У школьников есть методы против Министерства образования

Ученики осознают, что в коллективе выжить легче

Вообще-то технология распределенного домашнего задания, где школьники списывают друг у друга – не нова. Но одно дело, когда ее применяли октябрята, пионеры и комсомольцы, то есть категории подрастающего поколения, воспитанные в духе и традициях коллективизма, и совсем другое эпоха капиталистического индивидуализма. Однако выживать в группе всегда легче, даже если со всех сторон пропаганда твердит «каждый сам за себя».

Сами себя они называют «Изворотливые ужи». В группе семь человек-одноклассников, как говорят ее участники, в идеале нужно девять, но не все умеют работать в команде. Такая работа происходит следующим образом. В Онлайн-мектепе по математике девять заданий. Перейти ко второму нельзя, если не сделано первое – так настроена программа. «Ужи» делят задание на части и определяют очередность.

Нужно выдерживать тайминг (то есть время). Другими словами, назначенный первым бросает все свои домашние дела (сейчас класс находится на дистанционке из-за больных коронавирусом, хотя школа в целом работает в традиционном режиме), выполняет его и отправляет в рассылку всем остальным. Потом за дело берется второй ученик и так до победного конца.

Дисциплина – мать победы. У «Изворотливых ужей» есть лидер, и если какой-то вопрос не получается решить консенсусом, то главный может принять единоличное решение, которое обязательно к исполнению. Лидера никто специально не избирал, он сформировался в процессе совместной работы. Вопросы членства-изгнания в «ужах» решаются коллегиально.

Как показывает практика, ребята местом в организации дорожат. В первую очередь потому, что совместный труд экономит время. А современному школьнику его нужно много – компьютерные игры, прогулки, хобби, встречи с друзьями, просмотры фильмов и шоу, музыкальных клипов, ну и от домашних хлопот никто не освобождает.

Образование – это единство обучения и воспитания. Если школьные учебные программы ни пойми чему учат, и ни пойми кого хотят воспитать, то воспитание через коллектив «ужей» проходит вполне гармонично. Например, здесь нет людей, которые умеют паразитировать на окружающих, но не могут ничего давать взамен. Каждый тянет свою часть общего бремени и получает долю в результатах коллективных усилий. Здесь работа в команде в полном смысле этого слова.

Современная система образования нацелена на оглупление населения с попутной его невротизацией, чтобы искоренить умных, образованных и психически здоровых людей как массовое явление. Потому что когда много граждан включает критическое мышление, то им невозможно втюхивать различную лабуду под видом заботы об общественном благе. Если взять последнюю историю с принудительной вакцинацией, то складывается впечатление, что и против массовой инвалидизации власти ничего не имеют.

В том, что с умными людьми реально сложно работать, власти США убедились еще во время войны во Вьетнаме. А умные люди американскому государству потребовались из-за геополитической конкуренции с СССР. После того, как войну Вашингтон проиграл, а брежневский Советский Союз перестал быть острой проблемой, американские власти на системном уровне занялись отуплением своего населения. Дела шли до того хорошо, что после развала Империи Зла советских ученых пришлось завозить тысячами. Теперь их с постсоветского пространства в товарных количествах уже не наберешь – система образования тоже развалена.

Пример с «Изворотливыми ужами» показывает, что у людей есть мозг. Даже если это всего лишь школьники, то есть подрастающее поколение. Дети делом доказали способность к самоорганизации и сплоченности. В ситуации, когда часто видишь инфантильных взрослых, такое приятно удивляет и радует. Им бы еще учебники, которые можно читать без хохота, качественных учителей как массовое явление, и за будущее можно быть спокойным.

Занимающиеся изучением человека ученые утверждают, что эволюция современного хомо сапиенса не закончилась и продолжается. Из-за того, что человек не способен эволюционировать в рост клыков или волосяного покрова, вся его эволюционная деятельность сфокусирована в мозге. Люди с более сложной конструкцией мозга легче адаптируются к условиям современной жизни, которая тоже постоянно усложняется.

Тысячелетиями эволюция человечества была направлена на заботу о стае, поскольку человек – это общественное животное. Поэтому все, что было направлено на дело выживание коллектива – одобрялось, все, что этому мешало – порицалось.

Эпоха индивидуализма с безмерным акцентом на личное «Я» фактически противоречит архетипам человечества. Тем не менее, сейчас одни проповедуют коллективистские ценности, а другие индивидуалистские, из-за чего в ценностных ориентирах разброд и шатания.

Сложно сказать, кто побеждает в данной борьбе. Коллективный Запад пока вроде как доминирует, но и его масштабные провалы не замечать невозможно. У ярко выраженных индивидуалистов-эгоистов плохо с самопожертвованием и заботой о ближнем. В итоге страдает вся стая в виде Запада.

Коллективизм не отрицает индивидуальных отличий, что и демонстрируют «Изворотливые ужи». Просто здесь личностные моменты подчинены коллективной цели быстрее и качественнее справиться с домашним заданием, чтобы получить максимально возможный бюджет свободного времени, которым каждый распоряжается по своему усмотрению. В конце концов, как писал Карл Маркс, свобода человека определяется количеством его свободного времени.

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