждает людей участвовать в медицинских испытаниях».

Истец Ирина Зайцева обратила внимание суда на то, что вакцина предоставляется за счет ОСМС-взносов, а ПЦР-тесты нужно делать за свой счет. Другой истец – Наталья Ахметзянова – сообщила, что ее знакомый получает минимальную заработную плату (42500 тенге), а его заставляют еженедельно делать ПЦР-тесты, то означает 28000 тенге в месяц. «Почему я должна доказывать, что я здорова? Пусть мне докажут что я больна» – недоумевает она.

Ответчики со стороны министерства здравоохранения пытались доказать, что постановление от 2 сентября касается только юридических лиц, поэтому иск физических лиц нужно отклонить. Из-за этого пришлось разбираться, касается ли постановление №38 физических лиц. В итоге выяснилось, что касается.

Еще ответчики сообщили, что беременные женщины и кормящие женщины, лица до 18 лет в настоящее время не вакцинируются. Также они отметили, что ответственность за жизнь и здоровье человека солидарная. Если установлено, что негативные последствия наступили в результате вакцинации, то потом можно обращаться в суд.

Что касается процесса против Ерлана Киясова и его постановления, то в четверг с утра он будет продолжен.

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