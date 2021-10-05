Повышение минимальной зарплаты ударит по МСБ

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Основатель группы компаний «Учет», Председатель регионального Совета Палаты предпринимателей г. Алматы Максим Барышев о том, что все последние постановления правительства только усугубляют кризис