Правительство не намерено «рубить» синекуру, ошибочно путая ее с сакурой

И все-таки, зачем Казахстану нетранспарентный и с сомнительной экономической выгодой ФНБ «Самрук-Казына»?

Этот мощный ледокол, коим является фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», разбил за годы своего существования не только все льды и сердца, но и, кажется, даже рифы. В декабре 2017 года, на самом его, казалось, закате, новое назначение на должность главы получил Ахметжан Есимов, безотказный и многоталанный служивый. Не генерал, конечно. Хотя от действующего президента республики и получил карт-бланш (можно было вообще прикрыть эту контору, на его усмотрение), но команду на ликвидацию дать не решился. Предпочел возню в кабинетах и под коврами.

При нем, интернет-газета ZONAKZ уже писала в апреле 2018 года, началось сокращение уровней управления, т.е., бастыков. Позитивное во всех отношениях событие. Но на большее не замахнулся. Обошёлся косметическими мерами. Припарками, так сказать…

Любые попытки понять, насколько важна роль Самрука в экономике Казахстана, увы, заканчивается ничем. Независимые эксперты пожимают плечами, общество теряется в догадках, из недр самого ФНБ пытаются посылать флюиды благополучия и счастья, а в правительстве не намерены рубить синекуру для избранных, ошибочно путая ее с сакурой…

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Если честно, такие публикации, несмотря на свободу социальных сетей, нечасто встретишь. Авторы телеграм-канала @tengenomika вдруг решили обратиться к теме эффективности национальных компаний. Получился занимательный во всех отношениях контент.

Поводом для обращения к этой теме стала новость, что глобальное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» по обязательствам в иностранной и национальной валюте с «BB+/B» до «BBB-/A-3».

Агентство отметило, что Фонд контролирует львиную долю активов корпоративного сектора Казахстана, что эквивалентно 40% ВВП. Это, конечно, нонсенс, но это наша новая реальность, которая длится с момента создания в Казахстане мощного квазигосударственного сектора, уже 15 лет (сам ФНБ «Самрук-Казына» в нынешнем виде был создан немного позже, в 2008 году). Мощность эта определяется, увы, не чрезвычайно умными, выверенными бизнес-решениями, а тем, что под большим зонтом ФНБ просто механически объединили действующие активы крупнейших государственных компаний, которые существовали на тот момент в стране — АО НК «КазМунайГаз», АО «НК «Казахстан темир жолы», АО «НАК «Казатомпром», АО «Казахтелеком».

То есть, были государственными – стали квазигосударственными. Со всеми ништяками для многочисленных топ-менеджеров, в своем абсолютном большинстве выходцев из высокопоставленных и влиятельных семей – элиты.

С тех пор в недрах ФНБ не родилось ни одного не то что «единорога» казахстанского розлива, но и даже его подобия. Ни одна компания не изменила свой статус, не приросла новыми направлениями и рынками, а с инновационными решениями здесь вообще большой швах. Но, спасибо большое, что хоть изредка сокращают, как всегда, бесконтрольно разрастающиеся штаты управленцев.

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С момента образования фонда с многообещающим названием, эти компании (всего четыре, Карл!!!) и по сей день составляют порядка 80% от стоимости активов фонда по состоянию на конец 2020 года. И все те же 40% ВВП, смею напомнить.

Что делали все эти 15 лет многочисленные и постоянно меняющиеся, как картинка в калейдоскопе, управленцы – загадка. Многие безвестные инвесторы-одиночки за это время сумели стать долларовыми миллионерами и даже миллиардерами – в мире достаточно примеров. А тут – никаких революций, никаких потрясений. Очень комфортная среда.

Тем не менее, давайте дадим слово экспертам. Они обнаружили весьма занимательные тренды.

«Однако, интересная картина получается если взглянуть на соотношение активов портфельных компаний и их доли в операционной прибыли Фонда. К примеру, по итогам прошлого года стоимость активов КМГ в составе Фонда составила более 50%, а доля операционной прибыли не превысила 2%. Напротив, за тот же период стоимости активов Казатомпром и Казахтелекома были равны 6% и 4%, а доля в операционной прибыли всего Фонда составили 42% и 24%, соответственно. Похожая ситуация и с КТЖ, которая имеет долю по стоимости активов равную 12%, при доли операционной прибыли в 34%. Конечно, это грубые расчеты, но все же такая разница в рентабельности активов портфельных компаний вызывает вопросы», — для экономистов @tengenomika, вероятно, это лишь затравка для будущих размышлений.

«Разумеется, всему есть объяснение, и мы пришли к следующему, — пишет Телеграм-канал. — Казатомпром стал бенефициаром своего статуса лидера уранодобывающей промышленности и крупнейшего в мире поставщика природного урана. Недавно, мы писали, что стоимость компании с начала года удвоилась, подтверждая повышенный интерес к урановой отрасли у глобальных инвесторов. В случае же КМГ, такие факторы, как снижение цен на нефть, ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и пандемия коронавируса сильно ударили по компании и её перформансу в прошлом году. Как результат, чистая прибыль компании сократилась почти в 7 раз по сравнению с 2019 годом».

Далее эксперты пишут о КТЖ, который согласно отчету за 2020 год, входит в 15 крупнейших железнодорожных компаний мира по объему грузооборота и доходам (!). Несмотря на этот восклицательный знак, и, кстати, несмотря на пандемию и сокращение доходов от пассажирских перевозок в пандемию чистая прибыль по итогу года увеличилась на 123%.

«Наконец, для Казахтелекома, который оперирует в наиболее конкурентной среде среди прочих компаний в этом списке, а именно телекоммуникационной индустрии, 2020 год был успешным. Выручка выросла на 23%, а операционная прибыль на 50% в сравнении с 2019 годом. Особо стоить отметить сделки по рыночной консолидации, а именно приобретение долей операторов Кселл и МТС, что конечно является прибыльным для компании, но является не лучшим феноменом для роста конкуренции на местном рынке», — отмечают эксперты.

Они считают, что ситуация в портфельных компаниях Самрук-Казына наглядно демонстрирует тренды в мировой экономике в прошлом году по смещению фокуса в сторону зеленой энергетики и повышенного спроса на телекоммуникационные технологии.

«Это отлично объясняет провальные результаты некоторых компаний и успехи других и наводит на мысли про смену парадигмы в мировой экономике. Мы надеемся, что такие мысли посетят и менеджмент Фонда», — оооо, сколько же «мягкой силы» в этом в месседже.

Только увы, последние …дцать лет их никто не читает…

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