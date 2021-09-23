Что волнует душу казаха (во второй декаде сентября)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Чью сторону выберет Казахстан в случае войны России и НАТО» — На портале Аbai.kz опубликована статья о накаленных отношениях между Россией и НАТО и роли Казахстана в этом противостоянии.

Автор отметил, что военная и политическая конкуренция между Россией и Западом продолжает нарастать. Некоторые эксперты даже описывают это как начало новой холодной войны.

При этом он задался вопросом, какую сторону поддержит Казахстан, придерживающийся «многовекторной» политики, если НАТО и Россия вступят в прямой военный конфликт — «Судя по казахстанско-российским отношениям, которые становятся теснее в одном экономическом союзе, в одной военной организации, связям на энергетическом и цифровом уровне со строительством АЭС и проектом Сбера, ответ на вопрос, похоже, очевиден», ― заключил автор.

На портале Zhasalash.kz опубликовано интервью со спортивным менеджером, известным по проекту «Қазақстан барысы» Арманом ШУРАЕВЫМ, который высказался об отношениях России и Казахстана.

По его словам, из-за того, что граница Казахстана с Россией составляет семь тысяч километров, некоторые политические решения в стране зависят от Москвы.

Он отметил, что среди казахстанских чиновников до сих пор есть последователи Ленина и Сталина и это сильно влияет на независимость Казахстана.

На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Асхата КАСЕНГАЛИ о требовании казахстанцев «разрешить ходить в школу в хиджабе».

По его словам, особенно часто это обсуждается на просторах Интернета, в соцсетях — «Этот вопрос разразился скандалом еще в тот момент, когда школьники одного из сел Южного Казахстана массово не пошли на занятия. Я думал, что вопрос был решен, однако оказалось, что все еще есть большое количество людей, которые не успокаиваются и даже пытаются развить проблему», ― заявил автор.

Касенгали подчеркнул, что школа — это государственное учреждение и у нее есть свои условия, требования и правила. А их выполнение — обязанность каждого человека. Он отметил, что кем бы ты ни был и к какой бы религии ни принадлежал, необходимо подчиняться правилам. Никто не выше и не ниже других. Это многовековые принципы, которые и делают страну страной.

Виктор МАЙЛИН – «Министра троллят за «предательство»…» — История правительственного соглашения с российской IT-компанией вновь разделила казахов еще по одной меже…

Замена действующего электронного правительства РК на платформу российского Сбербанка – это, по сути, сдача суверенитета РК во владение России. Ни больше, ни меньше! Именно эта новость и эта интерпретация подписания правительством РК и группой компаний Сбер (Россия) соглашения о создании цифрового правительства GovTech взорвала общественное мнение в Казахстане. Вам слово, казахскоязычная печать!

Понятно, что мимо вышеописанного, как ныне выражаются многие слои общества в отношении, хайпа прежде всего не прошел мимо «Жас Алаш». Напомним, хайп – это не только агрессивная и навязчивая реклама чего-либо, но этим понятием/cловом теперь обозначают попросту большой скандал – как частного, неформального свойства, так и официального, политического.

Допустим, шум вокруг языкового патруля, поднятый в России и кем-то названный «стрельбой по воробьям», – это тоже хайп. В котором, скажем так, российская общественно-медийная часть высказал свое «фе» и вызвала тем самым ответную волну критики и претензий в таком же сегменте (прежде всего, в казахскоязычном) Казахстана. Не утих данный хайп, как теперь Россия, подписавшая определенное соглашение с правительством РК, снова под огнем недоброжелательных комментариев, но основной удар наносится все же куда больше по родному, казахстанскому правительству. Вот пример: в статье под весьма недвусмысленным заголовком «Мусин Тәуелсіздігімізді Ресейге сыйлады ма?»-«Мусин подарил наш суверенитет России?» один из ведущих обозревателей издания Батыр ЖАСҰЛАН камня на камне не оставил от министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности…

Недавно в Узбекистане было большое мероприятие, где чествовали частных предпринимателей. Одними из таких граждан страны стала жительница из города Навои Мерей АМАНБАЕВА. Она казашка, местная уроженка, закончила колледж. Потом изучала педагогику в местном институте. Несмотря на молодость, добилась определенных успехов в бизнесе. На мероприятии присутствовал и общался с предпринимателями сам президент Узбекистана Шавкат МИРЗИЁЕВ. И Мерей Аманбаева тоже попала в поле зрения и внимания главы Узбекистана и говорила с ним на своём родном казахском языке!

Газета Turkystan опубликовала большое интервью с Мерей, которое называется «Қазақ екенімді білсін деп өзбек басшысымен ана тілімде сөйлестім – Өзбекстандағы жас кәсіпкер» — «То, что я явлюсь казашкой, я донесла до главы узбеков на казахском языке»». Что называется – ни убавить, ни прибавить! Но надо заметить, наиболее деловую часть своего общения с Президентом она провела на блестящем узбекском…

Досымжан НАУХАНОВ – «Гордое «Мы же казахи!» стали использовать для оправдания недостатков» — Журналист Кутмагамбет КОНЫСБАЙ на страницах газеты «Ana tili» отметил, что выражение «Қазақпыз ғой» стали использовать не для выражения гордости за нацию, а в негативном смысле.

«Мы сами, того не замечая, вносим большой вклад в дальнейшую денационализацию нашей нации, которая итак с каждым днем теряет свои многовековые черты, благородные качества казахского народа.

Чтобы оправдать наши недостатки, мы говорим друг другу: «Қазақпыз ғой». Мы отвечаем так тем, кто делает нам замечание за неправильную парковку машины, за то, что мы опаздываем на семейные праздники. Мы стали винить наше казахское происхождение в проблемах по хозяйству. И даже в зависти к ближнему.

Получается, что казахи — это люди безответственные, завистливые, которые не думают о воспитании поколений, о будущем нации?!…

Это то, что и я хочу сказать — «Қазақпыз ғой» должно звучать гордо», — заключил Кутмагамбет Конысбай.

«О развитии госязыка только слова, реальных дел нет» — О проблеме дефицита казахскоязычных фильмов сайту Еgemen.kz рассказала киновед Назира РАХМАНКЫЗЫ.

По словам киноведа, в отечественных кинотеатрах казахские фильмы составляют только 3% от предлагаемой продукции.

«И даже при их наличии в прайм-тайм они не попадают. Подобная ситуация и с зарубежными фильмами, озвученными на казахском.

Например, в конце июня 2019 года анимационный фильм «История Игрушек-4» («Ойыншықтар хикаясы-4») кинотеатрами города Нур-Султан демонстрировался 95 раз за один день. Однако только шесть сеансов были на казахском языке», — сказала Назира Рахманкызы.

Специалист считает, что подобное происходит, потому что кинотеатры находятся в частных руках. Под предлогом «нет казахскоязычного зрителя, нет спроса» хозяева не ставят такие фильм в прайм-тайм, сетует киновед.

«Зачем тратить 20 млн на концерт казахской группы в Англии?» — Для имиджа страны денег не жалко, ответил областной акимат на критику в соцсетях.

Около 20 миллионов тенге из бюджета Восточно-Казахстанской области будет направлено на выступление отечественной группы Made in KZ в Великобритании, пишет Stan.kz.

Музыкальный коллектив выступит на концерте в Кембридже в рамках международной конференции «Золото Великой степи».

В управлении культуры региона расписали смету. Авиабилеты для казахстанской группы обойдутся в 1 млн 800 тысяч тенге. Проживание — в 2 млн 600 тысяч. Еще 431 тыс. потратят на ПЦР-тесты.

Также в смету входят расходы на пошив костюмов и гонорары — по миллиону тенге каждому члену группы. Напомним, в составе группы Made in KZ солистка и два домбриста.

«Диагноз: судьба ребенка зависит от его имени» — Так считает врач с 20-летним стажем Мади АЛДАБЕРГЕНОВ. В интервью Massaget.kz он сказал, что к вопросу о присвоении имени ребенку надо подходить очень ответственно.

— Есть одна история из моего опыта. Дать имя малышу было поручено старшему брату отца. А у брата в молодости была девушка, которую он любил, но не смог жениться. Вот он и назвал младенца также, как звали его первую любовь. Девочка выросла, сейчас это 40-летняя женщина, и она до сих пор не может наладить личную жизнь. Поэтому я считаю, что имя малышу должны давать только родные родители.

«Минимальная заработная плата: на каком месте Казахстан?» — Как пишет Abay.kz, среди стран ЕАЭС по размеру минимальной заработной платы (МЗП) Казахстан уступает России, Беларуси и Армении.

Уровень МЗП в Казахстане не менялся с 2018 года и на сегодняшний день составляет 42 500 тенге. По инициативе президента в 2022 году минимальный уровень заработной платы повысят до 60 тысяч тенге.

Таким образом, с 1 января 2022 МЗП в странах ЕАЭС и Узбекистане в перерасчете на тенге будет выглядеть следующим образом:

Россия — 74 480 тенге

Казахстан — 60 000 тенге

Армения — 58 783 тенге

Беларусь — 51 020 тенге

Узбекистан — 29 791 тенге

Кыргызстан — 9 866 тенге

Минимальная заработная плата — это гарантированный минимум, который должен получать работник за месяц при нормальной продолжительности рабочего времени.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.