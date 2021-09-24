Глупые сказки плохо продаются

Население не верит словам власти

Государственные программы развития, заявления высокопоставленных чиновников и парламентариев (часто в прошлом тоже чиновников), пропагандистские установки исходят из того, что граждане Казахстана восприимчивы к сказочному контенту. Но на постсоветском пространстве феномен такого населения в товарных количествах демонстрирует лишь Украина. Поэтому в республике давным-давно нужно перестраивать критерии и стиль работы бюрократической машины с массовым сознанием.

У Гегеля есть доктрина «возвращения в основание». Суть ее заключается в том, что когда общество совершает цивилизационный откат по тем или иным причинам, то переходит на менее высокий этаж своей истории развития. Россия откатилась на уровень Российской империи (не во всем, разумеется, но базово), Казахстан в Казахское ханство. Украине возвращаться некуда, поскольку она целиком и полностью вышла из пробирки Советского Союза, а лаборатория сломана и исчезла.

В силу перечисленных обстоятельств идеологический конструкт современной Украины строится на тотальной мифологии. Определенный слой людей устроен так, что должен во что-то верить. Когда на рынке только сказки в стиле фэнтези (народных, философских и прочих в ассортименте нет), а советское образование разрушено, то часть населения может поддаться иллюзиям. Отсюда, кстати, «секты» неверующих в Крымский мост или Северный поток – 2.

На Украине сошлись власть, которая постоянно производит сказочный контент и население, способное верить в чудо без включения механизмов критической оценки информации. В Казахстане картина иная, поскольку власть сказочный контент производит, но население в него не верит. Причина, среди прочего, лежит в установках традиционного Казахского ханства. От него остались кодифицированное право и народные традиции. Отсюда запросы к власти со стороны населения на социальную справедливость, правопорядок и элементарную вменяемость.

Когда люди десятилетиями жили в структурах повседневности, где власть никогда не интересовалась как у них с работой, доходами, жилищными условиями, чему учат в школе, какие порядки в больницах, то им невозможно поверить, будто государство вдруг озаботилось их здоровьем. Поэтому все ковидные ограничения под предлогом императива о сохранении здоровья населения воспринимаются этим самым населением как изощренная форма издевательства.

Взять хотя бы вакцины, которые не прошли полного цикла клинических испытаний. Все вакцины на планете не прошли такого цикла, и пять используемых в Казахстане – тоже. Поэтому когда государственные функционеры заявляют, будто принудительное участие в медицинском эксперименте принесет людям непоправимую пользу, то основная масса населения им элементарно не верит.

Нельзя сказать, что в системе КСК все было не плохо, когда ее взялись улучшать. Но уже сам факт безудержной рекламы ОСИ (объединение собственников имущества) в качестве панацеи от проблем содержания и эксплуатации многоквартирного жилого фонда сразу задал «передоз» сказочности. Нынешняя волна бардака при недопереходе от КСК к ОСИ все это лишний раз свидетельствует, но пропаганда продолжает трубить фанфары во славу ОСИ. Не обязательно менять пластинку с литавр на обещание разобраться как следует и наказать кого попало, но хотя бы дифирамбы «судьбоносно правильному» решению можно же остановить.

Интересно, что сказки о настоящем и будущем от государства не отменяют страшных сказок (по сути) от национал-патриотов, которые властью давно и щедро поддерживаются. Когда эти сказочные проекции будущего накладываются одна на другую, то эмиграция из Казахстана получает дополнительный импульс.

И без того убогий сказочный контент от правительства особо трудно воспринимать людям, которые старше независимости РК и родились в Империи Зла. Планка былых реальных достижений оказалась до того высокой, что нынешние сказки не в силах соперничать даже с ее тенью.

Тридцать лет – это достаточно приличный срок, чтобы узнать конец ранее рассказанных сказок. Накопительная пенсионная система, которая выдавалась за надежный механизм подготовки к старости (сам Пиночет создавал!), оказалась провалом по всем направлениям. От нехватки накоплений на прожиточный минимум и до миллионов человек трудоспособного возраста, данной моделью никак не охватываемых. По программе развития АПК Казахстан должен уже заваливать прилавки соседних государств горами мяса, а вместо этого мясокомбинаты на 40% загрузки и падеж скота из-за засухи.

Интересные метаморфозы произошли с Фондом будущих поколений. Сначала деньги из него не брали на важные вещи вроде школ, больниц, дорог и водопроводов, поскольку это все для будущих граждан страны, а теперь Фонд дербанится на помощь отечественному бизнесу и практически повседневные вещи, с которыми раньше бюджет сносно справлялся собственными финансовыми силами.

Специалисты отмечают, что население СССР было помещено властями в футурологический проект, благодаря чему страна и смогла победить в Великой Отечественной войне. То есть люди верили в победу, даже когда нацисты дошли до Волги. Но там и структуры повседневности были встроены в общую модель, из-за чего у людей не возникало когнитивного диссонанса. Говорили о развитии промышленности и ее создавали, говорили о всеобщем охвате образованием и создавали школы и институты.

Теперь наблюдается иная картина, где программа форсированного индустриально-инновационного развития есть, а индустрии нет.

В свое время политическое руководство страны распирало от успехов отечественной финансовой системы. А сегодня повседневная практика банкиров приводит к стрельбе с трупами из-за манеры продавать-покупать квартиры вместе с жильцами, а потом выселять людей как подскажет выдумка.

Бесконечные сказки получаются механизмом гиперкомпенсации из-за некомпетентности, непрофессионализма и несостоятельности власти. Она больше ничего не может предложить в качестве итогов своей деятельности. Тот факт, что люди в сказки не верят, отнюдь не заставляет менять модель работы с населением. Вероятно, функционеры думают, что чем больше сказок в валовом измерении, тем выше вероятность что кто-нибудь в них поверит. Посыл глупый, но других нет.

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