Повышение минимальной зарплаты ударит по МСБ 05.10.2021 13:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Экономика 358 0 Основатель группы компаний «Учет», Председатель регионального Совета Палаты предпринимателей г. Алматы Максим Барышев о том, что все последние постановления правительства только усугубляют кризис Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Блокировки соцсетей – при чём здесь дети? Реформы от общества: государству придётся и слышать, и видеть Госдума эпохи политической стабильности Пермский стрелок: философия суицида Изъятие жилья: законные основания не нужны?