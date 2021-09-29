Война Миров. Сербия давит на Косово

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На Балканах снова пахнет порохом

Сербия – это яркий пример геополитического изнасилования в новейшей истории. Когда страна-жертва начинает «качать права», как в случае с защитой сербского меньшинства в частично признанном Косово, значит, в мире что-то серьезно поменялось. Главные перемены произошли из-за России, которая начала давить на Запад в последние годы. Современные действия Белграда в отношении Приштины – это во многом проекция возросшего российского влияния на Балканах.

Прозвище «пороховая бочка Европы» Балканский полуостров получил давно, заслуженно и надежно. Резней там никого не удивишь, ибо многовековая традиция. Кровавых счетов и претензий за давнее и недавнее прошлое у всех полно ко всем и даже еще больше. Но и на Балканах невозможно воевать без передышек. В определенный момент чья-либо сторона берет верх, а другие копят силы и выжидают случай для реванша.

Натовские бомбардировки Югославии 1999 года стали апогеем однополярного мира под командованием США. Кстати, именно они стоили президентского поста Борису Ельцину в России. Тогдашнее руководство Москвы очень много ресурсов вложило в пропаганду дружбы с Вашингтоном, а Билл Клинтон всем и сразу показал, кто на планете хозяин и что ждет непослушных. После такого эпического провала Ельцину пришлось срочно искать преемника, поскольку поражение режима Слобадана Милошевича и трагедия косовских сербов мощным рикошетом ударила по Кремлю. В какой-то мере косовские албанцы участвовали в приходе к власти Владимира Путина.

Геополитическое контрнаступление России на Запад началось не с присоединения Крыма в 2014 году. Полуостров стал лишь выигранным очком в проигранной партии за Украину. Поначалу инерция давления коллективного Запада на Россию была еще довольно мощной. А вот когда санкции против Москвы показали пределы своих возможностей, пружина начала отжиматься назад.

Своеобразным рубежом стал 2020-ый год, когда Кремль принципиально решил «белорусский вопрос», прочно включив Минск в орбиту своей гравитации. Весной 2021 года, в момент угроз Киева военной реинтеграцией Донбассу, возник хороший повод для демонстрации Россией своей военной мощи. Она реально впечатлила не только украинское руководство, но и функционеров в НАТО.

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Когда западные разведки докладывали своему руководству, что не знают истинных планов Москвы по Украине, то все было правильно. Потому что российские лидеры сами не знали, как поступить наверняка и имели разные варианты развития событий. Дальше были сделка Джо Байдена и Ангелы Меркель по «Северному потоку – 2», бегство США из Афганистана, создание англосаксонского блока AUKUS, который сильно расстроил общие порядки в НАТО. Рекордный рост цен на газ в Европе тоже следует отнести в копилку факторов усиления России, поскольку она наглядно демонстрирует, кто может спасти, а возможно и наоборот, европейцев от холода зимой.

Когда сербский президент Александр Вучич выдвинул ультиматум НАТО, чтобы те за сутки отреагировали на албанский беспредел против сербов в Косово, а в противном случае он займется наведением порядка сам, то в Брюсселе опешили. Ведь это тот самый Вучич, который рассматривал вопрос признания Косово Белградом, пресмыкался перед Евросоюзом за обещание взять Сербию в ЕС в 2019-ом, извинялся перед боснийцами за Сребреницу, а ему в это время слали проклятья и кидались как овощами, так и камнями.

Если уж говорить о поводах, то убийство косовского политика сербского происхождения Оливера Ивановича в 2018 году было куда более весомым для бряцания оружием со стороны Белграда. Но тогда у сербов не было нынешнего количества самолетов МиГ-29, ударных вертолетов Ми-35, модернизированных танков с панорамными прицелами Т-72МС (такой прицел стоит как половина танка).

В октябре Россия и Сербия запланировали проведение совместных учений, ради чего на сербскую территорию будут доставлены современные комплексы ПВО, после чего могут там и остаться на неопределенный срок. Сообщение Москвы и Белграда сильно осложняется тем, что Сербия после поражений 90-ых – нулевых годов лишена выхода к морю, да еще со всех сторон окружена странами НАТО, либо желающими в этот альянс войти. Практически все поставки вооружений осуществляются по воздуху, что в случае начала вооруженного конфликта тоже будет перекрыто.

Албания потребовала у Сербии убрать войска от границы с Косово, заявив, что в случае чего вмешается своими вооруженными силами, а она – член НАТО. Правда, когда участник североатлантического альянса сам на кого-нибудь нападает, то это не обязывает остальных членов блока поддерживать его военной силой. К тому же Испания, например, независимость Косово не признала.

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Сербскую механизированную группировку, переброшенную к Косово, тем временем посетили российский посол в Белграде, военный атташе и группа военных советников, тем самым продемонстрировав полную политическую поддержку действиям Сербии. Кстати, модернизированные танки переданы российской стороной безвозмездно, в качестве военно-технической помощи. Это лишний раз свидетельствует о том, что на военно-политическую активизацию Белграда в Косово есть геополитический заказ из Москвы, который щедро профинансирован.

Практика вынесения геополитической активности России за пределы периметра своих границ началась с кампании в Сирии в 2015 году. Геополитические и геоэкономические дивиденды от ее проведения превзошли самые оптимистичные первоначальные ожидания. Теперь в этой же логике идет работа на сербском направлении.

В свое время нам пришлось наблюдать, какие удивительные перемены происходят с политиками из-за смены внешнего каркаса их работы. Голландский дипломат Яап де Хооп Схеффер, будучи председателем ОБСЕ, давал пресс-конференцию в Алматы. На ней он в обтекаемых формулировках объяснял, почему Рахат Алиев, посол Казахстана при ОБСЕ, судится со СМИ. А как стал генеральным секретарем НАТО, так сразу появились железо в голосе и походке, стал сыпать жесткими формулировками и угрозами. Александр Вучич из такой же породы политических деятелей. Как только меняется внешнеполитический фон, он быстро под него подстраивается.

Сегодня у президента Вучича есть геополитический заказ создавать НАТО проблемы на южном фланге. Заказ обеспечивается соответствующими ресурсами. Проведение его в жизнь резко облегчается морально-психологическими травмами, полученными сербами в 90-ые и «нулевые» годы. Запрос на реванш в Сербии присутствовал всегда, поэтому российская военно-техническая и политическая поддержка легла на очень благоприятную почву.

В какой-то мере это и для Москвы своеобразный незакрытый гештальт (сорванный цикл контракта) по отношению к Белграду, который сначала был предан Горбачевым, а потом Ельциным. Сегодня Россия оказывает Сербии разнообразную поддержку и предлагает действовать решительнее. Потому что Кремлю нужна полноценная «разведка боем» на Балканах, чтобы ослабить внимание того же коллективного Запада к Украине, по отношению к которой российским политическим руководством уже взят курс на силовое решение.

Мы не согласны с теми оценками наблюдателей, которые заявляют, будто угрозы боевых действий в Косово нет, поскольку такое не выгодно ни Белграду, ни Приштине. Это же Балканы! Вероятность вооруженного конфликта не очень высокая, но то, что она имеется – безусловно.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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