«Ключевой момент в ситуации со Сбером – сомнения в профпригодности отечественных специалистов»

Сетевые СМИ о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровизации Казахстана с Россией

«Казахстан и Россия подписали стратегический меморандум в сфере цифровизации» — Премьер-министр Казахстана Аскар МАМИН и глава Сбербанка Герман ГРЕФ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровизации Казахстана.

На церемонии подписания в режиме видеосвязи присутствовали президенты двух стран – Касым-Жомарт ТОКАЕВ и Владимир ПУТИН.

Токаев, говоря о заключенном соглашении, назвал его «качественным прорывом в стратегическом партнерстве двух стран«. «И я думаю, что это наглядный пример взаимного доверия между Казахстаном и Россией«, подчеркнул Токаев.

«В своем недавнем послании народу я заявил о необходимости полной цифровой перезагрузки отечественного государственного сектора и выстраивания принципиально новой архитектуры цифрового правительства. Цифровая трансформация, которая приведет к созданию единой для всех госорганов Казахстана платформы, позволит реализовать концепцию цифрового правительства, кардинально повысить качество работы госаппарата и национальных компаний«, — сказал Токаев.

В заключение он поблагодарил Владимира Путина, правительство России и Германа Грефа за помощь в продвижении этого проекта.

Амиржан КОСАНОВ – «Не СБЕРегли честь флага?» — Что-то невообразимое творится в информационном пространстве Казахстана вокруг двух российских проектов: строительства АЭС на Балхаше и переносе электронного правительства eGov на платформу российского Сбербанка GovTech…

В чем же причины антагонизма казахстанцев к совместным проектам?

Форсирование строительства АЭС в стране богатой экологически чистым природным газом само по себе вызывает сомнения. Тем более, если российский проект, как говорят эксперты, экспериментальный, то такая АЭС может (не ровен час) стать очередным ядерным полигоном. Казахи отдали сполна свой долг Человечеству, испытав на себе и будущих поколениях чудовищные последствия атомных взрывов на Семейском полигоне!

А идея отдать в руки иностранного банка (СБЕР) электронное правительство Казахстана и вовсе кажется абсурдной!.. Почему мы так просто отдаем это стратегическое направление стране, которая намного ниже нас по рейтингу информатизации и не признана профильным авторитетом в мире? Выходит, вложенные правительством РК миллиарды тенге в цифровизацию ушли впустую? Гора родила мышь…

Видимо, наши власти забыли известную фразу «Кто владеет информацией, тот владеет миром (читай: той страной, чья информация у него в руках!)». Кстати, о конкуренции, которая мать… порядка и враг коррупции и волюнтаризма. Почему обе проблемы (строительство АЭС и перенос eGov) решаются кулуарно, без открытого международного конкурса с обязательным участием мировых лидеров в данных сферах.

Налицо все более усиливающийся крен в сторону России со стороны нынешнего руководства Казахстана. Конечно, с соседом и стратегическим партнером надо жить в дружбе и согласии, укреплять экономические, гуманитарные и иные связи. Но «дружить» и «быть партнерами» вовсе не значит находиться в зависимости от него.

Это же нонсенс — в год празднования 30-летия Независимости мы добровольно попадаем в зависимость от другой страны, которая, отнюдь, не пример для подражания по части демократии, и ведет откровенную аннексионную неоимперскую политику на постсоветском пространстве, разругавшись почти со всем цивилизованным миром.

«Багдат Мусин о слухах по передаче eGov российскому «Сберу»» — Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат МУСИН на своей странице в Facebook объяснил планируемое введение новой цифровой платформы для оказания госуслуг в Казахстане.

«Хотел бы объяснить и ответить на возникшие вопросы, которые сейчас есть в сети. Хотел бы развеять мифы, которые появились из-за информационного вакуума и некорректного толкования той информации, которая была озвучена ранее.

Мы не отдадим eGov.kz РФ!

Лозунги типа «все данные казахстанцев будут доступны РФ» НЕ УМЕСТНЫ!

Почему? В Казахстане очень много компаний работают на зарубежном оборудовании, но это не означает, что все страны – производители оборудования могут получать данные о нас», – написал министр.

По его словам, о передаче электронного правительства в чужие руки не может быть и речи.

«Сейчас eGov можно сравнить с миллионами старых хижин, вместо которых мы хотим построить десятки качественных новостроек со встроенной техникой. Нам пора уже перейти от «лоскутной» модели оцифровки к платформенной для того, чтобы получить максимальный положительный результат и для населения, и для экономики», – добавил глава ведомства.

Он отметил, что любое решение в сфере IT, а тем более международное, принимается, учитывая киберщит и исходя из защиты интересов граждан страны. Казахстанская сторона берет программное обеспечение и техподдержку у подрядчика как у вендора. Отмечено, что со «Сбером» достигнута договоренность о передаче правительству ключей доступа, а также исходных кодов всех компонентов, которые будут размещены на серверах в Казахстане.

«Меморандум – это не договор. Правительство подписало меморандум, в рамках которого рассматривается возможность цифровой трансформации, оценочная стоимость которой может составить порядка $500 млн.

Что это значит? Это значит, что некоторая часть данной суммы будет инвестирована в местный IT-рынок – казахстанские компании получат эти деньги в рамках работы по внедрению платформенного подхода. Другая часть суммы – на инфраструктурные решения, и лишь третья часть – на приобретение самого решения у «Cбера».

Bо внедрении платформенной модели будут участвовать IT-компании Казахстана.

Жанболат МАМЫШЕВ — «Казахстанская цифровизация зашла в тупик, выбор пал на Сбер» — По предварительной информации, предполагается внедрение платформы Сбера для казахстанских госуслуг. Градуса обсуждениям добавляет и то, что текст меморандума не видели ни те, кто его поддерживает, ни те, кто выступает против.

Глава казахстанской ассоциации IT-компаний Нурлан ИСИН считает, что подобные V-платформы уже есть в Казахстане, называя в их числе OR3 и Arta.

«Платформа V» – это инструмент для разработки всяких приложений. Такой инструмент есть и у нас. Вопрос такой, что может ли оно охватить все проблемы электронного правительства? Ведь в электронное правительство что только не входит. Это значит, кучу приложений надо переписывать – налоговые системы, другие системы, все системы по всем министерствам полностью надо переписывать на этом инструменте. Это задача не одного года», – прокомментировал Исин «Курсиву».

Марсель ХАМИТОВ — «Так ли страшен меморандум между Казахстаном и «Сбером», как его малюют?» — Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Казахстана, подписанный властями страны с главой группы компаний СБЕР Германом ГРЕФОМ, вызвал настоящий ажиотаж в Казнете. Премьер-министра и министра профильного ведомства обвиняют в «цифровой капитуляции» перед Россией.

Дело дошло даже до того, что одна из местных активисток обратилась в суд с иском о признании незаконными действий премьер-министра Казахстана Аскара МАМИНА, подписавшего Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации РК с главой группы компаний СБЕР Германом ГРЕФОМ.

Казахстанские IT-компании тоже активно подогревают интерес к этой теме, пытаясь с помощью общественного мнения вынудить власти отказаться от этого соглашения. Желание вполне понятное, поскольку сумма «цифровой трансформации» в Казахстане, по предварительным данным, составит порядка 500 миллионов долларов. Потому-то и идут в ход аргументы, что отечественные IT-разработчики сделают все «сами и лучше».

Мифы вокруг договоренностей со «Сбером» Ia-centr.ru попросил прокомментировать специалиста, независимого эксперт по IT и кибербезопасности Евгения ПИТОЛИНА.

— Проект развития и переработки Egov даст на ближайшие годы огромный толчок рынка ИТ и ИБ как для казахстанских компаний, работающих на рынке государственных ИТ-сервисов, так и для роста научной, инженерной и практической экспертизы для молодых и развивающихся специалистов, драйверов рынка и основы будущего человеческого капитала в Казахстане. И вот тут все видные игроки казахстанского рынка смогут показать свои компетенции и навыки на максималках. Кроме этого, новая платформа даст рост бизнеса и рынка аппаратного обеспечения, ЦОДов и каналов связи, рост количества и качества специалистов по анализу и миграции данных, дата-сайентистов, архитекторов, и прочих прикладных к этому процессу специалистов.

Алма БЕКТЕНОВА — «За цифровым фасадом» — О цифровизации Казахстана достоверно известно только одно – профильное ведомство с размахом тратит бюджетные средства.

Спору нет, в последние годы наша страна понемногу оцифровывается, однако рядовые граждане обычно связывают достижения прогресса с услугами крупных коммерческих проектов. Что касается госсектора, то по-прежнему регистрация элементарной ЭЦП порой может растянуться на несколько часов. Сколько денег зарыло государство на электронном поле, не может сосчитать даже Счетный комитет – одни провалы Минобра и Минздрава исчисляются миллиардами.

Кроме того, цифровое правительство выбирает пути развития, откровенно непонятные ни населению, ни экспертному сообществу. Чего стоит лишь вопрос перехода e-gov на платформу Сбербанка. Возникают сомнения и в профессиональной пригодности чиновников высокого ранга, занимающихся цифровизацией в различных министерствах.

Планы у Минцифры, безусловно, грандиозные, как и бюджетные затраты. Однако в прошлом мы уже слышали прогнозы впечатляющего будущего, на деле обернувшиеся громкими провалами.

Недовольство бесконечными просчетами достигло пика во время пандемии. В июле прошлого года министр Аскар ЖУМАГАЛИЕВ, как считают эксперты, ушел с поста из-за катастрофического провала в сфере электронного образования и прочих сервисах.

В апреле прошлого года президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что хваленая система цифровизации не выдержала проверки режимом ЧП. «С переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-система не выдержала испытания на прочность», — сказал президент.

«Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению. Разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, «крякнулась». В E-gov также наблюдались перебои», — добавил он.

Перечислить все государственные информационные системы, либо с треском провалившиеся, либо работающие с огромным количеством погрешностей, очень трудно. Например, казахстанцы неоднократно жаловались на приложение Казпочты – Post.kz. Также критике со стороны предпринимателей подвергается мобильное приложение комитета госдоходов Wipon Pro, разработанное для выявления алкогольной продукции с поддельными марками, а также с марками неустановленного образца. Сложно забыть и скандал со специальным сайтом для получения социальной выплаты в размере 42 500 тенге. Ресурс 42500.enbek.kz попросту рухнул, когда к нему массово обратились соискатели пособия.

Множество нареканий у жителей и бизнесменов вызывает еще одно детище Минцифры – система Ashyq. Эту систему, дающую доступ в развлекательные, торговые и другие общественные объекты, финансирует именно министерство цифрового развития, о чем сообщил вице-министр ведомства Асет ТУРЫСОВ.

Россияне помогут нам развивать портал государственных услуг, а также медицинские, транспортные сервисы и многое другое.

Это решение вызвало множество споров и аргументированные возражения. С одной стороны, Москва занимает 6-7 места в международных рейтингах Smart City. Также широкое внедрение в России систем телемедицины и дистанционной диагностики помогло столице РФ в 2021 году войти в число трех лучших городов мира, пропустив вперед лишь Нью-Йорк и Сан-Франциско.

Однако, как полагают некоторые аналитики, доверять информационную безопасность нельзя даже ближайшему соседу. Да и чего тогда стоят многолетние заявления об успехах отечественной цифровизации, если теперь она будет отдана в чужие руки? На что потрачены миллиарды, если теперь мы будем платить их заново иностранным специалистам?

Ключевой момент в ситуации со Сбером – сомнения в профпригодности отечественных специалистов. Если бы наши айтишники имели репутацию тех же японских умельцев, или хотя бы россиян, вопрос о передаче государственных цифровых платформ, очевидно, даже не возник бы.

Скажем откровенно, прорывными проектами никто из высокопоставленных кураторов IT-сферы не блещет. Зато у большинства в биографии значится пресловутый «Зерде», по мнению специалистов, не слишком подходящий на роль кузницы кадров для страны, стремящейся в цифровое будущее.

Даже страничка этого холдинга в Википедии помечена как рекомендуемая к удалению из-за причастности составителей к предмету. Государственный холдинг «Зерде» основан в далеком 2008 году, имеет множество структур, в целях же значится «является национальным институтом развития в сфере современных инфокоммуникационных технологий и ИКТ-рынка, в части развития Казнета и электронных услуг».

Возможно, кто-то слышал о том, что за столько лет «Зерде» породил отечественную Кремниевую долину? Отметился хотя бы в местном прорывном проекте? Создал цифровые продукты на экспорт?

Вот такие в Казахстане «истории успеха» в цифровой сфере. Неудивительно, что после этого возникают сомнения в возможностях отечественных чиновников запустить хотя бы один нормально работающий государственный сервис. Впрочем, внезапные прыжки в объятия Сбера имидж правительства и профильного министерства тоже не улучшают.

Ербол КАЗИСТАЕВ – «Это Казахстан должен обучать Сбер работе с электронным правительством» — В вопросе меморандума Правительства Казахстана с группой компаний «Сбер» нужно поднимать вопрос компетенции иностранного партнера. Liter.kz обсудил с президентом Интернет-ассоциации Казахстана Шавкатом САБИРОВЫМ возможное сотрудничество с российское компанией.

По мнению Сабирова, отечественные компании могли бы и сами реализовать проект по созданию платформы для цифровой трансформации Казахстана. И даже если у разработчиков недостаточно мощностей, то государство на это готово выделить 500 млн долларов. Их должно хватить для реализации такого масштабного проекта.

Он объяснил, что в вопросе подписанного меморандума актуальнее тема не безопасности персональных данных, а компетенции сотрудников группы компаний «Сбер», так как украсть данные или сделать какую-то диверсию, не имея соответствующего доступа, нереально.

«Сбер» в принципе не может воровать наши персональные данные. Нет у него такой возможности. Думаю, что тема «воровства» или «утечки» наших данных поднимается горе-экспертами, которые никогда в этой жизни ничего не делали», – заявил Шавкат Сабиров.

Но эксперт поднял вопрос компетенции сотрудников «Сбера». Ведь компания, в первую очередь, специализируется на банковских услугах, а опыта в госуслугах у них немного.

Махамбет АБЖАН – «Эксперты по цифровым правам обеспокоены меморандумом со Сбером» — Экспертная группа по цифровым правам выразила обеспокоенность новостью о заключении соглашения между Правительством Республики Казахстан и российской Группой Сбер о создании платформы цифрового правительства и ее участия в создании институциональной основы казахстанского цифрового правительства. В связи с этим группа опубликовала свое заявление и публично задала ряд вопросов ведомству МУСИНА.

В комментарии Exclusive.kz координатор Экспертной группы по цифровым правам Арсен АУБАКИРОВ сообщил, что от МЦРИАП обратной реакции пока не было.

– Разумеется, мы надеемся на реакцию, но учитывая, насколько вопрос политический, мы, конечно, сомневаемся, что будут сразу приняты какие-то меры. Мы надеемся, что наше заявление сможем повлиять на дальнейшие договоренности, поскольку пока заключен только меморандум, детали которого более детально будут прорабатываться потом. В идеале, конечно, чтоб они полностью пересмотрели вопрос, – надеется Аубакиров.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.